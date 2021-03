Supermercados del futuro: ¿cómo hizo Amazon para "cambiar las reglas del juego"?

Mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir a la pandemia, Amazon creció más que nunca y desarrollo este modelo para expandirse. ¿De qué se trata?

Días atrás, se conoció el arribo de esta cadena a Londres, sin embargo, la primera tienda de Amazon Fresh se abrió al público en Los Ángeles en septiembre pasado; la número 11 se inauguró el jueves y la compañía trabaja en al menos 28 más, desde Filadelfia hasta los suburbios de Sacramento.

Pero además, como si fuera poco Amazon está probando la tecnología de compras sin cajero "Just Walk Out", creada para sus tiendas de conveniencia Go, en algunos de estos nuevos locales, donde solo se necesita usar el smartphone para hacer las compras diarias.

Los carros de compras inteligentes "Dash" que cuentan las compras más pequeñas a medida que los clientes navegan por los pasillos.

¿A qué apunta?

Los observadores de la industria dicen que Amazon Fresh es una forma de que la compañía se vuelva aún más exigente con los miembros Prime devotos, además de atraer a una amplia muestra representativa de Estados Unidos, desde compradores de bajos ingresos que frecuentan tiendas de descuento como Walmart, hasta clientes más ricos buscando recoger pedidos en línea.

En un movimiento que los conocedores de la industria tomaron como una señal de sus ambiciones, el año pasado Amazon llegó a un acuerdo con un gran distribuidor de comestibles llamado SpartanNash, que incluía el derecho a adquirir una participación en la empresa.

"Como ocurre con todas las cosas en Amazon, innovamos en nombre de nuestros clientes en todos nuestros negocios de comestibles", dijo Jeff Helbling, vicepresidente de Amazon Fresh, en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Sabemos que los clientes se preocupan por los precios bajos, la conveniencia y la gran selección en su tienda, y creemos que ofrecemos eso, así como una experiencia de compra de comestibles perfecta en línea y en la tienda", agregó.

¿Las tiendas del futuro?

Amazon Fresh tiene los pisos de concreto pulido y el ambiente industrial de una tienda de comestibles de lujo. Tiene florituras tecnológicas, incluidas etiquetas de precio digitales y carros de compras inteligentes "Dash" que cuentan las compras más pequeñas a medida que los clientes navegan por los pasillos.

Pero esta es en gran medida una tienda de comestibles convencional, con una variedad de productos que se encuentra en algún lugar entre los pequeños especialistas como Trader Joe's y los supermercados más grandes.

Varios analistas dicen que es probable que las tiendas Amazon Fresh sean baratas de lanzar e incluso más baratas de operar.

Los precios, al menos hasta ahora, son bajos. Una canasta de 30 artículos comestibles comprados comúnmente en una de las tiendas de Amazon en el área de Chicago el mes pasado socavó a Jewel-Osco, una tienda principal propiedad de Albertsons Cos., hasta en un 20% cuando se incluyen artículos en oferta, y es competitiva con Aldi y Walmart.

Varios analistas dicen que es probable que las tiendas Amazon Fresh sean baratas de lanzar e incluso más baratas de operar: el arma perfecta para hacer valer un reclamo a largo plazo en una famosa industria de márgenes bajos.

"Para que tuvieran la oportunidad de aumentar la participación en el mercado de comestibles, tenían que cubrir su flanco" entre los compradores conscientes de los precios, dice David Bishop, socio de Brick Meets Click, una consultora de comestibles que realizó el análisis de precios para Bloomberg. "La tienda tiende a ser más funcional, en lugar de inspiradora", publicó Forbes.