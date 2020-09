Qué es Fintual, y cómo ha logrado convertirse en una fintech que administra más de u$s 190 millones

En 2016 cuatro ingenieros crearon una startup que facilitara la inversión a través de la tecnología (es una app) y el lenguaje, ¿cómo lo lograron?

Pedro, el CEO, cree que ocurrió porque se empezó a hablar de plata. En agosto Fintual creció 46%. Lo habitual es que el aumento mensual sea de un 20%. "Yo lo llamo efecto Champions. Cuando hay campeonatos de fútbol, se habla más de ello, algunos incluso se ponen a jugar pichangas. Y el mes pasado, con lo del 10%, nos pasó eso: se habló de ¿qué hago con mi plata? ¿Saco mis ahorros de las AFP? ¿Los invierto?", explica Pedro Pineda, quien desde el 2016 encabeza esta Administradora General de Fondos que funciona a través de una app. "De manera simple y rápida, sin ejecutivos ni comisiones absurdas, puedes ahorrar igual que un millonario, sin serlo", suelen repetir los cuatro socios de esta startup, la primera que hace un fondo mutuo en América Latina y los primeros en ser regulados por la CMF.

El 2020 ha sido especialmente movido. Superaron los 26 mil clientes, administran más de u$s 190 millones de dólares y el 13 de marzo aterrizaron en una oficina en Granada, México, un mercado 5 a 6 veces más grande que el chileno. Eso los acerca a su meta: administrar u$s 1 billones en 2021. El equipo también ha crecido: hay 52 personas que trabajan ahí –acaban de incorporar a dos que tienen algún tipo de discapacidad– y en pocas semanas se instalan en su nueva oficina en el Palacio Droguett, el mismo espacio que ocupaba Startup Chile.

Hay quienes dicen que Fintual es como "El Cornershop de las inversiones". Pedro Pineda, ceo de la firma, coincide en que "ambos somos una app que solucionamos algo".

Terminaron recién la Ronda de Financiamiento de Serie A, que en el mundo del emprendimiento equivale a la inyección de capital para dar un paso importante. Como parte de las exigencias de ese proceso, ahora estrenan su directorio, en el que tendrán sentados a sus principales inversionistas, Castilla, ALLVP y Oskar Hjertonsson, el CEO de Cornershop. "Es una suerte, porque es el mejor CEO de Chile. Converso mucho con él, ha sido muy generoso. Él y sus dos socios, son los más bacanes", dice.

Más fondos que átomos

Pedro Pineda (37) nació y creció en Puerto Montt. Lector compulsivo y bueno para las matemáticas, no sabía cuál de las dos áreas seguir. Su padre le recomendó partir por lo segundo. Y le hizo caso e hizo tres carreras a la vez: Ingeniería Civil, Astronomía y Geofísica en la Universidad de Chile. En esta última tuvo como profesor a José Maza y Ezequiel Treister. Nunca olvidará cuando les dijo que encontró tres galaxias. "Me atraganté", recuerda. Maza le bajó el perfil al hallazgo: él había descubierto más de 1.000.

Los cofundadores de la empresa que tanto éxito ha tenido en tan poco tiempo

En esa época también empezó a emprender: hizo una startup de regalos. Egresó, entró a trabajar a Cencosud, y al poco tiempo, decidió abrir camino propio con un colega, Jean Droguett. La llamaron "Queremos Descuentos," un símil de Groupon. Era agosto del 2010. Al año llegó la brasilera Peixe Urbano, y compró por 1 millón de dólares. Después armaron Supermanket, una especie de Tinder, donde las mujeres elegían con quién salir. Pero la idea, dice ahora, la ejecutaron mal y perdieron plata. Entre 2013 y 2016 se dio un tiempo para hacer cosas que le gustan: viajó a Irán, compró un departamento –de 29m2 porque no le gusta depender de las cosas, por eso tampoco tiene auto ni celulares caros– y analizó ideas para emprender de nuevo. Él, medio en broma, define ese periodo como "la crisis de los 27". En eso llega Larré (34), también de la Chile, y que entonces trabajaba como portfolio manager de Itaú. Primero había pasado por LVA Índices, de LarrainVial y tenía claro que le gustaba el sector financiero, pero no las comisiones, ni lo complejo que era invertir, ni el servicio tecnológico ni cómo eran las páginas web. "Nadie con pocos o medianos recursos, sabe cómo invertir. Es caro y complicado. Hay como 500 fondos mutuos y cada uno tiene distintos cobros. Hay entre 2000 y 3000 series. Una vez calculé que había más posibles combinaciones que átomos que en el universo", grafica.

