Sigue los pasos de Netflix: Disney implementa la publicidad en su plataforma

Disney+ por mes: por $799 por mes , los suscriptores pueden disfrutar de todo el contenido exclusivo de Disney Plus. Esto incluye estrenos de películas, series originales y los clásicos atemporales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Además, los usuarios pueden descargar sus contenidos favoritos para verlos sin conexión y sin demoras. La posibilidad de control parental también se ofrece para garantizar la protección de toda la familia.

Disney+ suscripción anual: para aquellos que desean un compromiso a largo plazo y ahorrar dinero, Disney Plus ofrece una suscripción anual por $6699 .

Combo Disney+ y Star+ por mes: con este combo accedes por $1999 por mes tanto a Disney Plus como a Star Plus. Este último ofrece una amplia selección de contenido deportivo en vivo, series y películas, lo que brinda una experiencia de entretenimiento completa para todos los gustos

Combo Disney+, Star+ y Lionsgate+ por mes: el combo Disney Plus, Star Plus y Lionsgate Plus tiene un mensual de $2399. Los suscriptores tienen acceso a un contenido inmenso que incluye películas, series y programas de televisión de los gigantes de la industria del entretenimiento.