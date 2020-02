Marketing del futuro: estos son los 5 roles imprescindibles para dominar el mercado 4.0

La tecnología cambió por completo en los últimos años los requerimientos de perfiles profesionales necesarios para trabajar en marketing

Los datos de empleo en la industria de la mercadotecnia son bastante interesantes, 72 por ciento de los trabajadores del medio no piensan cambiar de empleo en los próximos doce meses. Una mezcla de incertidumbre y falta de crecimiento ha marcado las decisiones de los últimos 18 meses. Sin embargo, el marketing tiende a crecer en estos contextos.

Las temporadas de crisis requieren normalmente a los mejores equipos de marketing. En ese orden de ideas también es necesario tener las herramientas correctas para enfrentar el vendaval. Una habilidad es la capacidad de llevar a cabo una tarea con resultados determinados en un período de tiempo.

Las personas necesitan una amplia gama de habilidades para contribuir a la economía moderna y a las marcas que representan. El mercado laboral del marketing cambió sustancialmente con el avance de la tecnología y según el sitio Merca2.0 estos son los 5 nuevos puestos más buscados.

Gerente de E-commerce category

Las firmas cada vez más han notado cómo Amazon se convierte en un competidor en todas las categorías. Por esa razón es indispensable que los mercadólogos entiendan el tamaño de su industria, las tasas de conversión y las herramientas de marketing digital para administrar su categoría.

Contextual SEO manager

El tráfico de la mayoría de los sitios web depende de las búsquedas; sin embargo, la mayoría de las áreas de mercadotecnia tienen una visión estática frente a la optimización. La inversión se hace al momento de lanzar un sitio en en temporadas determinadas.

Por supuesto que esta visión es contradictoria con la realidad, Google, Duck Duck Go y Bing actualizan sus algoritmos de manera constante. También es importante considerar que los buscadores basados en texto tenderán a perder terreno frente a las búsquedas por voz, una habilidad poco desarrollada en nuestros equipos de SEO.

Es de suma importancia preparar los sitios web para las nuevas reglas de búsquedas, visuales, textuales, video y ahora voz.

DMP Data Management Platform Manager

Una plataforma de gestión de datos (DMP) es una plataforma que unifica información para recopilar, organizar y activar datos de audiencia de primera, segunda y tercera mano de cualquier fuente, incluso en línea, fuera de línea, móvil y más allá. Es la columna vertebral del marketing basado en datos y permite a las empresas obtener conocimientos únicos sobre sus clientes.

Un DMP debe ser el núcleo de sus procesos y estrategias de marketing. El DMP puede ayudar a las marcas a comprender qué materiales de marketing tendrán mayor efecto con la audiencia, qué contenido obtendrá la mayor participación de sus clientes y audiencia, y qué mensaje los inspirará a comprar sus productos o pagar sus servicios. Contar con un experto en el manejo de estas plataformas es clave para la creación de audiencias y oportunidades de mercado.

Gerente de contenido y comunicaciones

El futuro de la generación de contenido será a través de la creación de supra piezas de comunicación que a su vez de atomicen hasta su mínimo expresión (por ejemplo un tweet). Este ejercicio es sumamente complejo especialmente ya que requiere congruencia y unidad en todas las piezas. Para las empresas es un ejercicio que va más allá de las relaciones públicas o el mero ejercicio de generación de contenido. Un Comms Manager debe tener la capacidad de crear contenido y bajarlo a distintas audiencias en una variedad importante de formatos.

El explorador o market scout

Las marcas hoy dependen de sorprender al consumidor con nuevas y mejores ofertas. Esto no parecería complicado desde la perspectiva de investigación y desarrollo. Sin embargo, el consumidor cada vez busca más experiencias unbranded. Esto significa que un objeto común no se hace mejor ni más valioso al tener un logotipo impreso.

Esto implica que la presencia de un logotipo no hace mejor a un producto y obliga a las empresas a reaccionar con mayor velocidad ya que la llegada tarde a una categoría no se salvará por la presencia de la marca. La marca claramente tiene peso pero para el consumidor la solución del problema es de mayor valor. Los exploradores o scouts tienen el trabajo de probar nuevos mercados, no sólo identificarlos como sucedía con los trend hunters.

Es evidente que en una industria con un alto nivel de cambio e innovación habrá cada vez más puestos nuevos. Algunos desaparecerán también y otros se convertirán en parte estructural de un departamento de marketing moderno como sucedió con los community managers.