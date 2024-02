La ANSES está en alerta. Las estafas se multiplicaron a tal punto que lanzó una advertencia: crecieron las maniobras telefónicas y virtuales para estafar a los beneficiarios.

Según informó el organismo, los criminales se hacen pasar por empleados y piden a sus víctimas datos personales, contraseñas o información bancaria.

E insiste en que nunca se comunicará con los beneficiarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto para solicitar esta información.

Estafas en ANSES: cómo funcionan

Quienes se dedican a estafar "trabajan" y mucho. Se encargan de pulir y perfeccionar los engaños. Saben qué perfil de gente puede ser más vulnerable, apuestan al nerviosismo de la víctima o usan un tono amable y convincente. El universo de este tipo de trampas resulta inabarcable y el consejo más repetido y que no falla es desconfiar.

"Si tu hijo te pide plata, te llama ANSES o el banco, incluso si te dicen que te secuestraron un familiar, siempre hay que respirar hondo, abstraerse un momento y pensar. Actuar rápido o relajarse y confiar es lo que buscan estos delincuentes", asegura a iProUP el Fiscal de Cibercrimen Franco Pilnik.

En las últimas horas, el organismo lanzó un mensaje que dice: "Si reciben un llamado telefónico, correo electrónico, mensaje de texto o publicación en redes sociales que les solicite datos personales, contraseñas o información bancaria, deben ignorarlo de inmediato".

Tan estudiado está todo que no es para nada casual el momento en que se detecta un crecimiento de estafas bajo la falsa comunicación de ANSES. Sucede que, con los cambios en los que avanza el Gobierno en cuanto a jubilaciones, por ejemplo, se sabe que hay un interés mayor de parte de quienes esperan este tipo de novedades.

"Me llamaron para decirme que ahora iba a cobrar más y necesitaban mis datos para hacer la gestión", confía a iProUP Mirta, quien recibió el llamado. Añade que "era una voz masculina, con tono formal, muy parecido a la de un empleado que me encuentro cuando voy a la oficina de ANSES".

Otro pasaje del comunicado oficial señala: "Se reitera que no se deben divulgar datos personales en comentarios públicos de redes sociales. Tampoco compartir usuarios o claves personales de homebanking ni números de Token".

Pilnik comenta a iProUP que, en muchos casos, hay estafas dentro de estafas. "Ciberdelincuentes suplantan la identidad de una persona en Whatsapp, por ejemplo, y luego piden plata o datos a familiares o amigos. Suelen ser muy creíbles, por eso es fundamental tener una forma de confirmar que quien nos dice ser la otra persona, lo sea".

Para el caso de organismos o entidades bancarias no hay dudas: nunca piden este tipo de información.

Estafas en ANSES: cómo denunciar

Las opciones para denunciar estafas vinculadas con Anses son las siguientes:

Por Internet : ingresar en mi ANSES/Denuncias y Reclamos/Hacer una denuncia

: ingresar en mi ANSES/Denuncias y Reclamos/Hacer una denuncia Por teléfono : llamar al 130

: llamar al 130 Por la app mi ANSES desde el celular

desde el celular Por escrito: escribir a Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires

escribir a Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires Personalmente en cualquier oficina

La ANSES alertó una escalada de casos de estafas

Ante el aumento de todo tipo de estafas, Pilnik hace otra recomendación que aplica para cualquier circunstancia: "Nunca compartir información sensible. Si una persona conocida está en apuros o necesita un dato financiero nuestro, hay que hacerle llegar esa clave o número de tarjeta de una forma segura".

El experto desaconseja sacar una captura con datos relevantes y enviarlos por redes. Si no queda otra opción, hacerlo por unos segundos y luego eliminar ese mensaje.

Paola González es víctima de una estafa y cuenta su experiencia a iProUP: "Pedí comida a un local que creía de confianza, les pasé los datos de mi tarjeta por WhatsApp y cuando el pedido quedó confirmado borré los mensajes. Una semana después vi que entraron consumos que no eran míos".

La víctima remarca que "no es únicamente la plata que se pierde, sino también todos los trámites que hay que hacer frente al problema. No soy una persona desprevenida y aun así me pasó. Conozco gente que tuvo experiencias más graves: los delincuentes solicitaron créditos a su nombre, por ejemplo".

Respecto a las estafas realizadas en nombre de la ANSES, el organismo informó que todas las consultas y trámites que se realicen a través de la web son gratuitos y no requieren la intervención de gestores o intermediarios.

La entidad subraya que los canales oficiales de atención online operan en un entorno seguro, al que solo se puede acceder de forma personal con el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y la Clave de la Seguridad Social, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por cada ciudadano.