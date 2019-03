¿Tardás mucho en estacionar? Mirá cómo esta app argentina te ayuda a buscar el lugar más cercano

Dar vueltas y vueltas antes de conseguir un sitio puede demorar hasta más que el viaje mismo. Esta aplicación ofrece una serie de servicios para evitarlo

Cualquier conductor en la ciudad de Buenos Aires acumula "millas" de estrés cada minuto que está en su auto.

Antes de llegar a su destino, cualquier persona delante del volante debe sortear autos en doble fila, congestiones, semáforos que no funcionan. Si hay manifestación, suma el doble de puntos.

Y las calles porteñas ponen a prueba los nervios de cualquier automovilista. Luego de una tardanza irracional para llegar hasta el destino, llega otro momento crucial: encontrar un lugar donde estacionar el auto puede demorar otra eternidad.

Las cifras hablan por sí solas: en la Argentina hay más de 13 millones de vehículos, uno cada 3,1 habitantes. El 47,7% de ese total solamente en la Capital y el Conurbano.

Atentos a este flagelo, los emprendedores Kevin Pocovi, Conrado Lagorio y Scott Barrea tomaron nota del problema y crearon estaciona.com, una aplicación que ofrece al conductor todas las herramientas necesarias para saber dónde estacionar.

Te puede interesar ¿Por qué es el momento de invertir en la industria de la comida y bebida?

De hecho, permite cerrar todo el circuito: encontrar un lugar en la vía pública o un garage privado. Y pagar por el tiempo que el auto se encuentra estacionado.

Pocovi invitó al equipo de iProUP, a dar una vuelta para mostrar las herramientas de la aplicación y respondió todo sobre la plataforma.

¿Qué servicios ofrece estaciona.com?

Lo que hace estaciona.com es permitirle al conductor encontrar estacionamiento y pagarlo, tanto en la vía pública como en estacionamientos privados.

Nosotros recolectamos la información de distintas maneras. Las ciudades, por un lado, nos envían las reglamentaciones viales de sus boletines oficiales, nosotros los digitalizamos y eso lo introducimos en la aplicación. En el caso de los privados, los estacionamientos se pueden adherir a nuestro servicio con tan solo descargarse la aplicación y tomarle una foto al cartel de tarifas y horarios.

Te puede interesar Los "anti-unicornios": las seis startups argentinas que soñaron con la gloria y fallaron en el intento

Esto permite que también puedan tomar pagos a través de la app y así nuestros conductores van a poder abonar las tarifas con cualquier tarjeta que acepte el procesador de pagos de Mercado Pago.

¿Cómo surgió la idea de trabajar específicamente dentro de este segmento?

Con un grupo de ingenieros comenzamos a reunirnos para ver qué emprendimiento de tecnología podíamos hacer juntos. La respuesta se presentó sola cuando nos empezamos a juntar: cada vez que nos queríamos reunir por Capital Federal teníamos que estar 15 minutos buscando un lugar para estacionar o no encontrábamos dónde pagar el estacionamiento medido.

Básicamente, vivíamos una situación prehistórica que era casi un desgaste psicológico. Por otro lado, los estacionamientos privados no aceptan tarjeta y por lo general no sabes si tienen disponibilidad o cuánto te van a cobrar hasta que llegues.

Entonces decidimos armar una herramienta que tenga toda esa información para que el conductor ya decida dónde quiere estacionar desde antes de haber iniciado su viaje. Incluso, les permite ahorrar dinero, porque pueden ver todas sus opciones comparar precios o saber si pueden estacionar en la vía pública.

Te puede interesar Asea fomenta la visibilidad de las emprendedoras en la sociedad y analiza las oportunidades y desafíos

¿Cómo funciona?

Una vez que abrimos la aplicación, lo primero que vemos son los estacionamientos privados de Capital Federal. La app determina la ubicación donde nos encontramos y nos dice qué estacionamientos privados están cerca, así como sus horarios, precios y características (por ejemplo, si tienen cámaras, si es techado, si acepta tarjeta, etc.). Si el estacionamiento está adherido, te permite pagar con Mercado Pago.

Pero también está toda la información del estacionamiento público que se divide en cuatro colores: las calles verdes que indican que está permitido estacionar las 24 horas), las amarillas (prohibido estacionar de 07 a 21), las rojas (prohibido estacionar las 24 horas) y las azules (que muestran los estacionamientos medidos).

En el caso de los parquímetros, no sólo indica dónde están, sino que también muestra las ubicaciones de los puntos de venta de cospeles y sus tarifas. Incluso, tiene un filtro de grúa que nos muestra dónde te pueden acarrear el auto y dónde no, así como las playas de acarreos para que, si tuvimos la mala suerte de que nos remolquen el vehículo, sepamos dónde hay que ir a buscarlo.

¿Cómo se arma esa base de datos?

La información la recolectamos de distintas maneras. La de los estacionamientos públicos nos llega a través de las mismas ciudades, que nos envían las reglamentaciones viales de sus boletines oficiales. Nosotros los digitalizamos y los introducimos en la aplicación.

En el caso de los privados, los estacionamientos se pueden adherir a nuestro servicio con sólo descargarse la aplicación de forma gratuita y tomarle una foto al cartel de tarifas y horarios.

Esto es muy positivo para ellos porque les permite atraer nuevos clientes y aumentar tus ingresos hasta un 25% porque guiamos a nuestros conductores directamente a su estacionamiento.