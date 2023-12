Twitch se ha convertido en la principal plataforma para transmitir en vivo y generar una fuerte comunidad que ayude a monetizar los contenidos.

Pero este año, se encontró con una fuerte rival: Kick, que seduce a los creadores con beneficios económicos muy tentadores:

Los streamers reciben 95% de los ingresos generados a través de las suscripciones y la publicidad. Además, obtienen el 100% de las donaciones

a través de las suscripciones y la publicidad. Además, obtienen el En Twitch suelen quedarse con el 50% , dependiendo del tipo de contrato

, dependiendo del tipo de contrato Además, Kick acredita los pagos el mismo día en el que los streamers lo solicitan , mientras que Twitch realiza una liquidación mensual

, mientras que Twitch realiza una liquidación mensual Por su parte, Youtube paga el 55% de los ingresos netos por publicidad

Como ejemplo, el streamer Ac7ionMann consiguió reunir un pago de u$s38.095 en Kick por contar con 7.000 suscriptores. En cambio, En Twitch necesitaría 16.000 abonados para llegar a esa suma. Una diferencia abismal.

Twitch vs. Kick: qué pasa en la Argentina

Vivir de ser streamer en Twitch es muy difícil en cualquier parte del mundo, pero en Argentina es aún peor por las trabas para traer el dinero sin pesificarlo al oficial. Por ello, muchos de ellos optan por realizar trabajos con marcas, eventos y otras actividades para sustentarse.

En la mayoría de los casos, los reclamos sobre los contratos en esta plataforma están relacionados con un reparto desbalanceado entre la plataforma y el creador, algo que ya mencionamos anteriormente.

"Varios compañeros streamers se fueron a Kick debido a lo difícil que es generar ingresos con Twitch. Disminuyó muchísimo la cantidad de gente que se suscribe a los canales y no hay un incentivo por parte de la plataforma en ese ámbito", asegura a iProUP Valentín Domina, streamer conocido como vagiu.

El principal escollo de los streamers argentinos es evitar pesificar las ganancias

En esta línea, Coscu, el streamer más famoso de Argentina, lanzó una fuerte crítica hacia Twitch y asegura que, por no ir a Kick perdió mucha plata: "En Kick ganaría más de u$s2 millones".

Facundo Tula, creador de Diacrítica Consultores, señala a iProUP que "en el Programa de Socios Plus de Twitch, el streamer puede recibir como máximo u$s100.000 al año por las suscripciones que los usuarios pagan de forma mensual".

"Si tomamos como caso un streamer con 10.000 suscriptores de u$s1,99 mensuales cada uno y tiene un acuerdo en el que recibe el 70%, en siete meses llega al tope y el resto del año no recibirá más en concepto de suscripciones (que quedarán en manos de Twitch)".

¿Cuál es la respuesta de Twitch?

Ante la aparición de esta nueva plataforma que pateó con fuerza el tablero, Twitch no se quedó de brazos cruzados y habilitó una herramienta que puede cambiar el negocio.

Se trata de la función multistreaming, a través de la cual un streamer podrá transmitir en Twitch, Kick y YouTube al mismo tiempo sin el temor de una sanción por parte de la plataforma.

Respecto a esta actualización, Tula explica que "no solo Kick, sino también Youtube se volvió un problema para Twitch, porque tiene un público gigante que no forma parte del consumo en Twitch, con lo cual para los streamers también se empezó a volver cada vez más pesado no transmitir al menos en esas dos plataformas en simultáneo".

Coscu, el streamer argentino más convocante, criticó que Twitch le retiene mucho dinero

Es por esto que, según el especialista, la búsqueda de monopolizar un mercado en el que cada vez hay más jugadores se termina frustrando porque cada creador que se va arrastra a su público con él.

"Que Twitch elimine esas barreras es una jugada inteligente, pero por sobre todo necesaria para no empujar a que muchos creadores se bajen. Al menos a corto plazo, alivia un poco la presión y da más espacio para seguir la discusión por los reclamos en los contratos", apunta.

Alejandro Scrivano, dueño de Gamedia, indica a iProUP que no cree que Twitch esté preocupado por su nuevo rival, ya que "Kick tiene problemas estructurales muy grandes que van a hacer que muera como plataforma o mute a ser algo más controlado como Twitch".

No obstante, Scrivano coincide en que la verdadera preocupación es Youtube "que está empezando a pisar fuerte".

En tanto, Vagiu señala que Twitch sigue siendo la mejor plataforma para hacer contenido en vivo. "Considero que a Kick le falta mucho aún, por ende no creo que sea muy grande el número de streamers que emigre a otra plataforma", completa.

En cuanto a cambios que ayuden a los streamers, Domina sugiere que "Twitch podría hacer una especie de 'Para Ti' de Tiktok, donde tengas una manera sencilla y directa de conocer nuevos streamers". Además, remarca que los pagos deberían beneficiar más a los streamers, "ya que hoy Twitch se queda con la mitad de tus ganancias".

A diferencia de Kick, Twitch tiene una gran infraestructura que soporta picos de audiencia

¿Cuál es el futuro de Kick?

Si bien Kick apunta a atraer económicamente a los streamers para que traccionen sus suscriptores, audiencias y anunciantes, Scrivano critica la la "preparación" con la que cuenta la plataforma.

"No hay forma de que la mayor parte de los streamers se vaya a Kick: para solventarlo, necesitas una estructura enorme y una cantidad de anunciantes astronómica. No hay forma de que los consigas cuando la mitad de la plataforma esta stremeando contenido con copyright, películas, series, anime, deportes y hasta pornografia", completa.

Por otro lado, Tula asegura que "posiblemente lo financiero sea un tema sensible, pero es algo que si Kick logra captar a una base interesante de creadores, no va a tener mayores problemas".

De hecho, cree que la mayor dificultad de Kick en el corto plazo sea tecnológica, "porque si de un día para el otro se mueve un streamer como una audiencia muy grande, esa avalancha de personas puede generar dificultades de infraestructura en los servidores, por las que Twitch ya atravesó".

"Los dos puntos a tener en cuenta son el financiero y el tecnológico: si Kick logra un flujo de fondos sano en el corto plazo para soportar los contratos con los streamers más relevantes y puede bancar servidores estables si recibe una avalancha de usuarios", concluye Tula.