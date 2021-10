Qué es Tuvalum, y cuál es la enseñanza entrepreneur que puede dejarte

Fue en marzo del 2015 cuando nació esta startup que cambió las reglas en cuanto a la compra y venta de bicicletas de segunda mano

Hoy en día, este año, esperan registrar transacciones por nueve millones de euros, el doble que en 2020. También prevén doblar su facturación respecto al año anterior, hasta el millón de euros.

Su idea se basó en una propuesta que había nacido en Estados Unidos. "Era una plataforma de deportes al aire libre que conectaba oferta y demanda a nivel hiperlocal", cuenta por teléfono Pons, también consejero delegado de la compañía. "Tanto Ismael como yo somos deportistas y ciclistas y pensamos que tenía sentido traerlo a España. Y nos pusimos a desarrollarla".

Alejandro Pons e Ismael Labrador, fundadores de Tuvalum

Durante los estudios previos se percataron de que la bicicleta era un sector aún por digitalizar y que contaba con buenas perspectivas de crecimiento. La gente, relata este valenciano de 31 años, se acerca cada vez más a las bicicletas, ya sea para practicar deporte o como alternativa de movilidad en ciudades, y hace referencia a las bicicletas eléctricas como una categoría que va a crecer mucho en los próximos años.

Confianza

En Tuvalum, dice, no venden bicicletas, venden confianza. "Damos seguridad y garantía a ambos lados", asegura.

Su solución pasó por deslocalizar a los usuarios a través de la plataforma e intermediar en la transacción. El proceso es sencillo. En primer lugar, el usuario sube el anuncio, el equipo correspondiente lo filtra, fijándose en su veracidad y buscando que destaque. "También orientamos en precio, porque muchos usuarios no lo conocen y tienen ciertas expectativas. Por ejemplo, la compraron por 5.000 euros y la quieren vender por 3.000, pero el precio de mercado no es ese y no la venderán nunca o tardarán meses". Después, entra en acción el departamento de ventas. Una vez que la bicicleta es adquirida, hacen llegar al vendedor un embalaje para protegerla durante el traslado, la recogen y la entregan para su revisión a uno de los talleres con los que colaboran. "Una vez certificada, se paga al vendedor y se entrega en casa del comprador", apunta Pons.

Los servicios que prestan, en caso de particulares, conllevan un cargo de 50 euros que asume el vendedor. "Y luego dependiendo del precio aplicamos una pequeña comisión al comprador". A los clientes profesionales se les aplica el 10% sobre el valor del artículo. Por el momento, la empresa, que cuenta con un equipo de 25 personas, no tiene beneficios ya que los reinvierten en crecimiento. Uno de los principales ejes para ello es la internacionalización. En Francia crecen un 300% respecto al año anterior y están adentrándose en Italia y listos para abordar el mercado alemán. También apuestan por una nueva línea de tasación y compra de bicicletas. Aspiran a convertirse en una plataforma capaz de resolver las ineficiencias de la industria, gestionando la segunda mano que permite inyectar liquidez al mercado y ayudando a las marcas y a las tiendas.

Fuente: El País