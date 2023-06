¿Fracasó el modelo de Amazon Go?: por qué la empresa no para de cerrar sus tiendas sin cajeros

El proyecto de supermercados sin cajeros implementado por la firma de Jeff Bezos desde 2016 parece tener cada vez menos éxito. ¿Por qué cae en picada?

Amazon, el gigante empresarial multirubros fundado por Jeff Bezos, es una de las compañías más innovadoras de los últimos años, de la mano de su objetivo de expandir su negocio a distintos sectores de la economía global.

Es así como, en búsqueda de no ser únicamente un 'super modelo' de comercio electrónico, la empresa encontró en nuevas industrias, oportunidades de negocio para consolidar su marca.

Una de ellas la encontró en el retail con su franquicia de tienda sin cajeros, Amazon Go, un modelo que, sin embargo, se encuentra en picada.

Amazon Go, en crisis: por qué la empresa debió cerrar múltiples tiendas

La multinacional experimentó un revés significativo en los últimos meses al verse obligada a cerrar varias de sus tiendas Go a lo largo y ancho de los Estados Unidos, que incluyó la primera de ellas abierta en Seattle, Washington a fines de 2016.

Amazon se vio forzada a cerrar múltiples negocios como parte de sus planes de reestructuración de la red comercial, como consecuencia de la complejidad operativa de mantener y mejorar la tecnología necesaria para su funcionamiento.

Por ejemplo, las tiendas requerían de una infraestructura sofisticada de sensores y cámaras para rastrear los movimientos de los clientes y registrar las compras, que se traduce en altos costos de mantenimiento y actualización.

Amazon informó que cerró varias de sus unidades de retail Amazon Go, las tiendas físicas sin cajeros de la marca

Asimismo, otros factores que contribuyeron al fracaso incluyeron la falta de personal en los distintos comercios que cerraron, la limitada selección de productos disponibles y la preferencia de los clientes por la interacción humana y la asistencia en el recorrido de compra.

Amazon Go: ¿cuántas filiales ya cerró la multinacional?

En marzo de este año Amazon informó que preveía cerrar un 30% de sus tiendas Amazon Go en EE.UU, como parte de su plan de ajustes que emprende desde el 2022 para afrontar la depresión económica que atravesó el país norteamericano y el mundo el año pasado. Entre otras medidas, la firma fue empujada a despedir a cerca de 18.000 empleados.

Recientemente, informó que cerró dos tiendas en Seattle, dos en Nueva York y otras cuatro en San Francisco, que ascienden a 22 filiales en cuatro estados.

Con el temor de que esta crisis se extienda a sus otras unidades de negocio minorista, el grupo busca mantener las inversiones y expandir el uso de la tecnología en otras marcas como Amazon Fresh o sus supermercado Whole Foods.

Just Walk Out: cómo funciona el modelo de Amazon para comprar 'sin pagar'

El común denominador de todas las mencionadas es el modelo Just Walk Out, una tecnología que emplea visión por ordenador, algoritmos de aprendizaje profundo y fusión de sensores, para que los clientes no tengan que hacer filas, ni pasar por caja, sino simplemente comprar al salir.

Las cámaras y los sensores repartidos por la tienda identifican los productos adquiridos por el cliente y lo añaden automáticamente a su "cesta virtual" a través de la aplicación de su móvil, que se cobra al salir con los productos finales.

Las cámaras y los sensores repartidos por la tienda identifican los productos adquiridos por el cliente y lo añaden automáticamente a su "cesta virtual"

Te puede interesar Amazon lanza un programa acelerador para startups fintech: cómo aprovecharlo al 100%

Según informó la compañía, ya son más de 50 los retailers indpenedientes distribuídos en Estados Unidos, Australia y Reino Unido que incorporaron su herramienta de checkout.