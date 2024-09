Los 26 millones de jugadores que conforman el ecosistema gamer en Argentina ahora podrán comprar títulos a precios más accesibles de la mano de "Juegos Cuidados", el 'Precios Cuidados', llamado así por la política anti-inflacionaria y regulatoria creada en 2014, que continuó hasta el año pasado, de los videojuegos.

Se trata de una iniciativa impulsada por Emiliano Gioia, creador de Steamcito, la extensión para navegadores, disponible en Google Chrome, Firefox, Opera, OperaGX, Edge y Brave, que pesifica los videojuegos en Steam al acceder a la cotización en tiempo real del dólar y a los impuestos actualizados diariamente mientras se navega por la tienda desarrollada por Valve, de Gabe Newell.

Según cuenta a IProUP el desarrollador, llegará con una actualización de la herramienta, que ya es utilizada por más de medio millón de personas en el país, y su lanzamiento será en breve.

En este sentido, incluirá:

Una nueva sección en la web oficial con la lista completa de juegos que cumplen con los criterios para formar parte de "Juegos Cuidados". Recomendaciones aleatorias de tres juegos "a muy buen precio" cada vez que se ingrese a la tienda de Steam.

Respecto, precisamente, a los parámetros de inclusión, menciona los "precios regionales" o la Regional Pricing Recommendation, un sistema creado por Valve que sugiere automáticamente a los publishers de videojuegos el precio adecuado para un título en cada una de las 40 regiones disponibles en la plataforma.

De la mano de este procedimiento, el publisher solo debe establecer el valor en dólares estadounidenses y Valve lo autocompleta para las otras 39 regiones.

Aunque los desarrolladores tienen la opción de ajustarlo manualmente y ofrecer precios aún más bajos según la región. Esto permite que países en contextos adversos respecto al dólar, como Argentina, que suele estar inmersa en la volatilidad cambiaria, puedan acceder a títulos que, de otro modo, serían difíciles de adquirir.

Es ahí a donde apunta Gioia con sus "Juegos Cuidados". En la actualidad, Steamcito ya ofrece un 'semáforo' respecto a los precios regionales, mostrando verde cuando el precio es más barato de lo sugerido y rojo cuando es más más caro.

Sin embargo, esta función solo es visible al entrar a cada juego, sin la opción de generar un filtro para verlos todos. Esto provoca que, en muchas ocasiones, las ofertas pasen desapercibidas.

"En Argentina, la sugerencia de precios de Valve ronda el 50%. Es decir, Valve recomienda que los juegos en Argentina cuesten, en promedio, un 50% menos que en Estados Unidos", explica Gioia a iProUP.

"Juegos Cuidados va a incluir a todos aquellos títulos que, manualmente, hayan ajustado su precio en Argentina, ofreciendo al menos un 25% de descuento sobre el precio ya sugerido por Valve", asegura.

Esto implica que, si un videojuego tiene un precio original de u$s20 y el RPR de Valve lo sitúa en u$s10, aparecerá en 'Juegos Cuidados' si el precio final está por debajo de u$s7,5, lo que representaría una diferencia, en este caso concreto, del 62,5% con respecto al valor inicial.

"Lo bueno de 'Juegos Cuidados' no solo está en la evaluación del precio actual, sino también en que, cuando haya temporada de ofertas, será posible acceder a una lista completa con juegos baratísimos y comprar los que más nos gusten. No quedan en el camino, no pasan de largo", sostiene Gioia.

"Imaginate un juego con un precio base de u$s25. Valve recomienda que esté a u$s12,50. El publicador decide ponerlo a u$s4,99 y, con un 50% de descuento, queda en u$s2,49. Así, todo se vuelve realmente muy accesible", concluye.