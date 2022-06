Paso a paso cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus en tu celular

WhatsApp Plus es una app no oficial que ofrece muchas ventajas frente a la app oficial, pero también tiene sus deventajas: descubrí todo sobre la misma

WhatsApp Plus es elegida por multitudes ya que pese a sus desventajas, trae opciones y funcionalidades que para algunos la posicionan mejor por sobre la versión oficial.

¿Pero cómo instalarla?

1- Primero, descarga el nuevo APK.

2- Elimina de tu celular la aplicación de WhatsApp original

3- Luego, instálalo y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

4- Es necesario tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

5- En ese sentido, debes seguir esta ruta: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

6- Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo.

Para instalar la versión Plus hay que desinstalar la versión oficial

Ventajas de usar WhatsApp Plus

Se destacan las siguientes:

1- Puedes expandir las funciones: todas las herramientas que te ofrecimos en el apartado anterior, son prueba de que esta app te brinda más opciones de personalización y permite saltar las restricciones que la app original nos hacía utilizar.

2- Más privacidad: el simple hecho de eliminar el "en línea" la última vez o el doble check son indicios de que tu privacidad puede estar más protegida. De hecho, estas configuraciones no están disponibles en la app original.

3- Te permite manejar dos cuentas a la vez: hay quienes utilizan la aplicación oficial de WhatsApp junto a esta modificación, por lo que puedes manejar dos cuentas diferentes a la vez.

Desventajas de WhatsApp Plus

Hay que sopesar muy bien las ventajas y desventajas de ambas versiones

Hay ciertas ventaja que son importantes tener en cuenta, indica infoMercado:

1- Tu privacidad recae en terceros y desconocidos: debido a que los desarrolladores son desconocidos, incógnitos, no oficiales e ilegales, todos los mensajes, los archivos compartidos, las llamadas, tu lista de contactos y los datos que compartes son leídos, manejados y guardados por ellos. No sabrás que hicieron con esa información.

2- La privacidad de otros se ve comprometida por ti: al usar esta aplicación, también comprometes la privacidad que otros comparten contigo. Por ejemplo, los estados que comparten, los mensajes que te envían, los archivos transmitidos, la información del chat y hasta la foto de perfil caerá en las manos de los desarrolladores.

3- No cuentas con las medidas de seguridad de WhatsApp: el cifrado de extremo a extremo y los protocolos de encriptación quedan completamente desactivados en la versión plus. De hecho, la compañía oficial no te brinda ninguna garantía ni tampoco cubre la forma en como esa app pueda afectarte.

4- Puedes resultar sancionado por WhatsApp: si WhatsApp detecta que estás utilizando esta versión ilegal, pueden sancionarte eliminando tu cuenta temporalmente o incluso, bloqueándola permanentemente. Esta situación empeora si estás usando simultáneamente la versión oficial y WhatsApp más.

5- Las actualizaciones son esporádicas: ha pasado un tiempo en que WhatsApp Plus no ha actualizado su app por las consecuencias legales que lo persiguen. Aunque si lo hacen, probablemente ya no puedan incorporar las mejoras y cualquier actualización será cada varios meses o incluso años.

6- ¿Es 100% seguro? En términos generales no, porque por ser creada por desarrolladores no oficiales, no se garantiza que la misma te ofrezca seguridad y privacidad al 100%.