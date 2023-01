Si pensás en un plan de ahorro, tené cuidado: los nuevos tips para no caer en el "cuento del tío de los 0Km"

Las ofertas para comprar un 0km se multiplican, con llamados telefónicos y mensajes en redes sociales. Las automotrices revelan cómo detectar estafas

La opción de comprar un auto 0km en cuotas sigue siendo tentadora para muchos consumidores. Sin embargo, no siempre las condiciones son transparentes y la necesidad de informarse antes de firmar algún papel es cada vez mayor.

Esta situación se tornó más notable en los últimos tiempos: concesionarios o vendedores independientes empezaron a contactarse con clientes para venderles un "plan nacional" para la adquisición de un 0km o un plan de ahorro.

Lo cierto es que este "plan nacional" no existe y no hay ninguna propuesta del Gobierno para incentivar la venta de autos. En cuanto a los planes de ahorro, sí son una herramienta muy utilizada, pero sólo son oficiales las que promueven las propias automotrices.

Ante la ola creciente de negociaciones falsas, es que muchas marcas salieron a aclarar cuándo es válido cerrar una operación y cuándo no hay que brindar dato alguno porque se trata de una estafa.

Planes de ahorro: cómo evitar estafas

Uno de los puntos clave que recalcan las automotrices es la importancia de no suscribirse a planes de ahorro que no sean comercializados por concesionarios oficiales o por las propias terminales.

También resaltan cómo operan estos sistemas de financiamiento para no llevarse sorpresas a los largo del contrato, a las cuales hay que prestar atención:

La principal cuestión está relacionada con la cuota : aclarando en todo momento que no existe la cuota fija en un plan de ahorro , sino que la misma se mueve junto con el precio del 0km , que aumenta todos los meses

: , sino que la misma , que aumenta todos los meses Es importante saber que se puede dar de baja un plan, peroel dinero será devuelto al momento de terminar el plazo del contrato , que puede ser de 70 u 84 meses . Esto es porque se forman grupos de personas en un plan de ahorro y recién cuando finaliza se liquidan los fondos

, que puede ser de . Esto es porque se forman grupos de personas en un plan de ahorro y recién cuando finaliza se liquidan los fondos Otro detalles a tener en cuenta: hay que interiorizarse sobre cuándo se puede cambiar de modelo, cómo se hará el pago extra y la obligatoriedad de cumplir con los pagos en tiempo y forma para evitar intereses

Las automotrices lanzaron advertencias para evitar caer en la estafa del "plan nacional"

A partir de tantas cuestiones a tener en cuenta y la falta de conocimiento de los consumidores, las propias terminales lanzaron sus campañas para evitar que los usuarios sean estafados.

Planes de ahorro: la campaña de prevención de Volkswagen

Una de las marcas que se sumó recientemente a prevenir fraudes en compras financiadas es Volkswagen.

"Con el avance de las ventas online y de la publicidad en redes sociales, se han detectado mensajes y avisos mediante los cuales se ofrecen ventas financiadas para la compra de 0km, la suscripción a planes de ahorro o solicitud de depósito de fondos en nombre o en representación de Volkswagen Argentina, Autoahorro, o un concesionario de la red", advierten a iProUP desde la marca.

Para evitar esta situación se lanzó una campaña de prevención de estafas. En este caso, se detallan algunos puntos fundamentales para no ser víctimas de operaciones engañosas:

Volkswagen Argentina nunca solicitará realizar pagos en efectivo, cobros o visitas a domicilio

Tampoco realizar depósitos a números de CBU ni cuentas bancarias para operatorias que no estén específicamente definidas por Volkswagen Argentina o Autoahorro en sus páginas web oficiales

para operatorias que no estén específicamente definidas por Volkswagen Argentina o Autoahorro en sus páginas web oficiales No aceptar contactos ni enviar un documento de identidad, datos de tarjetas o información de cuentas bancarias por redes sociales , Whatsapp o similares

, Whatsapp o similares Ante cualquier duda, las personas podrán dirigirse al concesionario Volkswagen más cercano

"Se implementa esta campaña para cuidar a todos aquellos usuarios de la marca y de Planes de Ahorro, así como también personas interesadas en comprar vehículos, con el objetivo de ayudarlos a reconocer avisos falsos y comunicaciones fraudulentas", agregan desde Volkswagen.

