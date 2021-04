Mirá la increíble cifra que alcanzó el NFT de Edward Snowden relatando su historia judicial

El exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, Edward Snowden, elaboró su propio token no fungible, o NFT, y luego lo subastó por 5,5 millones de dólares en la red Ethereum. La obra de arte denominada Stay Free combina en una misma imagen documentos judiciales y una silueta de su rostro.

La pieza fue adquirida por el usuario @PleasrDAO, quien ganó la subasta con una oferta de 2.224 ethers en el mercado de NFT Foundation. La puja se mantuvo por 24 horas e inició con una oferta de 2 ETH, es decir, por casi 5.000 dólares. En los minutos finales, @PleasrDAO y @aaa ofertaron por última vez, pero al segundo participante no le alcanzaron sus 2.021 ETH o casi 5 millones de dólares.

Snowden siguió en vivo la subasta y publicó mensajes en Twitter sobre lo que estaba ocurriendo. También mencionó a la Fundación para la Libertad de Prensa, que será la organización que recibirá los fondos como un donativo. Snowden es el presidente de dicha fundación.

«Tenemos un ganador, amigos de Internet. Quiero extender un agradecimiento muy especial a todos los que siguieron esto durante las últimas 24 horas, y el más profundo agradecimiento de TODOS en nuestro @FreedomofPress a los que pujaron por nuestro evento benéfico. Nos ayudan a hacer un mundo mejor. ¡Mantente Libre!», fue el mensaje que compartió Snowden.

Los documentos judiciales plasmados en Stay Free evocan la decisión de un tribunal de los Estados Unidos sobre la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional. La corte sentenció que la Ley Patriota no permitía la recopilación de datos y vigilancia telefónica a los ciudadanos estadounidenses. Es decir, el monitoreo de la NSA violaba la ley.

Desde el 2013 Snowden comenzó a filtrar documentos de la NSA a los periódicos The Guardian y The Washington Post. En ellos se hablaba de varios programas clandestinos de vigilancia masiva que estaban en funcionamiento en los Estados Unidos, entre ellos PRISM y XKeyscore. La revelación generó un escándalo global que derivó en críticas desde múltiples sectores.

THE ABSOLUTE MADMAN: 1337 #ETH $3,250,000 offered by @xaix2k in the final minutes of our charity auction just now. (https://t.co/qhFjtgvdHm — Edward Snowden (@Snowden) April 16, 2021