iProUP | Coffee break | Plan B

¿Jubilarse?, nada de eso: qué hará Jeff Bezos cuando deje de ser el CEO Amazon

"Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones", dijo Bezos

Por iProUP • 11.02hs • Coffee break 03.02.2021