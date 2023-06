Para ahorrar nafta y ganar tiempo: los nuevos modelos de motos y scooters eléctricos que llegan al país

Zanella, Motomel, CF Motos y Gilera son algunas de las que anticiparon sus novedades para el 2023. ¿Cómo son y en qué se parecen?

El Salón de la Moto abrió sus puertas a cinco años de su última realización y participaron 16 marcas que forman parte de CAFAM, la Cámara de Fabricantes de Motos de Argentina.

Durante los cuatro días de exhibición en la Rural, más de 80.000 personas pudieron ver unas 100 novedades entre lanzamientos y anticipos de nuevos productos, que se sumarán al mercado local. El sector espera alcanzar 500.000 patentamientos este año, un crecimiento de más del 10% frente a 2022.

En este escenario, la gran revelación fueron las motos eléctricas que presentaron marcas especializadas y masivas que, desde ahora, fabricarán los modelos a batería en el país.

Estos rodados tienen varias ventajas: no sólo son más ecológicos y casi no hacen ruido al andar, sino también más convenientes para el bolsillo, ya que no usan nafta y sus gastos de mantenimiento son menores.

Motos eléctricas: la propuesta de Motomel

La marca insignia del grupo La Emilia, que también administra Benelli, Suzuki, SYM y Teknial, presentó su primer modelo eléctrico: la STRATOe, un scooter pequeño con una potencia de 2000w y una batería de litio de 60 V y 20 AH.

Motomel presentó la STRATOe en el Salón de la Moto.

Además, integra freno a disco, luces LED, refrigeración por aire y cargador USB en baulera. La STRATOe luce como una moto de pequeñas dimensiones, ideal para uso cotidiano en la ciudad, con la cual se pueden recorrer cortas distancias. Tal como sucede con la mayoría de los modelos de Motomel, que lidera las ventas en el país, es un vehículo de uso urbano.

Motos eléctricas: la propuesta de Corven

Corven es otra de las empresas que ostenta las mayores ventas del rubro y que presentó su modelo eléctrico: la Mode 1. De este modo, pone un pie en el segmento, buscando repetir el liderazgo que posee en todas las motos de baja y media cilindrada.

Mode 1 tiene tecnología de última generación con un motor que proporciona una potencia máxima de 2000w y que, a su vez, interactúa con los frenos de disco de la parte delantera y trasera. Alcanza una velocidad máxima de 50km/hH y posee una autonomía de hasta 70 kilómetros.

Corven presentó su scooter eléctrica.

Otro de los concept que trabaja la marca es el Mode S2, que también ofrece una potencia de 2000w. Su velocidad máxima es de 60km/h y autonomía de hasta 80km. Por su parte, el Mode S3 posee la misma potencia, transita a un máximo de 55km/h y su batería permite recorrer hasta 60km sin recarga.

Motos eléctricas: la propuesta de Gilera

Gilera, que comercializa en el país la marca Hero, presentó dos modelos nafteros durante la estadía en el Salón de la Moto y una novedad para el segmento eléctrico: el scooter EGIL.

Se trata de un rodado con motor monoblock, potencia de 1200W, encendido eléctrico y batería de 12V y 7 AH. Este modelo de pequeñas dimensiones cuenta con freno delantero a disco y trasero a tambor, con suspensión delantera con horquilla hidráulica.

Así como el resto de los competidores, promete ponerse fuerte en el segmento de uso diario para ir y venir al trabajo, para recorridos cortos y rápidos dentro de la ciudad.

Gilera presentó un nuevo modelo eléctrico para el mercado local.

Motos eléctricas: la propuesta de CF Motos

CF Motos, uno de los líderes a nivel mundial, aprovechó el Salón para exhibir ocho modelos y una novedad: la exclusiva línea de motovehículos eléctricos que comenzará a vender en el país. Así, bajo su marca ZEEHO, espera desarrollar unos 10 nuevos modelos. Los dos serán el AE8 y AE6, ya presentados en Milán.

El Zeeho AE6 alcanza los de 80 km/h y posee una autonomía que supera los 100 km. La batería se recarga al 80% en tres horas. Por su parte, el Zeeho AE8 logra los 100 km/h y acelera de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos y cuenta con autonomía de 120 km. Su recarga rápida va del 0 al 80% en 2 horas, o de 0 a 100% en 6 horas en el modo estándar.

Cuenta con tres modos de conducción (Sports, Eco y Street), luces adaptativas, alarmas, asistencias de conducción, conectividad, integración del celular con llave incluida, asistencia de maniobras, etcétera. También incluye control de crucero y alertas de exceso de velocidad, baja carga, exceso de temperatura del líquido refrigerante y otras emergencias mecánicas.

