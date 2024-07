El creciente fenómeno de los videojuegos en Argentina, con 26 millones de jugadores, nada menos que el 56% de la población, choca con una problemática que dificulta su acceso. Es que comprar en Steam, dolarizado desde noviembre pasado, puede resultar, en ocasiones, más que complicado.

Esto se debe a que el precio que se muestra en la plataforma desarrollada por Valve, de Gabe Newell, no representa el valor final a pagar. Tras pasar ese monto a pesos, hay que sumarle varios impuestos que incrementan su costo, algunos conocidos (Impuesto PAÍS y Percepción de Ganancias) y otros no tanto (Impuesto a los Sellos o Percepción de Ingresos Brutos, que varían según la provincia).

Sin embargo, Emiliano Gioia, en lo que comenzó siendo un proyecto educativo, creó una herramienta que le ha 'salvado la vida' a casi medio millón de gamers en el país: Steamcito.

Se trata de una extensión para navegadores, disponible para Google Chrome, Firefox, Opera, OperaGX, Edge y Brave, que permite acceder a la cotización en tiempo real del dólar y a los impuestos actualizados diariamente mientras se navega por la tienda de Steam.

Steamcito toma un promedio de la cotización del tipo de cambio minorista a partir de la planilla diaria del Banco Central (BCRA), que contempla el valor de la moneda en los principales bancos del país. Tras llevar adelante la pesificación, incluye los tributos y agrega un matecito al lado, indicando que ese valor ha sido argentinizado.

Sin embargo, Gioia remarca a IProUP que "lo que arrancó simplemente como una calculadora de impuestos, hoy tiene más de nueve funcionalidades para comprar y ahorrar cada vez más".

Así es el sitio web de Steamcito, la extensión para comprar en la tienda argentina de Steam

Steamcito: la historia de la extensión que argentiniza el precio de los juegos de Steam

"La idea comenzó en 2020. En ese momento, la tienda de Steam no estaba en dólares, como ahora, sino en pesos. Pero fue ese año cuando comenzaron a regir los primeros impuestos. Yo venía programando hace tres años, haciendo tiendas online, y me pasó que pensaba 'quiero entrar a una empresa, quiero hacer cosas más grandes' y en las entrevistas me costaba, había tecnologías que no conocía", relata Emiliano Gioia, creador de Steamcito, a IProUP.

Por eso, afirma, decidió inscribirse en un curso de JavaScript, en el que, durante su aprendizaje, pensó qué tan beneficioso, desde el punto de vista profesional, sería armar un portafolio de trabajos para presentarse de manera más consolidada y tener mayores y mejores ofrecimientos laborales.

"Me puse a pensar qué problemáticas podía abordar y se me vino a la mente Steam. Me pasaba, en esa época, que yo compraba con una tarjeta prepaga, de una billetera virtual, y con ellas tenés que tener la plata exacta o más porque sino te rebota la compra. Y me jodía bastante que quería comprar un juego y no me dejaba porque en el cálculo que hacía la plataforma no entraban los impuestos, entonces nunca sabías bien qué precio final ibas a pagar", detalla.

"Agarré y me puse a aprender cómo era hacer una extensión de navegador. Me re copó. Lo empecé en marzo y lo terminé en noviembre", cuenta el hoy Front Developer.

Sin embargo, en su desarrollo se encontró con una dificultad más que común y que afecta a gran parte de la población: la falta de educación financiera.

"Cuando arranqué Steamcito no sabía casi nada de economía. Solo conocía los impuestos nacionales que afectaban a los videojuegos. Y me pasó que cuando lancé la herramienta, a los pocos meses la gente me decía que el cálculo no le daba tan exacto. Ahí ví que también había tributos provinciales sobre los servicios digitales, por ejemplo, que en Capital eran del 1,2% y en Córdoba tenían otro porcentaje. Con todo esto fui aprendiendo un montón sobre la marcha", sostiene a IProUP.

Emiliano Gioia, el creador de Steamcito, la extensión que calcula el precio con impuestos de los juegos

Es por eso que, basándose en su experiencia personal, decidió agregar a la extensión una función de concientización "para conocer qué estás pagando cada vez que comprás en Steam". Además, incluyó guías y tutoriales sobre aspectos fundamentales, como un paso a paso para pedir la devolución del 35% que la AFIP percibe como adelanto de Ganancias, que se puede solicitar a partir de cada 1° de enero para el año anterior.

"En 2020 yo no tenía la más pálida idea de que se podía hacer eso. Literalmente mi papá me contó al respecto. Estaba perdidísimo. Y se trata de mucha plata. Y tal como me pasaba a mí, hay mucha gente que no debe saber. Por eso hice una funcionalidad que te permite, desde el historial de compras de Steam, calcular todas las compras del año, sacar el 35% y obtener cuánto te tiene que devolver AFIP. Y, como si fuera poco, te manda una guía con capturas de pantalla y el paso a paso para hacer todo proceso", indica.

"Me puso muy contento saber que mucha gente no sabía cómo hacerlo y aprendió a partir de lo que hice en Steamcito", dice.

Eso mismo, manifiesta a IProUP, le ocurrió con los diferentes tipos de cambio que se pueden usar para realizar una compra en dólares con la plataforma. Ya sea a través de los métodos más tradicionales, como dólar tarjeta o dólar MEP, o con los más modernos, como las criptomonedas, específicamente USDT, también conocido como dólar cripto.

"No sabía que podías pagar de diferentes maneras y que había diversas brechas entre una y otra. Entonces armé una sección llamada 'el mejor método de pago en Steam' para que, en tiempo real, se pueda ver la cotización de los diferentes métodos de pago y ver, en el momento, cuál es el más conveniente, además de tener un paso a paso de cómo usarlos", declara.

Steam es una de las principales plataformas de venta y distribución de videojuegos en el mundo

Steamcito: cuál es el futuro de la extensión de juegos

De cara al porvenir, Emiliano Gioia reflexiona sobre una cuestión que atraviesa toda la extensión que él, con tantos años de trabajo, desarrolló: resuelve un problema, la fuerte carga impositiva en los videojuegos, que, como consumidor, espera que algún día deje de existir, aunque eso pudiera poner en jaque el sentido mismo de su proyecto.

"Está esa dualidad de pensar que ojalá no haya más tributos y pagar sea más fácil, pero eso significaría que Steamcito, como se lo conoce hoy, dejaría de existir", remarca a IProUP.

Sin embargo, asegura: "Pero esa crisis existencial la estoy manejando, en el sentido de que estuve trabajando recientemente en un montón de funcionalidades que hacen que Steamcito vaya más allá de ser una calculadora de impuestos y que sirva para que uno compre lo más informado posible. Siempre trato de escuchar a la gente y pensar ideas de cosas nuevas que se pueden hacer".

Al respecto, resalta que, recientemente, desarrolló una función para medir, en base a los precios regionales que sugiere Valve para cada videojuego, si es caro, barato o adecuado.

También menciona que su última gran actualización incluye la posibilidad de detectar, con una bandera argentina, cuándo un videojuego fue desarrollado en el país, además de incluir enlaces a notas y entrevistas para que los usuarios puedan conocer más sobre dichos proyectos.

En este sentido, y en una iniciativa junto al medio Press Over, se creó la Enciclopedia del Gaming Nacional en PC, un catálogo que tiene como fin difundir la industria gamer a nivel nacional.

"Quiero que Steamcito, más allá de la cuestión impositiva, sea una herramienta relevante y que le aporte mucho valor a las personas que navegan por Steam", concluye Gioia.