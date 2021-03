Cristiano Ronaldo es el primer jugador de fútbol en ser premiado con criptomonedas

El astro del futbol portugués Cristiano Ronaldo, jugador estrella del equipo Juventus de Turin, Italia, fue premiado con 770 Fan Tokens $JUV antes del duelo contra el Benevento. Sin duda es un hecho histórico, ya que se trata de la primera ocasión en que un futbolista recibe cripto tokens como galardón por su trayectoria. En su caso porque llegó a la cifra de 770 goles hechos en partidos oficiales.

El Juventus lo escribió en su cuenta de Twitter; "Aplausos a @Cristiano. ¡El premio Juventus Fan Token Award impulsado por @socios es para él por sus 770 goles! #CR770 #JuveBenevento".

An incredible feat, a unique award.To honour @Cristiano's record of 770 goals in official matches, we presented him with 770 $JUV Fan Tokens on behalf of @juventusfc Fan Token Holders around the world. He becomes the first athlete to receive such a prize ????$JUV ⚡️ $CHZ https://t.co/F6CycDuTvS — Socios.com (@socios) March 21, 2021