Tropicalizar la idea gringa

Omar había mirado lo que hacían los emprendedores de Betterment en EEUU, quienes ofrecen asesoría financiera de manera fácil, y, mientras tomaban una cerveza, le planteó a Pedro hacer algo similar. "Ese producto podía ser muy buena solución si se tropicalizaba a Chile", cuenta Larré. "No entendía mucho de qué se trataba. Pero yo quería trabajar con él.", confiesa Pedro.

Esta era una de las tres ideas que tenían: las otras eran una firma para hacer cajas para ecommerce, y un headhunter para ingenieros. Las dos primeras fracasaron rápidamente. "Le pregunté a Omar con quién le gustaría trabajar. Me dijo que Andrés Marinkovic (33) era seco. Estaba programando en otra empresa", recuerda Pedro, quien entonces propuso incluir a Agustín Feurhake (39), ingeniero civil de la Católica y a quien también encontraba "seco". Él había partido su carrera trabajando en Coasin, se aburrió al poco tiempo y empezó a emprender: lo primero fue "Qué Hambre" –que compró Pedidos Ya en u$s 900 mil–, y lo último, "Platanus", una firma de ingeniería de software que existe hasta hoy. Tenía un espacio de 2x2m2 disponible debajo de una escalera en su oficina en una casa arrendada en Vitacura, y ahí partieron. Larré quedó como CIO; Marinkovic, como CTO; y Feuerhake en CMO. "Por descarte asumí como CEO, pero de los cuatro, soy el menos capo", insiste Pineda.

En Tesla a Silicon Valley

Lo primero fue armar un blog, "Fintual EDU", en el que hacen educación financiera: conviene comprar auto o andar en Uber; cuánto gasto si tomo un café a diario; qué hago con mi 10%. La clave, desde el día 1, fue el lenguaje: simple y juvenil. Hasta sus descripciones de CV en la página siguen la misma línea. Dan prioridad al nombre, no al apellido, y además de su trayectoria, añaden un dato: "Me gustan los perros y la comida mexicana"; ó "Fan de Arturo Vidal y Paloma Mami". El mail para plantear dudas es inconfundible: [email protected]

Los usuarios se hicieron frecuentes y varios de ellos planteaban: "Dónde invierto". Entonces se propusieron diseñar una solución para ello. Para partir se asociaron a Principal: Fintual derivaba los clientes a esa firma, ellos invertían en sus fondos, y el cuarteto recibía una comisión.

En 2017 ganaron un concurso de FinTech latinoamericanos organizado por Village Capital y que patrocinaban BlackRock, Citi y PayPal. Como parte del premio (que incluía u$s 75 mil), también recibían "mentoría". "En ese momento administraban cerca de u$s 1 millón, 30 clientes y no se habían constituido en AGF todavía. Ahora desembarcaron en México y si Cornershop es una buena referencia, van a llegar lejos", asegura Axel Christensen, su advisor desde el origen.

El mismo año postularon a Y Combinator (YC), un acelerador de capital, fundado por uno de los gurú de Silicon Valley, Paul Graham. Y fueron aceptados para la entrevista (escuchar podcast). "Fuimos muy giles, hicimos todo lo que no había que hacer. Nos disfrazamos de viejo pascuero, arrendamos una bici, y llegamos en Tesla a la entrevista. Creíamos que ya la habíamos hecho. Y nos pegaron un portazo. Nos deprimimos un montón", recuerda Agustín.

A la vuelta, tomaron una decisión que cambió el destino de Fintual. "Teníamos que agilizar los procesos. A Pedro, lo llamábamos hámster, no CEO, porque corría todo el día consiguiendo las firmas de los clientes de los fondos. Nos dimos cuenta que queríamos hacer las cosas a nuestra manera", explica Larré. Decidieron constituirse en AGF y ser regulados por la CMF. Se convirtieron en la primera startup en ser regulada y bautizaron sus 3 fondos al estilo Fintual: Conservative Clooney, Moderate Pitt y Risky Norris. Ahora tienen un cuarto, Very Conservative Streep. "Nos reímos un poco de la jerga financiera, por eso los fondos no se llaman ‘Asia Pacific Deluxe’. Nos tomamos en serio lo que hay que tomarse en serio, regulación, tener una plataforma buena, seguridad de la información, pero del resto…riámonos un poco y saquémonos la corbata", añade Larré, quien diseña los fondos.

