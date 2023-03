WhatsApp trae nuevas herramientas relacionadas a los chats grupales: cómo funcionarán

WhatsApp suma más herramientas a su plataforma. Este es el paso a paso para actualizar la aplicación y tener la última actualización

WhatsApp continúa con la innovación de su plataforma y añade dos nuevas herramientas. Estas estarán orientadas a los "chats grupales".

Uno de los cambios que realizó WhatsApp es la implementación de una sala de espera para los nuevos miembros de grupos. Esta función permitirá que los administradores de las comunidades y los grupos puedan decidir a quién admitir y a quién no de forma manual.

En segundo lugar, la plataforma de mensajería permitirá descubrir chat grupales en común entre dos contactos.

Sala de espera para grupos

Esta característica, que se encuentra en desarrollo desde el año pasado, ya está activa y permite a los administradores controlar de una mejor manera qué personas serán admitidas o a quiénes se les denegará una solicitud de ingreso.

Por lo tanto, se habilita una sala de espera que no está activa de forma predeterminada, sino que tendrá que ser habilitada por parte del administrador del grupo desde el menú "Configuración de Grupo" y luego, "Aprobar nuevos participantes".

Todos los usuarios que deseen unirse a un grupo de chat ya sea por invitación de integrantes actuales o por medio de un link de acceso, deberán solicitar su ingreso.

WhatsApp suma dos nuevas funciones

En este espacio los administradores podrán ver los nombres (números de teléfono si no son contactos comunes) de cada persona que desee formar parte del grupo, junto a dos botones: uno gris con una "X" para rechazar la solicitud y otro verde con un "check", que servirá para aceptarlo.

Una vez que se habilite el ingreso al nuevo contacto, todos los integrantes actuales del grupo serán notificados sobre el participante que llega.

Identificar grupos en común entre contactos de WhatsApp

Al momento de buscar el nombre de un contacto solo aparece el chat personal seguido de filtros que incluyen contenido multimedia como enlaces, fotos, videos, etc, que se compartieron en grupos en los que estuvo o en los que se encuentre en ese momento.

Ahora, para facilitar las búsquedas habrá una nueva sección llamada "Grupos en común" donde se podrá identificar cuáles son los chat grupales que comparten ambas personas.

Además, como cualquier contacto puede salir de manera silenciosa, al hacer la búsqueda con grupos en común se puede identificar que esa persona ya no está en la conversación y por lo tanto, se debe contactar a su chat personal.

Cómo activar las nuevas funciones de WhatsApp

Aunque el lanzamiento de estas nuevas características en la aplicación ya se realizó, su llegada será gradual en las distintas regiones del mundo, por lo que cada usuario deberá estar pendiente de la actualización de la plataforma.

Las dos nuevas herramientas están orientadas a los chats grupales

En la mayoría de casos, la descarga e instalación de las nuevas versiones se realiza automáticamente cuando los dispositivos están conectados a una red Wi-Fi.

Si aún no se puede acceder existen dos posibilidades: la actualización aún no está disponible en la región o país del usuario, o la descarga no se realizó de forma automática y debe activarse manualmente.

En ambos casos el usuario deberá ingresar a su tienda de aplicaciones y buscar "WhatsApp".

Para los usuarios de Android, al realizar la búsqueda en Google Play Store, se podrán ver los botones "Desinstalar" y "Abrir".

Si la nueva versión está pendiente de descarga, este último re reemplazará por el botón "Actualizar", que se deberá pulsar para iniciar la instalación del paquete de datos y habilitar las funciones más recientes.