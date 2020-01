De la tienda física al online: cinco "megatendencias" que marcarán el comercio durante la próxima década

El importante papel de la tienda física está cambiando y los retailers necesitan entrar en otra década de reinvención para no perder relevancia

Experiencias, recomendaciones, autosuficiencia sostenible, personalización y proximidad serán las cinco megatendencias que marcarán el devenir del retail en la próxima década, según el informe "How We Shop: The Next Decade", elaborado por Unibail-Rodamco-Westfield, que recoge las opiniones de 15.700 consumidores de diez países de Europa.

"El importante papel de la tienda física está cambiando y los retailers necesitan entrar en otra década de reinvención para no perder relevancia", aseguró la directora de Marketing en Europa y directora de Marca y Marketing Estratégico del grupo Unibail-Rodamco-Westfield, Myf Ryan al sitio America-retail.

"Los retailers que lideren en materia de sostenibilidad, que dediquen más espacio a la experiencia, que permitan visualizar sus productos con total libertad en internet y en la tienda, que ofrezcan recomendaciones de productos acertadas gracias a la ciencia, y que piensen en términos locales, serán quienes salgan beneficiados", añadió.

Las cinco megatendencias que se vienen son:

El giro del sector retail

El modelo del retail y los hábitos de compra habrán cambiado para el año 2025. El 75% de los consumidores de todo el mundo opina que esto sucederá en 2027. El 81% está dispuesto a pagar más por una experiencia, por lo que las actividades más solicitadas en las tiendas serán creativas y estarán orientadas a la salud y el entretenimiento.

Anti-prescripción

El 56% de los consumidores europeos siente frustración ante las recomendaciones online erróneas, es por ello que los retailers deben optimizar en el futuro la utilización de sus datos para aproximarse a los consumidores.

Según el informe, aquellos e-tailers o retailers nativos digitales que utilicen su tienda online para exhibir su gama completa y empleen sus tiendas físicas para sorprender y deleitar, podrían convertirse en las estrellas del mañana. A los consumidores europeos les gustaría encontrar una tienda física de su marca nativa digital favorita dentro de los próximos diez años; de ellos, un 47% desea ver una tienda de Netflix y un 33% desea lo mismo con Spotify.

Tiendas autosostenibles

La concienciación de los consumidores por el medio ambiente acelera con rapidez la demanda de soluciones más sostenibles. La tienda del futuro ampliará este enfoque autosuficiente, e incluirá huertos en el tejado para cultivar ingredientes, una fábrica y un estudio de impresión 4D que permitirá a los equipos de diseño crear productos en respuesta a la demanda.

Además, los compradores tendrán la seguridad de que en la tienda se emplearán métodos de envasado que no generen residuos e, incluso, podrán pagar a través de programas de puntos en los que se recompense a los clientes por sus hábitos ecológicos.

El alquiler minorista es otra tendencia creciente entre los consumidores europeos, que también revierte en hacer más sostenible la tienda del futuro. Automóviles, motocicletas, hogar y decoración, moda y belleza son mercados potenciales para el alquiler que gozan de gran popularidad.

Retail a medida

El estudio demuestra que en la nueva década los retailers sabrán diagnosticar correctamente lo que el consumidor necesita basándose en hechos en lugar de presunciones, ya que más de la mitad (51%) de los consumidores busca tiendas que ofrezcan consultas personales con el fin de identificar los productos perfectos para ellos. El mercado del retail a medida podría alcanzar los cuatro mil millones de euros anuales en toda Europa.

Los retailers comenzarán a actuar como consultores de salud, prescribiendo soluciones específicas, personalizadas y acertadas que mejoren la vida cotidiana de los consumidores. Esta tendencia se materializa a través de la investigación, ya que una tercera parte (31%) de los consumidores europeos admite estar dispuesto a facilitar su ADN para recibir productos más adecuados para ellos.

Transformación local

Los espacios comerciales del futuro se transformarán para adaptarse al entorno local. Los consumidores buscan disfrutar de una mayor cantidad de experiencias locales como clubes de lectura, clubes sociales y ferias, que contribuyan a rememorar los orígenes y el pasado.