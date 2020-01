Uber, Cabify y Lyft: este mapa muestra los principales mercados de las plataformas de transporte

Las apps que ofrecen este tipo de servicios se han expandido por todo el planeta a lo largo de los últimos años y no paran de crecer

La expansión de las empresas de VTC (vehículo de transporte con conductor) que realizan servicios muy parecidos a los de los taxis tradicionales ha sido enorme a lo largo de los últimos años y ha alcanzado casi todo el globo, con la gran excepción de África, donde Uber es la única gran empresa de este tipo presente.

Además, la salida a Bolsa de Uber y de Lyft el pasado año ha marcado un antes y un después en un sector donde preocupa la rentabilidad: las dos registran pérdidas acumuladas y todas se enfrentan a posibles regulaciones que restringirían su negocio (tanto de cara a los taxis tradicionales como otras que les obliguen a contratar a sus trabajadores, como ha sucedido en California).

Gracias a un estudio de la consultora P&S Intelligence del pasado noviembre se puede ver en un mapa las mayores empresas del sector por volumen de mercado, sumado a otro de la firma de análisis tecnológico Lux Research y Statista, sumado a la de la española Cabify.

Sin embargo, existen otras, como la rusa Yandex.Taxi, la israelí Gett Inc., las estadounidenses inDriver, Via y Juno, RideCell Inc., las británicas Kabbee, Wheely y Addison Lee, la estonia Bolt Technology, Gett y ViaVan. No se incluyen en los gráficos aplicaciones que agrupan a taxistas tradicionales como Freenow.

A continuación, es posible ver con mayor detalle dónde está cada una de las mayores empresas de VTC del mundo, según un artículo de Business Insider.

El gigante estadounidense ha aterrizado en los 5 continentes, y así, Uber está disponible en (según su web):

África: Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.

América del Norte: Canadá, Estados Unidos, Marruecos, México, Panamá y Paraguay.

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Asia: Arabia Saudí, Bahrein, Bangladesh, Corea del Sur, Emiratos, Hong Kong, India, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Marruecos, Macao, Pakistán, Qatar, Sri Lanka y Taiwán.

Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

Lyft está en Estados Unidos y Canadá, apuntan en su web.

Cabify está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y República Dominicana, según su página web.

DiDi se encuentra a principios de 2020 en Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Japón, México.

Grab está en Singapur, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Vietnam.