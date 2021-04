Boom de fan token: conocé qué otro club de fútbol se unió a este tendencia

En pleno furor por las monedas digitales, se conoció que otro club de fútbol tendrá su propia criptomoneda. El Levante UD ha llegado un acuerdo con la fintech especializada en blockchain Chiliz para lanzar su fan token bajo el símbolo $LEV a través de la app de la empresa maltesa Socios.com.

El equipo valenciano se une así a otros clubes como Barsa, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Atlético de Madrid, Milan o Roma, que ya utilizan los fan tokens para fidelizar a sus aficionados.

Estos fan tokens son activos digitales basados en la tecnología de cadena de bloques o blockchain, que garantiza su autenticidad como un registro digital y pueden intercambiarse entre sus propietarios. Socios.com ha emitido en el último año más de 15 millones de fan tokens y asegura haber generado más de u$s30 millones para los clubes que crearon con ellos su criptomoneda.

Poseer los tokens permite a los aficionados acceder a una amplio abanico de ventajas, como el derecho a participar en algunas decisiones del club a través de votaciones vinculantes, la posibilidad de optar a descuentos y promociones exclusivas del equipo y sus patrocinadores, la opción de ganar experiencias VIP físicas y digitales o la oportunidad de interactuar con otros aficionados por medio de chats, juegos, concursos, competiciones y otras herramientas de la app, especifica el Levante en un comunicado.

"Los que adquieran el fan token podrán participar en decisiones que se toman dentro del club y que entendemos que pueden tomar los aficionados. Somos un club atrevido, porque entendemos que es la única forma de crecer", explicó a EFE el director de Desarrollo de Negocio del Levante, Javier Vich.

El ejecutivo del club 'granota' se ha mostrado muy satisfecho de unirse a grandes clubes europeos al incorporar esta tecnología. "El ejemplo del Levante es muy importante para desmitificar que algunas cosas solo las pueden hacer grandes clubes", señaló.

El fundador de Socios.com, Alexandre Dreyfus, ha afirmado que el uso de estas innovadoras monedas digitales está "transformando lo que significa ser un hincha del fútbol", porque da al aficionado "derecho a participar en la toma de decisiones del club".

En los últimos meses, los fan tokens han permitido alcanzar nuevos hitos en la relación entre los clubes y los aficionados. Han hecho posible, por ejemplo, que los seguidores del Barça diseñaran un mural motivacional para el vestuario del primer equipo o que los hinchas del PSG eligieran un mensaje bordado para el brazalete del capitán del equipo.

Fuente: El Economista.

El primer jugador que cobró en cripto

El astro del futbol portugués Cristiano Ronaldo, jugador estrella del equipo Juventus de Turin, Italia, fue premiado con 770 Fan Tokens $JUV antes del duelo contra el Benevento. Sin duda es un hecho histórico, ya que se trata de la primera ocasión en que un futbolista recibe cripto tokens como galardón por su trayectoria. En su caso porque llegó a la cifra de 770 goles hechos en partidos oficiales.

El Juventus lo escribió en su cuenta de Twitter; "Aplausos a @Cristiano. ¡El premio Juventus Fan Token Award impulsado por @socios es para él por sus 770 goles! #CR770 #JuveBenevento".

An incredible feat, a unique award.To honour @Cristiano's record of 770 goals in official matches, we presented him with 770 $JUV Fan Tokens on behalf of @juventusfc Fan Token Holders around the world. He becomes the first athlete to receive such a prize ????$JUV ⚡️ $CHZ https://t.co/F6CycDuTvS — Socios.com (@socios) March 21, 2021