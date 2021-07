Fintech cripto argentina recibe fuerte inversión en su primera ronda: sus planes luego de este logro

La fintech cripto argentina recaudó en una primera ronda de inversión u$s 11 millones que destinará a crecer a nivel latinoamericano

Buenbit, una de la plataformas en la Argentina en el acceso a las criptomonedas recaudó u$s 11 millones a través del aporte de grandes inversores, una cifra récord en lo que respecta a la emisión de Series A de compañías cripto en la región.

"El objetivo de esta ronda de inversión es consolidar a Buenbit como player principal de la industria cripto a nivel regional. Es clave porque nos permite seguir sumando el mejor talento a nuestro equipo: estamos armando un dream team para construir la aplicación cripto líder del futuro para Latinoamérica. Queremos que todos los usuarios de la región puedan aprovechar los beneficios que ofrecen las criptomonedas de una manera simple, transparente y segura", expresó Federico Ogue, CEO y cofundador de la fintech.

"Es una ronda de Serie A de u$s 11 millones, muy destacable porque es una de las series a más grandes a nivel Argentina, y a nivel latinoamericano en cuanto a cripto, con el aporte de capitales privados como venture capital, que invierten a cambio de equity de la empresa", afirmó Ogue, en diálogo con Infobae.

Un poco de historia

Buenbit utiliza DAI, una divisa digital estable cuya cotización está atada al dólar. Para los fundadores de la plataforma, la utilización de esta criptomoneda permite ahorrar y ganarle a la inflación propia de la Argentina.

BuenBit apuesta a la criptomoneda stablecoin DAI para recomendar inversiones

Ofrece un uso sencillo, similar al del homebanking de cualquier banco, y está regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) para la prevención de lavado de dinero.

Sin embargo, el camino para llegar a Buenbit fue largo y sinuoso y pasó por varias etapas hasta convertirse en lo que es hoy.

"Yo conocí las criptomonedas en 2017 por un amigo que me las presentó y me contó que eran la tecnología financiera del futuro. Cuando me puse a averiguar vi algo muy raro y es que había mucha plataforma de compraventa y con precios muy distintos, así que mi primer Bitcoin simplemente lo revendí", relata Ogue, quien comenzó emprendiendo a los trece años con un sitio para vender videojuegos de PlayStation. Esa compra fue el inicio de todo.

"Empecé a hacer mucha compraventa, primero entre conocidos y conocidos de conocidos, entre plataformas que ya existían y después me metí a grupo de Facebook y de Telegram", recuerda Ogue.

Y agrega: "La actividad empezó a crecer mucho hasta que en un momento me di cuenta de que no escalaba, tenía 80.000 Whatsapps distintos que me pedían encontrarme en distintos lugares y la verdad es que estaba explotado, así que me di cuenta de que si quería que creciera tenía que hacer un sistema, una estructura que pudiera darle el servicio a muchas personas".

En 2018, Ogue se fue de viaje por dos meses y tomó la decisión de dejar todo para dedicarse a esto. Junto a un compañero de la empresa de tecnología en la que trabajaba decidieron hablar con su jefe ─"Beto"─ y pedirle los u$s100.000 necesarios para comenzar.

Sus planes

"Los fondos que levantamos son para consolidarnos como lideres en la Argentina y encarar la expansión regional primero con Perú y Colombia, ya con servicios para empresas a partir de agosto y septiembre. Y luego desembarcar en Brasil o México para estar activos a inicios del año que viene. Es importante enfocarse y elegir bien", agregó.

Federico Ogue invertirá el dinero fresco en formar un gran equipo y sustentar sus expansión por la región

Ogue aseguró que los "que gran parte de los fondos obtenidos en esta ronda serán destinados a generar un dream team, el mejor equipo que podamos con talento argentino para liderar en América Latina: la mitad de los fondos serán utilizados para los contratar a los mejores profesionales, desarrolladores y diseñadores".

Grandes inversores

En esta ronda participaron Libertus Capital y otros 12 inversores internacionales. Libertus Capital es un fondo europeo de venture capital (inversiones a través de acciones que sirven para financiar startups), fundado en 2017. Otros de los inversores que también participaron de la ronda está Matías Nisenson, Alec Oxenford y Nicolás Mindlin. La lista de inversionistas la completan las compañías Galaxy Digital, F J Labs y Amaiya Management, y los empresarios Patricio Worthalter, Ed Moncada, Jonathan Chu, Scott Wood, Ariel Sbdar y Jaime Gutiérrez.

Fuente: Infobae