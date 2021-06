Trabajá en un bar, hotel o el lugar que quieras: mirá la aplicación argentina que quiere revolucionar el home office

La empresa ofrece una membresía para que los usuarios puedan ir a trabajar al espacio que deseen y obtener beneficios. Las claves de la app

Con la llegada de la pandemia, el trabajo fuera de las oficinas se multiplicó. Sin embargo, algunos ya venían notando desde mucho tiempo antes esa tendencia que el coronavirus terminó de instalar.

Así lo vieron Pablo Di Filippo, Pablo Aleman y Alan Packer, fundadores de Benomad, una plataforma que permite encontrar lugares adecuados para trabajar fuera de la oficina y que, según sus directivos, está destinada a "revolucionar la forma de trabajar".

El trío de emprendedores comenzó a desarrollar la idea hace tres años, cuando empezaron a analizar la realidad de los espacios laborales.

"Vimos que había una evolución de lo que era la forma de trabajar y que se fue dando de a poquito. Primero fue la oficina como una cosa más estructurada, con este concepto de viajar para cumplir un horario fijo; después de a poquito empezaron a aparecer esos días flexibles en los que se podía trabajar desde casa; más tarde aparecieron los coworkings que eran también algo más flexible y daban otro perfil más descontracturado, pero no dejaban de ser oficinas", asegura a iProUP Pablo Di Filippo, uno de sus cofundadores.

Di Filippo afirma que hubo algo que les llamó la atención: "Especialmente en los mercados más desarrollados había cierta evolución en el tema de ir transformando el trabajo remoto".

"Viendo alternativas de lo que se estaba haciendo en el mundo, empezamos a ver que había un espacio muy grande para trabajar en ese sentido y que no había soluciones concretas en ese mundo del trabajo flexible", explica.

Según el emprendedor, "cuando vimos las alternativas pensamos que no podía ser un coworking porque no deja de ser una oficina, con más onda pero una oficina al fin. Tampoco podíamos volver a una cosa 100% de teletrabajo en la casa".

Así fue como los tres emprendedores comenzaron a pensar en la idea de tener una multiplicidad de espacios distribuidos y cercanos.

"Teniendo en cuenta también la nueva tendencia de kilómetro cero que implica tener todo mucho más cerca, pensamos que sería bueno tener espacios diversos y que en 10 o 15 minutos, ya sea caminando, en bicicleta o en un viaje muy corto en el transporte público, puedas tener un lugar para trabajar con todo lo necesario", relata.

Así comenzó el proceso para investigar qué tipo de infraestructuras eran necesarias y cómo obtenerlas. El objetivo era crear una aplicación que permitiera visualizar y reservar todos esos espacios, junto con descuentos exclusivos.

"Nosotros antes de la pandemia hicimos varios estudios de mercado y los resultados coincidían en varias cosas: trabajar en la casa está buenísimo al principio pero después muchos se preguntan cómo poner límite de horarios, cuándo empezar, cuándo terminar o incluso suceden esas situaciones graciosas que hemos visto viralizarse en videos", ejemplifica Di Filippo para explicar por qué es importante encontrar una alternativa al home office que responda a la tendencia de salir de las oficinas sin depender exclusivamente del living de casa.

"Lo que nos hizo la pandemia fue reforzar todo lo que veíamos en estudios aplicado a la realidad y con mucha aceleración", asegura.

Si bien la pandemia pareció ponerle un freno al proyecto, lo cierto es que los creadores de Benomad saben que están trabajando en un modelo que con condiciones de trascender una vez que se superen ciertas restricciones.

"Al principio tuvimos miedo, pero después dijimos: 'Acá hay una oportunidad porque va a explotar el trabajo remoto'. Obviamente ahora estamos en una etapa más difícil en la que muchas cosas están cerradas, pero lo bueno es que las empresas ya están mirando el día después", explica Di Filippo.

"Independientemente de cuánto dure esto, las empresas necesitan tomar hoy la decisión para ver cómo se resuelve la cuestión de la modalidad laboral cuando se vuelva a la normalidad y está claro que ese regreso no va a ser igual que antes. También es verdad que no hay soluciones y por eso queremos ocupar un espacio importante que permita esa salida con algo distinto; que no sea simplemente volver a la oficina o la casa", señala el emprendedor.

Comienzos y expansión

Di Filippo anticipa que están mirando otros mercados en la región que están en otra etapa de la pandemia y mostraron un gran interés en la propuesta de valor.

"Ya estamos en conversaciones y hay mucho interés. Nuestro plan era hacer la prueba fuerte en la Argentina y después hacer algo más global, más hacia fin de año, pero lo que nos pasó fue que nos han venido a buscar de lugares como España, Brasil, Uruguay y Chile", completa.

Según el emprendedor, desde Benomad valoran "lugares de trabajo que sean únicos, que tengan la infraestructura y que hagan que la experiencia sea realmente buena".

"Por eso, en un primer momento nos enfocamos mucho en hoteles, de buena categoría, urbanos, boutique. También en algunas cadenas de restaurantes que tengan una buena infraestructura y buen nivel, algunos coworking y librerías", completa.

"Work from everywhere" es parte de la filosofía de Benomad.

Y adelanta que están "cerrando un acuerdo con algunos centros comerciales que nos van a dar espacios exclusivos y hablando con clubes que tienen muy buena infraestructura. La idea es que la empresa sea evolutiva, o sea que vamos a ir sumando nuevos conceptos y espacios que inicialmente no teníamos pensadas".

Para los espacios, Di Filippo afirma que "esto es algo absolutamente free, la idea es que sea un acuerdo win-win".

"Para el lugar, básicamente significa más consumo y más gente que va a conocerlos. Para nosotros, es buscar el beneficio para el usuario de Benomad: por ejemplo, que vayas a un hotel y tengas importantes descuentos en el consumo o puedas usar amenities. Cada lugar puede ir configurando su propia oferta", sentencia.

El modelo de monetización de Benomad se basa en el uso de esos espacios. Según el emprendedor, esto se basa en dos pilares:

"Por un lado, el modelo de membresía , en el que vos como usuario de Benomad pagás un abono mensual de 980 pesos y tenés acceso a todos los lugares de la red y sus beneficios. También puede ser una membresía diaria, pero en general se usa más la mensual"

, en el que vos como usuario de Benomad pagás un y tenés acceso a todos los lugares de la red y sus beneficios. También puede ser una membresía diaria, pero en general se usa más la mensual" "Por otro, la comisión sobre los espacios que tienen un costo extra. Por ejemplo, yo puedo ir a trabajar al lobby de un hotel, pero necesito usar una sala de reunión y tiene un costo adicional que también viene con beneficios, como recibir una hora gratis de uso o catering. Además, estamos incursionando en un modelo de alianzas para generar una comunidad"

Hoy, Benomad tiene cerca de 1.000 usuarios y está en el camino para seguir avanzando. Para lograr lo que es hoy, la app comenzó con una primera ronda de inversión en la que se levantaron 150.000 dólares.

"Todo eso fue destinado a desarrollar la aplicación y la conectividad propia que tienen los usuarios de nuestra red en cada uno de los lugares", asegura el emprendedor.

Y remata con un adelanto: "Vamos a abrir en Rosario y Córdoba. La idea es llegar a fin de año consolidados y a partir de ahí ir a buscar una ronda más grande para salir al exterior".