Tres jóvenes se unieron para terminar con un problema que afecta a miles de argentinos: encontrar a profesionales con usuarios que necesitan un arreglo en su casa o su departamento, que sea de confianza y no cobre más de lo previsto. Así nació Casa Click, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que ya utilizan más de 2.500 personas.

A través de su aplicación móvil, disponible para sistemas operativos Android y iOS, los usuarios describen el problema que tienen, suben fotos y videos.

Tras esto, y mediante el poder de la IA, la persona recibe presupuestos de profesionales verificados, en diferentes rubros (desde plomería a electricidad), recomendados en base a diversos parámetros y en relación precio-calidad.

"Primero creamos una aplicación básica que te conectaba con un profesional. Vos escribías el problema, lo subías, del otro lado un profesional te enviaba un presupuesto, y así se solucionaba. A raíz de nuestra pasión por la tecnología, empezamos a incorporar herramientas de IA que hicieran el proceso más ágil y permitieran entender mejor los problemas", contó Tomás Dascola, Co-Founder, a iProUP.

Sin embargo, también ofrece una solución para empresas del sector inmobiliario que tienen casas en alquiler: el inquilino puede informar un problema, que le llega a la inmobiliaria a través de un portal exclusivo y, mediante el mismo, puede gestionar todos los "reclamos", generar información, contratar profesionales y solucionar esos problemas existentes.

De Silicon Valley a Córdoba: la historia detrás de Casa Click

Según relató el cordobés, esta historia comenzó en 2019, cuando viajó a Estados Unidos a estudiar en Berkeley y participó en un concurso en Silicon Valley, cuna de algunas de las principales tech del mundo, con una idea similar a lo que hoy es Casa Click y ganó.

Cuando volvió a Argentina, se juntó con Gonzalo Alegre (de Santiago del Estero) y Facundo Lorenzo (de General Deheza, también Córdoba) y comenzaron este proyecto al ver que no existían alternativas.

Los fundadores de Casa Click

"Las pocas plataformas que habíamos probado eran sitios web y no ofrecían una experiencia satisfactoria. Somos del interior. No nos convencía la experiencia, así que decidimos lanzar Casa Click", afirmó, al mismo tiempo que resaltó: "Nuestro lema es generar valor, no solo conectar personas, sino lograr soluciones reales".

Casa Click lanza un chatbot con IA para comprar o alquilar propiedades

Bajo ese lema, en este 2025 buscan ir más allá. Según reveló, ya sumaron la posibilidad de comprar materiales a través de la plataforma, y la pintura fue el primer producto incorporado hace algunas semanas.

"Si necesitás pintar y ya tenés el pintor, ¿por qué no comprar la pintura desde la app? Nos contactamos con empresas interesadas en ofrecer sus productos. Así surgió lo que ya lanzamos. Ahora podés contratar al pintor y comprar la pintura desde Casa Click", resaltó.

Próximamente, según contó, esto estará disponible en otros rubros como aire acondicionado, plomería, electricidad y gas.

Sin embargo, la idea tanto de Dascola como del resto de los fundadores de Casa Click, según manifestó, es "crear un ecosistema donde las personas ingresen con un problema y salgan con una solución real".

Es por eso que también están desarrollando una funcionalidad que les permitirá a las inmobiliarias, con el uso de la IA, ofrecer sus unidades, en venta o alquiler, dentro de Casa Click.

Muchos nos dijeron 'ya existen herramientas para eso, como ZonaProp o Mercado Libre, incluso'. Es cierto. Pero buscamos darle una impronta propia. Por eso estamos trabajando en un chatbot que lanzaremos en las próximas semanas, posiblemente abril, similar a ChatGPT, pero con la experiencia de Casa Click. Lo llamamos Cliqui", reveló a iProUP.

Según detalló, Cliqui "ayudará a escribir, decidir y guiarte en toda la experiencia de alquilar una propiedad". "Por ejemplo, si querés alquilar una unidad en el barrio General Paz de Córdoba, o también te interesa Alta Córdoba, y necesitás que tenga dos dormitorios, Cliqui te sugiere propiedades, te ayuda a decidir y coordina visitas, todo con IA", asegura.

"Esta nueva funcionalidad busca facilitar la experiencia de búsqueda de propiedades mediante un chat guiado por inteligencia artificial. Podrás buscar para alquilar o comprar. Observamos que en plataformas como Facebook o Instagram la gente publica buscando departamentos, pero todo está disperso. Queremos centralizar esa experiencia en un solo chat que te ayude a tomar decisiones. Es un nuevo producto que creemos generará gran impacto", sostiene.

Para cerrar, Dascola sostiene que hoy el lema de Casa Click es "estar presente desde el momento que una persona busca un hogar y ayudar a cuidarlo", todo esto "potenciado por la inteligencia artificial, que permite que la experiencia sea mucho más dinámica y efectiva".

"El objetivo de Casa Click es tener un único sistema donde puedas conseguir tu hogar, ya sea para alquilar o, ¿por qué no?, para comprar. Pero también que sea una herramienta para cuidarlo. Trabajamos para convertirnos en un lugar donde las personas encuentren su casa y puedan cuidarla", concluyó.