Estrenos en Disney+: estas son las series y películas llegarán a la plataforma

Star formará parte del servicio y sumará al combo de Disney, Pixar, Marvel y National Geographic, contenidos de 20th Century Fox, FX y Hulu.

El próximo 23 de febrero, Disney Plus sumará a su plataforma cerca de 300 contenidos de Star. Una ingente cantidad de películas y series que hacen que el resto de plataformas de streaming tengan francamente complicado pelear contra ella.

Sin embargo, puede jugar en su contra por el clásico factor de la fatiga de decisión, que puede provocar alguna que otra fuga de usuarios.

De todas formas, el catálogo es francamente interesante y es muy difícil destacar algo. Aun así, aquí te vas a encontrar con 12 series y películas de Star que tenés que ver sí o sí.

Evidentemente hay mucho más detrás, pero hay un par de series que hasta el momento eran exclusivas de Star a las que prestar atención, así como la llegada de algunas sagas de películas o series que tenés que ver por lo menos una vez en tu vida.

Big Sky

Es una serie que hasta el momento era exclusiva de Star, así que poco más hay que añadir.

Aquí podrás seguir la historia de Cassie Dewell, una detective privada que empieza a investigar un caso que pronto se complica y tendrá que iniciar una carrera contrarreloj para detener al asesino antes de que acabe con la vida de las jóvenes que tiene retenidas.

Con amor, Víctor

Se trata de una serie inspirada en Con amor, Simón que cuenta la historia de Víctor y su autodescubrimiento, tanto moral como sexual, a lo largo de su vida.

Otro contenido hasta el momento de Star que ahora podrás ver en Disney Plus.

Solar Opposites

Se trata del nuevo proyecto de animación del creador de Rick & Morty. Con este dato ya quedan todas las cosas claras.

El título que llegará a Disney Plus cuenta la historia de una extraña familia que acaba de aterrizar en la Tierra y todas las locas aventuras que van a vivir en ella.

Lost

La serie que prácticamente lo comenzó todo.

Un auténtico fenómeno de masas que hoy en día sigue más vigente que nunca. Misterios, muy buenos personajes y una trama fantástica te esperan si decides darle una oportunidad.

Grey's Anatomy

La serie por antonomasia de Shonda Rhimes, que ahora ha logrado el éxito con Los Bridgerton que llevó a Netflix por pura casualidad.

Te esperan 16 temporadas llenos de líos amorosos, casos médicos y un drama que ha conquistado a todo el planeta.

Scandal

Otra de las mejores series de Star que llegan a Disney Plus. Aquí seguirás a Olivia Pope, una abogada experta manejando crisis y escándalos, que incluso tiene al mismísimo presidente de Estados Unidos como cliente.

Saga de Die Hard

Toda la colección de John McClane reunida en un solo lugar.

Una fantástica saga de acción en la que siempre es un placer perderse y que tiene como protagonista a una de las figuras de acción más importantes del cine.

Saga de Alien

Y siguiendo con las sagas, aquí hay otra que, evidentemente, es una de las mejores sagas de películas de Star que llegan a Disney Plus.

En especial la primera y segunda parte destacan dentro del género del terror y la acción y tiene en la Teniente Ripley a uno de los mejores personajes femeninos de la historia del cine.

Alta fidelidad

Rob Gordon es un hombre que tiene una tienda de discos a punto de quebrar y junto a sus empleados discuten sobre la música que aman. Una película que te encantará si sos un melómano empedernido, pero tiene mucho más.

Deadpool

Aunque suene extraño, tanto Deadpool como Deadpool 2 no entraron en Disney Plus, a pesar de ser personajes de Marvel por pertenecer a otra productora y porque no encajaban con el tono más familiar de la plataforma.

Ahora, con la integración de un contenido más para adultos, podrás disfrutar del superhéroe al que pone la piel Ryan Reynolds.

Academia Rushmore

Hay muchas películas de Wes Anderson que llegarán a Disney Plus, pero si hay que destacar solo una, es lógico pensar en Academia Rushmore.

Una película muy simpática con un reparto estelar encabezado por Jason Schwartzman, Bill Murray y Olivia Williams en donde Max acaba encontrando el amor en una encantadora y joven profesora al que intenta conquistar.