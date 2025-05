Agostina Galimberti tiene 24 años, fue jugadora de hockey y ahora combina esa pasión con el emprendedurismo al crear una herramienta con inteligencia artificial (IA) que tiene como objetivo ayudar al entrenamiento mental de deportistas.

La startup se llama Vixon y viene de consagrarse como empresa revelación en Egipto, donde participó de Soccerex MENA, una convocatoria de renombre internacional que reúne a los principales actores de la industria del fútbol de todo el mundo y va por su vigésimo octava edición.

En ese contexto, Agostina presentó en sociedad un desarrollo propio que permite mejorar el desempeño mental de los deportistas, a través del uso de pecheras LED que cambian de color y cuentan con un software potenciado con IA.

Específicamente, esta tecnología es capaz de proporcionar una visión integral del rendimiento dentro y fuera del campo a través de herramientas que permiten el seguimiento de tiempos de reacción, patrones de movimiento y dinámicas de equipo.

En diálogo con iProUP, Galimberti explica: "La tecnología combina hardware wearable (el top VIXON), una app de control en tiempo real y un sistema de procesamiento de datos con IA que transforma lo que ocurre en cancha en información útil para el entrenador".

VIXON: la startup que potencia la mentalidad de los deportistas

Desde la cámara montada con un trípode en el campo, se registra el comportamiento del jugador durante el entrenamiento, lo cual se traduce en datos muy potentes, según comenta la emprendedora.

"Además, estamos desarrollando un chatbot que funciona como asistente para los entrenadores: explica funciones, responde consultas, sugiere ejercicios y ofrece soporte directo", añade.

En ese sentido, la exjugadora resalta que el objetivo sino potenciar al entrenador -no reemplazarlo- con información valiosa, accesible y nueva.

"El sistema está pensado para ser intuitivo y ágil. Sabemos que una de las grandes barreras en el deporte es la complejidad tecnológica: si interrumpe o hace más lento el flujo del entrenamiento, no sirve. Por eso la simplicidad y la integración fueron prioridad desde el día uno", destaca.

Esta tecnología entonces, cumple la función de puente entre el entrenamiento físico, táctico y técnico con el cognitivo, permitiendo que todo se realice en las mismas situaciones reales de juego, en el campo, para desarrollar la misma exigencia que hoy hay en la competencia.

El hockey como punto de partida

Desde chica, Agostina se vió rodeada de jugadores de hockey, ya que su propia madre fue jugadora de la selección argentina y su tío jugador del club Mitre, club donde la joven pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

Pero a los 18 años, Agostina decidió emigrar y se trasladó a Australia. Tiempo después siguió camino hacía Alemania, donde continuó su carrera como jugadora de hockey.

Viviendo aquella experiencia, de jugar en el exterior, la deportista se dio cuenta de las grandes diferencias en las metodologías de entrenamiento que hay entre Europa y Argentina. Allí fue cuando se despertó su interés por crear una solución innovadora para el deporte argentino.

Pero si bien el hockey es el punto de partida de este proyecto, la idea de Galimberti es poder incluir a todos los deportes: desde los individuales, como el tenis, hasta los grupales, como el handball, el básquet, y el voley, entre otros.

"Cuando les conté sobre VIXON a mis compañeras de hockey, se volvieron locas. Algunas directamente me dijeron, 'necesito usarlo ya', otras me pidieron invertir. Y no solo en la Argentina: jugadoras de otros países también me dijeron que es una locura, que el potencial es enorme", cuenta la creadora de la startup.

VIXON: el modelo de negocio

Tras una inversión inicial de u$s70.000, la firma enfocada en el entrenamiento mental de los deportistas busca ahora una ronda de financiación de u$s280.000 para su expansión global.

El enfoque principal de VIXON es B2B: clubes, academias, centros de alto rendimiento y federaciones. "Pero también estamos explorando un modelo B2C para atletas individuales que quieran entrenar su cerebro como entrenan su cuerpo", destaca Galimberti.

Ese modelo incluye la venta del top inteligente, baterías, estación de carga, camara IA, el hub de conexión y acceso al laboratorio de datos con su respectiva plataforma.

"Queremos que el producto sea accesible, escalable y que cada tipo de usuario, jugador, club o entrenador, pueda sacarle el máximo provecho", explica la emprendedora.

Hoy en día, el equipo de VIXON está compuesto por 15 personas: "Se fue armando de a poco, mucho a pulmón, con gente que se entusiasmó desde el primer feedback. VIXON empezó como una idea, pero se transformó en un proyecto real por la fuerza del equipo y por lo que generó en los deportistas desde el día uno", concluye Galimberti.