Planes de ahorro: la campaña de prevención de Stellantis

Una de las primeras compañías que lanzó una acción para que el cliente esté atento es el Grupo Stellantis -que agrupa a las marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot, Citroën y DS– para reforzar la comunicación a través del "Pacto Claro". Los mandamientos son:

No compartir información personal o financiera a quien llama por teléfono , o mensajes en nombre de Fiat.

, o mensajes en nombre de Fiat. No tramitar un plan de ahorro en un concesionario no oficial o que digan Casa Central o descuentos directo de fábrica.

o descuentos directo de fábrica. Se puede renunciar al plan. pero el dinero se reintegra finalizado el tiempo estipulado.

Aunque exista la adjudicación pactada, hay que cumplir con todos los requisitos establecidos

La cuota no es fija y varía según el precio del 0km a lo largo del plan

Los planes de ahorro motorizan gran parte del mercado 0Km

Martin Zuppi, presidente de Fiat Argentina afirma a iProUP que "esta campaña representa la materialización de un cambio cultural de toda la organización y que se traduce en una mejora en la calidad de los procesos de atención y mayor transparencia para cada uno de los interesados en acceder a un vehículo de la marca".

Planes de ahorro: la campaña de prevención de Nissan

La japonesa Nissan permite llegar a un 0km a partir de una campaña que explica en detalle cómo funciona el plan y qué modelos se pueden comprar. El objetivo es mostrar transparencia y confianza con esta modalidad de financiamiento para que la gente no se lleve sorpresas una vez que firma el contrato.

"Hace 3 años, cuando lanzamos el Nissan Plan de Ahorro, detectamos que la transparencia era aspecto muy relevante para la audiencia, que no solo podíamos respaldar desde el producto sino que coincidía con nuestra visión de la marca y la manera que tenemos de hacer las cosas", asegura a iProUP Tomás Castelli, director de ventas de la filial local de la automotriz.

Con este fin, la compañía informa que "todas las personas interesadas en un vehículo podrán, de forma online, obtener toda la información necesaria del plan y luego, de modo presencial, adquirirlo en cada uno de los 61 concesionarios del país".

"Es fácil calcular los meses de pago al momento de tomar el plan. Se debe dividir el monto financiado, ya sea el 80% en el Nissan Versa y la nueva Nissan Frontier, o el 70% en Nissan Kicks, por el tiempo establecido según cada vehículo: 84 cuotas para el Nissan Kicks y la nueva Nissan Frontier, y 120 para el Nissan Versa", aclaran.

Planes de ahorro: más alertas

Desde Renault informan que los clientes se deben proteger de las estafas verificando la autenticidad de quien se contacta y sabiendo que PlanRombo.com.ar es la única web oficial de la marca.

Por su parte, Ford alerta sobre operaciones fraudulentas de suscripciones a planes de ahorro o gestiones de cobranzas. "En Plan Ovalo no aceptamos pagos en efectivo, no realizamos cobros a domicilio y no solicitamos depósitos a números de CBU o cuentas bancarias", aclaran a iProUP desde la automotriz.

La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) también lanzó advertencias sobre operaciones ilegales con planes de ahorro y remarcan que no tienen relación con la venta de este tipo de productos en los locales.

"ACARA no posee ningún tipo de intervención ni participación en la elaboración, venta, post venta ni comercialización de ningún tipo de plan de ahorro previo para la compra de autos, motos, o afines", señalan ante la consulta de iProUP.

Planes de ahorro: el por qué del crecimiento

Las alertas de automotrices coinciden con una gran participación de las ventas a través de planes de ahorro en los patentamientos financiados. Las cifras a noviembre, último dato disponible, arrojan que:

18.160 fue el total de prendas suscritas

11.514 corresponden a operaciones con vehículos 0km

6.646 restantes se hicieron sobre usados

De esta forma, el mercado de créditos prendarios acapara uno de cada tres patentamientos (34%) y el 5% de las transferencias de usados.

En ese escenario, el plan de ahorro representó el 55,5% del total frente al 54% del 2021, mientras que los créditos bancarios cayeron de 15 a 13,5%.