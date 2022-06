Binance se asocia con The Weeknd en la primera gira mundial con tecnología cripto

El exchange va a ser parte de la gira The Weeknd: facilitará el acceso a la tecnología Blockchain e incursionará en la modalidad de tickets con NFT

La plataforma Binance se convirtió en el patrocinador oficial de "After Hours Til Dawn" del grupo The Weeknd, la primera gira mundial de conciertos que integra la tecnología Web 3.0 para mejorar la experiencia de los fanáticos.

Tiempo atrás, el exchange ya trabajo con emprendedores como HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos, para lanzar una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd.

Además de merchandising de la gira, los tickets virtuales de los asistentes también permitirán tener acceso a NFT conmemorativos que brindarán experiencias únicas para los fanáticos.

Abel Makkonen Tesfaye, líder The Weeknd

Tecnología Blockchain para la inclusión

"Binance tiene que ver con la comunidad, las personas, la inclusión. Me impresionó su enfoque en los usuarios y su ventaja innovadora", manifestó el grupo The Weeknd.

"Tenía mucho sentido trabajar juntos y no puedo esperar a que los fanáticos experimenten el mundo cripto en un ámbito creativo mientras apoyan una buena causa. Hay tantas posibilidades. Creo que esto es solo el comienzo", añadieron.

Por su parte, Yi He, cofundadora de Binance, destacó que "estamos muy entusiasmados de ser el socio cripto exclusivo de la gira de The Weeknd, brindando a los fanáticos y a las personas la capacidad de interactuar con el mundo cripto de un modo diferente".

Una buena semana para Binance

Días atrás, la exchange confirmó en un comunicado que levantó unos u$s500 millones en una ronda de financiamiento, con patrocinadores de la talla de DST Global Partners, Breyer Capital y otros fondos de capital privado no revelados.

Binance realizará inversiones en compañías pertenecientes al ecosistema que se encuentren en cualquiera de estas tres etapas:

incubación

emprendimiento en etapa inicial

crecimiento en etapa tardía

"En un entorno Web3, la conexión entre valores, personas y economías es esencial, y si estos tres elementos se unen para construir un ecosistema, eso acelerará la adopción masiva de la tecnología blockchain y las criptomonedas", comentó Changpeng Zhao, fundador y director general de Binance.

Yi Hi, co founder de Binance

Un universo por descubrir

"El universo cripto está centrado en la comunidad y creemos que esta asociación representa eso, incluyendo el empoderamiento de artistas locales y la retribución, a través de una plataforma principal".

Como Embajador de Buena Voluntad Global del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, The Weeknd lanzó el Fondo Humanitario XO, a principios de este año, para apoyar las operaciones de emergencia del PMA contra el hambre, que salvan vidas en zonas críticas de todo el mundo.

En el lanzamiento de la gira, Binance donará 2 millones de dólares al Fondo Humanitario XO, administrado por el Programa Mundial de Alimentos USA. Además, The Weeknd y Binance están creando una colección NFT especialmente diseñada. El cinco por ciento de sus ventas se donará al Fondo Humanitario XO.

La gira "After Hours Til Dawn" de The Weeknd comenzará el 8 de julio de 2022. Binance.us es sponsor oficial de la gira de The Weeknd en Estados Unidos y Binance.com en la parte global de la gira.