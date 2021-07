Invirtió, confió, esperó, y recomendó: este inversor chileno se hizo millonario con criptomonedas

Invirtió en Bitcoin cuando nadie lo hacía e invitó a todos a apostar en la criptomoneda: ahora vive rodeado de yates, autos deportivos y aviones privados

Como un gurú financiero, un ciudadano chileno acertó en apostarle a los Bitcoins. Su vida está rodeada de lujos. Sus bienes van desde yates, autos deportivos alemanes e italianos, aviones privados y caserones en el mundo.

En el 2013, Jeremie Davinci les dijo a todos, en una publicación en sus redes sociales, que inviertan en Bitcoins. En ese año todos se le reían en la cara. Ahora, sostiene que no quiere que aquellos que no le hicieron caso se lamenten.

"Mira, por el precio de un boleto de lotería puedes tener Bitcoin (BTC) durante 10 años y convertirte en millonario. Es hora de que dejes de vivir con miedo. Si va a cero pierdes $1, ¡a quién le importa!", escribió Jeremie en el video que publicó en YouTube en 2013.

View this post on Instagram A post shared by Davinci Jeremie (@davincij15)

Además, agregó: "Pero si estoy en lo correcto, quiero que todos ustedes me agradezcan, no me hará feliz si regresan a mí en 10 años diciendo ‘amigo, desearía haberte escuchado en 2011 o 2013″.

Como buen promotor, Jeremie explicó qué era un Bitcoin: "es una criptomoneda digital y una moneda del sistema monetario mundial que permite a las personas enviar o recibir dinero a través de Internet, sin un tercero".

A pesar de los malos pronósticos y de millones de personas que desconfiaron de esta criptomoneda digital, el valor aumentó de manera exponencial con los años y, ahora, Davinci goza de un estilo de vida lleno de lujos, en el que se le suele ver abordando aviones privados, sentado detrás del timón de autos deportivos de lujo y paseando en yate por playas paradisíacas, acompañado de sus amigos.

View this post on Instagram A post shared by Davinci Jeremie (@davincij15)

"No es nada de lo que preocuparse", escribió el chileno millonario en su cuenta de Twitter cuando lo inquirieron por el desplome del valor de la criptomoneda en mayo pasado.