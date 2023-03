Crowfunding inmobiliario: cómo esta modalidad protege tus inversiones a largo plazo

Especialistas de una plataforma de crowdfunding inmobiliario analizan la coyuntura actual y destacan las razones por las que conviene invertir en ladrillos

Argentina presenta el desafío permanente de lograr que los ahorros no pierdan valor en el contexto inflacionario que sufre el país hace años. En ese marco, realizar inversiones que sean rentables y seguras es casi una misión imposible. Por eso, los especialistas de +i SUMAR INVERSIÓN, la plataforma de crowdfunding inmobiliario, analizan cuáles son los parámetros principales a tener en cuenta para saber cuál puede ser la inversión más conveniente según el perfil de cada ahorrista.

El grado de aversión al riesgo, de cada ahorrista o inversor, la rentabilidad que se busca obtener, relacionado a la probabilidad de obtener esta rentabilidad, son algunos de los puntos a tener en cuenta.

"En primer caso pensemos qué es la aversión al riesgo a través de un ejemplo, ¿en la ruleta del casino te gusta jugar un pleno o color?, si te gusta jugar un pleno vas a ganar más plata, pero la probabilidad de que lo ganes es menor. Si te gusta jugar color la ganancia será menor pero la probabilidad de ganar es mayor. Si preferís el pleno te gusta el riesgo y te diremos amante al riesgo, si te gusta algo más seguro, sos averso al riesgo y si te gusta tomar ambas opciones, te gusta diversificar y serás algo así como neutral al riesgo", ejemplifica Víctor Zabala, CEO & Founder de la empresa.

En este sentido, las inversiones en propiedades han sido a través del tiempo una de las más seguras, aunque la rentabilidad no se equipare con apostar por el nuevo mercado de blockchain con las criptomonedas, por ejemplo. Esta opción permite tomar más rentabilidad, pero a costo de realizar una inversión con mucho más riesgo.

"Si algún cliente me preguntara qué me conviene hacer yo le haría tres preguntas: ¿qué tipo de inversor sos?, ¿cuánto querés ganar? y ¿cuánto estás dispuesto a esperar? Si te gusta arriesgarte, te gusta el negocio rápido, pero súper arriesgado te recomiendo el trade. Pero si, por otro lado, no te gusta el riesgo, preferís una inversión más segura, probablemente tengas que esperar más, pero seguramente te convengan las inversiones inmobiliarias", explica el especialista de la empresa.

Zabala también sugiere que al momento de elegir dónde invertir el dinero es fundamental diversificar, elegir el sector donde a uno le gustaría invertir, y cuál es la seguridad jurídica. Además, es importante medir el riesgo, es decir, la probabilidad de obtener éxito y la rentabilidad que siempre es estimada. Luego, hay que tratar de invertir en diferentes tipos de activos como pueden ser fondos de inversión, acciones, bonos, obligaciones y crowdfunding inmobiliario.

Invertir en ladrillos es una posibilidad cierta a largo plazo

De hecho, esta última alternativa es ideal para quienes buscan protegerse de la devaluación y generar rentabilidad en dólares, en un momento en que el acceso a la moneda extranjera es cada vez más complicado. +i SUMAR INVERSIÓN creció más de un 170% en 2022, con un aumento del 180% en nuevas inversiones, y un 662% más de reinversiones, con respecto al año anterior.

Con la idea de democratizar las inversiones, se puede elegir inversiones desde USD 100, aunque el promedio de inversión en 2022 fue de u$s 1800 mientras que en 2021 fue de u$s 2000.

"Además, los compradores se están volcando a los productos de renting con pago mensual", detalla Zabala. La propuesta permite que los pequeños y medianos ahorristas puedan invertir en una propiedad que ya está financiada, terminada y alquilada en dólares, a cambio de un retorno aproximado del 5% anual en dólares, que se puede cobrar todos los meses. El aporte de los interesados puede realizarse mediante tarjeta de crédito en pesos, transferencia bancaria, cripto o efectivo.

De cara a un 2023 electoral, que ya comenzó inestable, casi no hay dudas que lo ideal es ingresar en inversiones seguras, como las que ofrece el mercado inmobiliario, para obtener dividendos más altos frente a otros tipos de opciones.