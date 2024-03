Los fanáticos del cine ansían conocer desde siempre cada detalle de sus películas favoritas: desde curiosidades sobre los actores hasta las locaciones donde fueron filmadas.

Cine Mapper satisface esta necesidad al mostrar dónde se filmaron escenas icónicas de películas y series, al funcionar como el Google Maps del cine.

Con esta aplicación, es posible ubicar lugares como Rohan, la ciudad de los jinetes en "El Señor de los Anillos", o la cantina Mos Eisley de "Star Wars: episodio cuatro".

El sitio web cuenta con numerosas escenas de películas y series, con más de 800 ubicaciones en todo el mundo, vinculadas a 334 producciones.

Su creador promete agregar nuevas locaciones semanalmente, gracias a las aportaciones de la comunidad.

De este modo, los usuarios podrán explorar qué películas o series se filmaron cerca de su ubicación o planificar viajes para visitar estos emblemáticos lugares en otros países.

CineMapper se fundó en 2021 con Timo J Hughes a la cabeza

CineMapper: cómo funciona

Para aquellos habitués de Google Maps, la dinámica de esta página les resultará familiar: un mapa repleto de ubicaciones marcadas que, al hacer clic en una, revela información detallada sobre la película grabada en ese lugar, la escena específica y otros datos relevantes de la producción.

Por ejemplo, en América Latina, hay pocas ubicaciones disponibles actualmente. Una de ellas es el Salar de Uyuni en Bolivia, donde se filmó una escena de "Star Wars: The Last Jedi". Al seleccionar esta locación, se muestra una breve descripción de la escena y un enlace para visualizar su ubicación precisa en Google Maps.

Los demás lugares operan de una forma similar: algunos ofrecen detalles adicionales o permiten acceder a otras escenas de la misma película en una ventana más detallada.

En la parte inferior de la página, se encuentra una opción para enviar información sobre ubicaciones no registradas que conozcamos. Mediante un formulario, los usuarios pueden contribuir al crecimiento del sitio, facilitando que más personas descubran qué películas se filmaron cerca de su ubicación.

Actualmente, la mayoría de las películas listadas provienen de renombradas casas productoras como:

Disney

Warner Bros

Universal

Netflix

Amazon Prime.

No obstante, los usuarios podrán encontrar la opción de filtrar las búsquedas según las preferencias individuales.

La aplicación brinda información extra de los lugares donde se filmaron las películas

Por ejemplo, es posible buscar exclusivamente películas de Batman, de Los Vengadores (de Marvel) o de "El Señor de los Anillos". Incluso se pueden encontrar locaciones de videojuegos como "Call of Duty" y "The Last of Us", así como sitios reales que sirvieron de inspiración para la creación de escenarios en producciones de Studio Ghibli.

Cómo aprovechar CineMapper

En primer lugar, CineMapper brinda una oportunidad única para ampliar nuestro entendimiento sobre películas específicas y descubrir datos que desconocíamos. La plataforma funciona como una extensa base de datos en constante crecimiento.

Además, si conocemos una locación en nuestra ciudad o país que aún no esté registrada, podemos contribuir enviando una solicitud para añadirla al sistema. Un elemento a considerar es el potencial de esta herramienta para aquellos que planean viajar al extranjero. Por ejemplo, la trilogía de "El Señor de los Anillos" fue filmada en su totalidad en Nueva Zelanda.

Por lo tanto, aquellos que visiten este país podrán aprovechar la página para ubicar con precisión los lugares donde Peter Jackson capturó gran parte de las impresionantes escenas y paisajes épicos.

Además, esto contribuirá a enriquecer la experiencia turística local. La posibilidad de visitar locaciones de filmación famosas, como las utilizadas en "Harry Potter", añade un nuevo y emocionante elemento a los viajes.

No es lo mismo explorar los lugares tradicionales de Londres que planificar una ruta para visitar los lugares donde se rodaron las escenas de la saga de Harry Potter.