CF Moto presentó dos scooters eléctricas: E6 y E8.

Motos eléctricas: la propuesta "gama alta" de Voge

Voge presentó la Bicose 5t, con potencia de 13.5 kw y freno a disco. Su batería se recarga del 20% al 100% en 8 horas.

Por su parte, la Bicose Real 5T está alimentada por dos baterías de litio de 89 V y recorre 240 km con una sola carga, más que suficiente para uso en corta y media distancia. Incluye un cargador de 1,84KW que completa el 80% de la batería en dos horas.

También integra tres modos de conducción, control de tracción, luces de emergencia automáticas y marcha atrás.

Voge Bicose 5T, el próximo lanzamiento que se viene de la marca.

Motos eléctricas: la propuesta de Zanella

Zanella presentó tres modelos eléctricos en el Salón de la Moto y varias novedades para diferentes segmentos:

E1: cuenta con motor de la marta Segway , 45km/h de velocidad máxima y 75km de autonomía. Posee batería extraíble de 48V 30 AH y frenos delantero y trasero a disco

cuenta con , de velocidad máxima y de autonomía. Posee batería extraíble de 48V 30 AH y frenos delantero y trasero a disco E3: circula a 55k/h y recorre 60km con una sola carca. Su batería es 72V y 20 AH. Tiene freno delantero a disco y trasero con tambor

circula a y recorre con una sola carca. Su batería es 72V y 20 AH. Tiene freno delantero a disco y trasero con tambor Exclusive: velocidad máxima de 100km/h, autonomía de 140km y batería es de 96V y 58AH. Freno a disco en ambas ruedas

La Exclusive es la más full de las motos eléctricas de Zanella.

Motos eléctricas: la propuesta de Nuuv, Sunra y Teknial

Dentro de las marcas exclusivas de motos eléctricas, La Emilia presentó nuevos modelos de Nuuv, Sunra y el debut de Teknial. En el caso de Nuuv, la firma lanzó NQiGTS, que alcanza los 80km de velocidad, autonomía de hasta 80km y batería de carga rápida de 60v. Su capacidad de carga máxima es 259kg.

En tanto, Sunra presentó un monopatín X10 "todoterreno" equipado con dos motores, uno en cada rueda, batería extraíble, autonomía de 100km y velocidad máxima de 40km/h.

Finalmente, Teknial presentó tres propuestas:

TK-Re Volt: scooter urbano ideal para quienes se inician. Bajo mantenimiento, tres modos de uso, motor Bosch 1.44 KW y batería de Litio. Circula a 45km/h , 75km de autonomía y su carga completa demora seis horas. Rodado 10" con frenos a disco

scooter urbano ideal para quienes se inician. Bajo mantenimiento, tres modos de uso, motor Bosch 1.44 KW y batería de Litio. Circula a , de autonomía y su carga completa demora seis horas. Rodado 10" con frenos a disco TK-Re Race: recomendado para uso urbano, con motor Bosch 2.02 KW, batería de 60v 29 AH (opcional doble batería) y tiempo de carga de seis horas. Velocidad máxima de 45 km/h y75 km de autonomía. Rodado 12"

recomendado para uso urbano, con motor Bosch 2.02 KW, batería de 60v 29 AH (opcional doble batería) y tiempo de carga de seis horas. Velocidad máxima de 45 km/h y75 km de autonomía. Rodado 12" TK-Re Fast: el tope de de la gama ofrece gran poder de aceleración, frenado con CBS, motor de 4KW, batería de 60v 34 AH (carga completa en seis horas) y no usa llaves, ya que se maneja con el celular. Circula hasta 45km/h y recorre 90 con una carga. Rodado 14"

Nuuv sorprendió con un nuevo modelo eléctrico que sale $750.000.

Proyecciones para el segmento

Mientras que el mercado de motos espera llegar a las 500.000 unidades en 2023, las eléctricas representan todavía un número bajo. Sin embargo, la llegada de modelos masivos al segmento promete cambiar la realidad.

Te puede interesar Hamburguesa con papas e inteligencia artificial: cómo se está usando la nueva tecnología en los alimentos

Por otro lado, desde las diferentes compañías aseguran que estos rodados apuntan a un ausuario que, además de buscar una movilidad sustentable, demandan vehículos más aptos para el uso urbano, prácticos, cómodos y de bajo costo de mantenimiento. Las claves del mercado en los próximos años.