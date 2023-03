The Weeknd y Binance lanzan NTFs para los fans que asistan al concierto After Hours Til Dawn

La gira mundial After Hours Til Dawn de The Weeknd, presentada por Binance, es la primera gira mundial de conciertos impulsada por Web3

Binance, proveedor líder mundial de infraestructura de blockchain y criptomonedas, colaborará con el innovador y galardonado artista The Weeknd en su gira mundial After Hours Til Dawn.

Como parte de esta colaboración y para acercar la Web3 a sus fans, los asistentes a los conciertos podrán reclamar un NFT oficial como recuerdo de la experiencia, que además les dará acceso exclusivo a más de The Weeknd en el futuro.

Aquellas personas que tengan entradas para los próximos conciertos de The Weeknd en Europa y América Latina, recibirán un código de Ticketmaster (se aplican restricciones en función de la residencia), que podrán utilizar para obtener un NFT coleccionable.

Creados por Binance en colaboración con The Weeknd, estos NTFs permitirán a los fans conservar un registro digital oficial de su asistencia a la gira.

En esencia, es una versión del siglo XXI de las entradas de los conciertos que se conservan como recuerdo. También se trata de una introducción fácil y divertida a la Web3 y a la tecnología blockchain, que permite desbloquear el acceso exclusivo a más de The Weeknd.

Próximos NFT de la gira de The Weeknd

Binance y The Weeknd también están trabajando en una colección especial de NTF de la gira.

Mientras que los NFT de recuerdo solo están disponibles para los fans que asistan a la gira mundial en lugares específicos, los NFT de la gira forman parte de una colección independiente, que se pondrá a la venta, tanto para fans como para coleccionistas (se aplicarán restricciones en función de la residencia).

Esta selección especial incluirá ilustraciones y varias sorpresas. Además, no será la primera incursión de The Weeknd en el mundo de los coleccionables digitales; de hecho, el músico ya vendió una de sus canciones inéditas como NFT. La Tour NFT Collection de The Weeknd saldrá a la venta a finales de 2023.

Recaudación de fondos para el Fondo Humanitario XO

Para celebrar la asociación entre Binance y The Weeknd, Binance donó u$s2 millones al Fondo Humanitario XO, creado por The Weeknd y administrado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

The Weeknd es embajador de buena voluntad del PMA de la ONU y puso en marcha el Fondo Humanitario XO para alimentar a millones de personas al borde de la hambruna.

En América Latina, la gira mundial After Hours Til Dawn visitará las ciudades de Bogotá (Colombia); Buenos Aires (Argentina); Guadalajara (México); Ciudad de México (México); Monterrey (México); Lima (Perú); Río de Janeiro (Brasil) y Sao Paulo (Brasil).