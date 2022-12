Una startup argentina fue premiada en un concurso global de Santander: a qué se dedica la empresa

El Santander X Global Challenge | Food for the Future también premió a dos compañías españolas, dos británicas y una estadounidense

La startup argentina, Nat4Bio, recibió uno de los premios del reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Food for the Future, que también galardoneó a dos compañías españolas -Moa FoodTech y Cocuus System Ibérica-, dos británicas -Revive Eco y Small Robot Co- y otra de EE.UU., ClearLeaf Inc.

Más de 300 proyectos de 11 países participaron en este reto global, cuyo objetivo era encontrar soluciones innovadoras en torno a la industria alimentaria, con un impacto duradero y alineadas con el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para acabar con el hambre.

El proyecto de Argentina, Nat4Bio, fue premiado en la categoría startup y consiste en una solución de recubrimientos comestibles y sin residuos para proteger frutas y verduras del deterioro y la putrefacción.

Nat4Bio fue premiado de forma global

Además de Nat4Bio, otras dos empresas recibieron premios en esta categoría. Por un lado, ClearLeaf Inc (EE.UU)., la cual ofrece fungicidas-bactericidas no tóxicos para su uso agrícola.

Por otro lado, Revive Eco (Reino Unido), un novedoso proceso patentado para extraer aceites naturales y sustancias químicas de los pozos de café usados para generar alternativas sostenibles y locales al aceite de palma y derivados.

En cuanto a la categoría Scaleup, Small Robot Co (R. Unido), que ofrece soluciones de robótica e IA para hacer la agricultura más eficiente, sostenible y rentable fue premiada.

Nat4Bio fue premiada a nivel mundial

También lo fueron Moa FoodTech (España), una plataforma B2B de ingredientes saludables y sostenibles obtenidos mediante fermentación de subproductos alimentarios optimizados por IA, y Cocuus System Iberica (España), una solución de impresión 3D escalable para producir análogos de la carne.

El jurado también entregó una mención de honor a la scaleup Urban Crop Solutions (EE.UU.), que propone soluciones de cultivo vertical de interior para producir plantas (o fases de crecimiento de las plantas) en un entorno totalmente controlado, utilizando un 95% menos de agua y un 0% de pesticidas.

El premio para las empresas ganadoras

Las seis empresas vencedoras recibieron premios por un total de u$s128.118 (€120.000). Es decir, u$s32.029 para las startups y u$s96.088 para las scaleup (para seguir desarrollando sus soluciones).

Además, todas las empresas reconocidas obtendrán acceso a Santander X 100, comunidad global exclusiva con los proyectos emprendedores más destacados de Santander X, que les conecta con los recursos que necesitan para crecer:

Asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor, además de otras ventajas como promoción en redes sociales y los canales oficiales de Banco Santander o la presentación de sus proyectos a Fintech Station, el equipo de innovación abierta de Banco Santander.

Blanca Sagastume, directora global adjunta de Santander Universidades, Open Innovation y Blockchain, expresó que "en un contexto de rápido crecimiento demográfico global, es urgente asegurar el acceso a una alimentación saludable para toda la población mundial y redefinir la forma en la que producimos los alimentos para dirigirnos hacia formatos económicos y sostenibles".

Las startups argentinas crecieron exponencialmente el último tiempo

Además añadió, "con este reto buscamos poner no solo recursos sino todo el foco que nos sea posible en quienes están apostando por la innovación para hacer frente a estos desafíos".

Te puede interesar Toyota duplicó su flota de autos y otras firmas no paran de crecer: qué ofrecen para bajar gastos de movilidad

Para el CEO de Oxentia Foundation, Steve Cleverley, "ayudar a los emprendedores a abordar los desafíos globales, brindar soluciones innovadoras y promover la adopción de tecnologías nuevas y disruptivas es el núcleo de nuestro trabajo".