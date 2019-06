¿El amor verdadero se puede encontrar por internet?: BlindLove propone un sistema diferente a Tinder para encontrar pareja

La mayoría de las aplicaciones existentes para encontrar citas, resultan en relaciones pasajeras o casuales, pero también se pueden hallar de las durables

Aplicaciones como Tinder hay muchas. Se focalizan en encontrar citas rápidas, que duran tanto como la velocidad en que las encontraste. No dan mucho espacio para desarrollar relaciones que perduren en el tiempo.

No significa que tanto con ellas como vía las redes sociales se pueda lograr, pero no son su objetivo primario. Para ello existen otras vías, como la que ofrece la metodología "Slow Date", que apunta a que los usuarios encuentren relaciones más profundas.

Federico Volinsky es una de esas personas que no estarían casadas si no fuera por Internet. Conoció a quien hoy es su esposa personalmente, en una fiesta; pero en esa oportunidad no pasaron de un "hola, ¿qué tal?". Luego la buscó en Facebook y logró que ella le respondiera mensajitos de chat. A todo esto, él, que es argentino, estaba viviendo en Miami; y ella, que es uruguaya, estaba viviendo en el Reino Unido. Después de un día en que chatearon siete horas seguidas, se citaron para verse por segunda primera vez. Solos, en Uruguay.

Volinsky se explica por su propia historia personal el hecho de que las aplicaciones "tradicionales" de citas —como Tinder— tengan una proporción de efectividad en torno de sólo 5%, al menos si ésta se mide por la formación de parejas. "El amor no se basa en la mejor foto de perfil de uno", afirma. "Tiene que haber una atracción física, pero también una conexión emocional", que fue la que se puso de manifiesto a lo largo de tantas horas de chat con su hoy esposa. "La gente está cansada de las aplicaciones de citas que te ‘venden’ matches, pero en realidad están proponiendo dos personas que se ponen ‘like’ a una foto, como en cualquier red social", agrega.

Por eso, él no define a su empresa BlindLove como a una app para obtener citas, sino que prefiere la traducción literal: una aplicación de amor. Esto es así porque se desarrolló sobre el concepto de "slow date". Por ejemplo, las imágenes de los usuarios están inicialmente desenfocadas, como si la foto hubiera salido borrosa o movida. Gracias a la opción sneak peek, el usuario puede elegir develarle una porción de su foto a la persona con quien se está comunicando, y seguir develándosela gradualmente, según crezcan la interacción, hasta que se muestre la imagen completa.

Esto no sólo se relaciona con que "lo esencial es invisible a los ojos", sino también con cuestiones de comodidad y hasta de seguridad que interesan, sobre todo, a las mujeres. "A cualquiera le resultaría embarazoso encontrarse con una persona conocida en una app para buscar pareja; pero el hombre es más tiro al aire", dice el emprendedor. Un obstáculo más serio es la renuncia a la privacidad implícita en el hecho de darle el número de teléfono a un desconocido. En BlindLove eso no es necesario. Se pueden mandar mensajes de texto e incluso de audio resguardando la privacidad.

Un beneficio que claramente aprovechan más los hombres es el calendario de citas. De entre los muchos estudios y expertos que Volinsky consultó para desarrollar la app, surgió que, cuando alguien invita formalmente a una cita, suben las chances de que la respuesta sea afirmativa. Pero algo a priori tan tonto como "¿vamos tal día, a tal hora, a tal lugar?" puede convertirse en algo complicado de decir. Por eso, BlindLove tiene un "calendario" de citas donde se puede clickear una fecha y se despliega un menú con opciones como ir al cine o lugares para comer o tomar tragos. Al invitado le aparece un aviso como "Fulano te invita el sábado a cenar a X restaurant, ¿aceptás?"

​Volinsky tiene una larga historia como emprendedor en EE.UU., "siempre creando desde cero, pero nunca en lo tecnológico". Alguien le dijo que, si le interesaba crear en esta área, buscara un problema personal para solucionar. Él vio que en las apps de citas la mayor parte del trabajo no está en la interacción, sino en el proceso de autopresentación y selección, lo que termina convirtiéndolas en un "segundo trabajo" que demanda esfuerzo, frustración y resiliencia.

BlindLove requirió dos años de desarrollo. Volinsky formó un team de ex empleados de Microsoft y Google, expertos en productos digitales y diseño de UX. La inversión inicial fue de u$s150.000 de ahorros suyos y de su esposa, y de u$s115.000 provenientes de amigos y conocidos.

La app está operativa en español y en inglés, en iOS y Android, en una versión gratuita y en otra premium —que, por ahora, sólo es una opción en Miami y en Europa, por la cual se cobran u$s15—. "Tenemos una base de usuarios en Miami y bastantes en México, pero estamos enfocados en Argentina, que es un buen lugar para empezar", indica. No tanto porque él sea argentino, sino porque "somos muy sociables" y porque éste es el segundo país de Sudamérica (después de Brasil) más abierto a usar este tipo de aplicaciones.

El plan de Volinsky es llegar a tener 300.000 usuarios en el país —especialmente en Buenos Aires— de acá a fin de 2019, y llegar a facturar u$s 1 millón en su primer año de operaciones "a escala planetaria".

BlindLove tiene 10 empleados que trabajan en forma remota, ya que la firma todavía no tiene una sede, que en el futuro puede estar en Miami o California. "La idea es llegar a Silicon Valley y, en un plazo de alrededor de cinco años, ser comprados por alguno de los grandes", anticipa Volinsky.

Tiene indicadores para sustentar tanta fe. En una presentación, una posible inversionista que después terminó siéndolo, le dijo: "Esta es la aplicación que un padre elegiría si tuviera que elegir una para su hija", indicó Clarín.