Qué mantiene enfrentados a Bill Gates y Elon Musk, y cuál es el origen de sus diferencias

Elon Musk y Bill Gates se han peleado por todo, desde el coronavirus hasta los coches eléctricos, y sus discusiones se ha intensificado con la pandemia

Si bien el fundador de Microsoft y el de Tesla y SpaceX nunca han tenido una relación especialmente cordial, las cosas se han calentado durante el último año, ya que ambos han discutido abiertamente sobre todo, desde los vehículos eléctricos hasta el coronavirus.

Los 2 magnates se encuentran entre los más ricos del mundo, eclipsados sólo por el todavía CEO de Amazon, Jeff Bezos. Si bien es posible que sus disputas públicas no siempre sean serias, parecen estar fundamentalmente en desacuerdo sobre el coronavirus y, dado que son actores principales en el tratamiento del virus y la vacuna, sus enfrentamientos tienen especial relevancia.

Así comenzó la fricción entre Gates y Musk y esto es todo lo que ha sucedido desde entonces.Gates ha afirmado públicamente que no le gustan los vehículos de Tesla.

Elon Musk siempre ha sido controversial en sus declaraciones, sobre todo las enviadas por Twitter

En febrero de 2020, Gates dijo durante una entrevista con el YouTuber Marques Brownlee que, a pesar de que Tesla había ayudado a impulsar la innovación y la adopción de vehículos eléctricos, él había comprado hacía poco un Porsche Taycan.Los comentarios de Gates no gustaron a Musk, que tuiteó que sus conversaciones con Gates siempre habían resultado "decepcionantes"

Sin embargo, las cosas se calentaron realmente en julio cuando Gates expresó su desacuerdo con los comentarios de Musk sobre la pandemia de coronavirus

En una entrevista en Squawk Box de la CNBC, Gates criticó los comentarios de Musk sobre el virus e insinuó que el CEO de Tesla no debería hablar sobre la pandemia en absoluto.

"El posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos. No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Sus coches eléctricos son buenos y sus cohetes funcionan bien. Así que se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda áreas en las que no está demasiado involucrado", sentenció Gates.

Gates y Musk están vinculados a la lucha contra el coronavirus y, mientras el fundador de Microsoft prometió más de 80 millones de euros para combatir el virus, Musk redirigió los recursos de Tesla para obtener y producir respiradores y se asoció con la empresa de biotecnología alemana CureVac, en la que Gates es inversor, para hacer un dispositivo para ayudar en la producción de vacunas.

Pero desde el pasado marzo, Musk ha minimizado con frecuencia la gravedad del virus y ha criticado duramente las órdenes de confinarse. Ha promovido el medicamento hidroxicloroquina contra la malaria como tratamiento para el virus, ha dicho falsamente que los niños son inmunes a él y ha cuestionado los datos de muertes por coronavirus.

Musk también dijo el año pasado que habría "cerca de 0 nuevos casos" para finales de abril de 2020. El número de muertos sólo en Estados Unidos superó hace poco los 500.000.

Esos comentarios afectaron a Musk, que se burló de Gates en Twitter

Musk publicó varios tuits sobre Gates, incluyendo algunos como "Billy G is not my lover" (una broma con la letra de la canción Billie Jean de Michael Jackson) o "El rumor de que Bill Gates y yo somos amantes es completamente falso".

Bill Gates: "Well, @elonmusk 's positioning is to maintain a high level of outrageous comments. He's not much involved in vaccines ..." Gates is a doctor now & knows a lot about viruses since Windows 95 ???? pic.twitter.com/MVRXMvyn5d — Pranay Pathole (@PPathole) July 29, 2020

En septiembre, Musk tuiteó que Gates "no tenía ni idea" sobre los camiones eléctricos

En agosto, Gates escribió un artículo en su blog sobre vehículos eléctricos que cuestionaba si era práctico hacer que vehículos como los de 18 ruedas fueran completamente eléctricos.

Aunque no mencionó a Tesla, es cierto que la compañía produce un modelo de estas características.

Unas semanas después, un usuario de Twitter le preguntó a Musk sobre su opinión acerca de los comentarios de Gates, a lo que Musk respondió: "No tiene ni idea".Musk se refirió a Gates como un "cabeza hueca" por criticar sus esfuerzos para frenar el coronavirus.

En un podcast publicado en septiembre, Kara Swisher de The New York Times le preguntó a Musk cuáles eran sus sentimientos sobre el virus, incluso si planeaba vacunarse.

Musk se defendió de los comentarios de Gates, diciendo que había pasado tiempo con epidemiólogos de la Universidad de Harvard "haciendo estudios de anticuerpos" y destacando el trabajo de Tesla con CureVac.

"Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo", le dijo Musk a Swisher. "Es como, 'Oye, cabeza hueca, estamos fabricando las máquinas de vacunas para CureVac, esa empresa en la que has invertido'".

En noviembre, Musk superó la fortuna de Gates, que hasta el momento era la segunda persona más rica del mundo. Desde entonces, él y Jeff Bezos lideran la clasificación. Su patrimonio asciende actualmente a 144.525 millones de euros.

Gates hizo hace poco un comentario sobre el enfoque de Musk en los cohetes, pero le lanzó un cumplido poco común

Durante una aparición en el podcast Sway de Kara Swisher en febrero, Gates dijo que no está interesado en poner su dinero en proyectos espaciales como sus compañeros multimillonarios, Jeff Bezos y Elon Musk.

Bill Gates siempre ha sido moderado en sus declaraciones, pero parece que con Musk, se "saca"

"No creo que los cohetes sean la solución. Pero tal vez me esté perdiendo algo", afirmó.

Continuó diciendo que preferiría gastar su dinero en vacunas aquí en la Tierra que en viajes espaciales.

No obstante, Gates le lanzó un raro cumplido a Musk, diciendo que Tesla es "una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie haya hecho jamás".

"Subestimar a Elon no es una buena idea", dijo.

Gates también se muestra escéptico ante el auge de las criptomonedas, que Musk ha ayudado a impulsar vía online

En una entrevista con Bloomberg, Gates compartió sus pensamientos sobre las criptomonedas.

Señaló la cantidad de energía que requiere el bitcoin, por lo que no es muy respetuoso con el medio ambiente. También advirtió a los inversores que no metieran dinero en bitcoin, como ha hecho Tesla, indicó Business Insider.

"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcoin suba o baje de forma volátil", explicó Gates a Bloomberg.