Y volvieron a postular a Silicon Valley. Esta vez sin Tesla. Y quedaron.

Con el desembarco en México calculan llegar al billón de dólares administrados

El jurado

El programa en San Francisco duró tres meses y ahí les preguntaron cosas que ellos aplican ahora durante sus entrevistas de reclutamiento: qué es lo más "bacán" que has hecho en tu vida; qué diría tu jefe que es lo más malo que haces. En total, cuenta Pineda, han postulado cerca de 1000 personas a Fintual y han renunciado sólo dos. "Desde el momento que partimos, nos propusimos pasarlo bien. La vida es corta. Por eso, las primeras 20 personas deben ser excepcionales, así defines la cultura de la empresa. Que la gente más inteligente y más simpática quiera estar. Si hay alguien brillante y pesado, chao. Simpático pero tonto... puede ser mi amigo, pero no va a trabajar acá", advierte el CEO, quien cuenta que –tanto en Chile como ahora en México– la primera entrevista la hace él, dura máximo 15 minutos y siempre hace las mismas preguntas que descolocan a los postulantes. Después, dirime un "jurado" de 12 miembros del equipo, escogidos al azar. "Una vez tuvimos un cabro sequísimo, programador de ajedrez. Y uno dijo que no estaba convencido. Y quedó fuera", recuerda.

En su tripulación hay una egresada de Literatura que antes trabajaba midiendo señales neurológicas de las cucarachas; un astrónomo que predice cuándo alguien está a punto de sacar su plata de Fintual; un ingeniero que se fue a California y volvió a Fintual porque se aburrió de Google; además de cineastas, psicólogos. Y no solo de Chile: de Francia, Irlanda, México, Colombia, Bélgica y Brasil.

En todo caso, Pineda también se define como un "tipo pesado". Y sus colegas lo advierten antes de que uno lo conozca. No habla por teléfono –sólo lo usa para comunicarse con su madre y para ocupar el WhatsApp–, no le gusta juntarse a tomar cafés ni ir a cumpleaños ni reuniones. "No hay tiempo", suele repetir. Pero sí se da espacio para conversar con emprendedores. Participa en un chat –donde también están los socios de Cornershop, NotCo, entre otros–, e instaló una agenda en su perfil en Fintual en la que uno puede pinchar la opción "Better Call Pedro", y agendar 15 minutos con él. El primer espacio disponible es para enero.

Chingones

El jueves la influencer "Vieja Cuica" estrenó "Demasiado Mainstream", su segunda producción por Zoom durante la pandemia. Y la segunda en que trabaja con Fintual. La protagonista, Francisca Feuerhake es hermana de Agustín, cuya firma se encarga del soporte de la venta de entradas. "Es un win win. Nosotros ganamos un poco de difusión por sus redes, pues su target es de mucha mujer de 40 y tantos, y en Fintual hay principalmente mucho hombre de treinta y tantos", agrega Feuerhake.

Él explica, que parte del ADN de Fintual, es hacer un trabajo de curatoría. "Escoger y seleccionar inversiones baratas, pero también hacerlo en otro ámbito: está la entretención con la Fran, hicimos un Live con Humberto Maturana, explicamos el eclipse el año pasado. La marca quiere apunta a asegurar calidad en todo lo te ofrece", relata el ingeniero UC. En esa línea suelen hacer almuerzos con invitados, que van desde expertos en astronomía, hasta emprendedores que hacen cerveza. En septiembre lanzaron "El Fintualist", algo que ellos definen como "un canal random" en el que analizan cuatro noticias semanales y donde van a ir invitando a influencers a exponer en sus RRSS. El primero fue Fabrizio Copano. La idea es hacerse más conocidos, ese es uno de sus desafíos, porque aún no han logrado llegar a todo el mercado que quieren, pero sí han atraído a personas que jamás habían invertido. "Fintual ha logrado algo que por años nunca pude conseguir: entusiasmar a mi hijo de veintipocos -y a muchos de sus amigos– en las inversiones financieras", dice Christensen. Daniel Undurraga, de Cornershop, coincide: "Están haciendo un gran trabajo de educar los consumidores sobre cómo invertir sus ahorros y están simplificando las inversiones para hacerlas accesibles a todo el mundo. Y seguramente son la administradora de inversiones que crece más rápido en Chile". Y, en jerga mexicana, remata: "Y los del equipo son unos chingones", indicó Diario Financiero Online.