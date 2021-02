Un estafador se niega a dar la contraseña de su billetera digital con una suma millonaria en cripto

Se cree que entre un 17% y un 23% de los bitcoins existentes desaparecieron para siempre. Miles de millones de dólares perdidos por descuidos más o menos voluntarios y olvidos, serían algunas de las causas.

Un claro ejemplo es lo que le pasó recientemente a la policía alemana, que encautó 1.700 bitcoins almacenados en un monedero digital que pertenecía a un estafador que pasó dos años en prisión por sus delitos.

¿Irrecuperables?

Esto ocurrió porque el delincuente se negó a dar la contraseña de acceso, así que el dinero de ese monedero, valorado actualmente en 55 millones de euros, es inaccesible.

Los responsables de este caso intentaron de muchas formas persuadir al estafador y pedirle la contraseña de este monedero digital, pero él no suelta prenda. "Quizás no sepa la contraseña", explicó el fiscal de la ciudad bávara de Kempten en declaraciones a Reuters.

Este estafador fue condenado dos años de prisión tras demostrarse que había instalado software de minería de criptodivisas en ordenadores de distintas personas sin permiso.

Ese dinero recaudado por todas esas máquinas acabó en un monedero digital con nada menos que 1.700 bitcoins.

Dicho monedero fue decomisado por la policía germana, pero no pudieron acceder a ese dinero, unos 55 millones de euros con el valor actual de un bitcoin, que ronda los u$s42.000 al momento de la publicación, porque el monedero está protegido por una contraseña a la que no tienen acceso.

El valor de ese monedero se multiplicó tras la estancia en prisión del estafador. A princpios de 2018 el fiscal pudo acceder a 86 de esos bitcoins que no estaban protegidos por contraseña y que se canjearon por un valor de 500.000 euros que pasaron a la Hacienda Pública.

Según los responsables de la investigación, ellos no pueden acceder a esos bitcoins, pero el estafador tampoco. Si lograran acceso, las criptodivisas se venderían y los fondos recaudados pasarían a formar parte del tesoro estatal ya que no se robaron de nadie en particular, publicó Xataka

Tesla catapultó Bitcoin

El fabricante de coches eléctricos Tesla desembolsó u$s1.500 millones en la moneda virtual Bitcoin. Además, la empresa planea empezar aceptar pagos con esta divisa.

El precio de este activo digital se disparó un 13%, por encima de los u$s43.000, después de conocerse la noticia.

"Sé que llegué un poco tarde a este movimiento, pero creo firmemente en Bitcoin", explicó Elon Musk en una entrevista.

La empresa liderada por el magnate Elon Musk resaltó que hizo la apuesta en Bitcoin tras actualizar su política de inversión el mes pasado para permitir que la empresa invierta en activos digitales, así como lingotes de oro y fondos cotizados en bolsa de oro.

"Esperamos comenzar a aceptar Bitcoin como una forma de pago para nuestros productos en un futuro próximo, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada", remarcó Tesla en la presentación.

El fundador y máximo accionista de Tesla es un firme defensor del uso de este tipo de activos, que aspira a sustituir al dinero convencional imprimido por los bancos centrales.

"Sé que he llegado un poco tarde a este movimiento, pero creo firmemente en Bitcoin", explicó el magnate la semana pasada en una entrevista.

Hace 10 días, Musk ya dio pistas sobre este movimiento al cambiar la descripción de su estado en la red social Twitter, para incluir solo el logotipo de Bitcoin.

Además, Musk también contribuyó la semana pasada a que se disparara la valoración de otra moneda virtual, Dogecoin, tras empezar a bromear en Twitter sobre la misma.