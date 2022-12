El Senado argentino decidió intervenir en la relación entre publicidad engañosa y criptomonedas: qué plantean

Ya terminando el año, y antes de que cierren las sesiones, en el Senado de La Nación comenzaron a hablar del proyecto sobre publicidad en cripto

No es sólo regular sobre las propias criptomonedas que se habla en el mundo, también lo relacionado con su publicidad, y el Senado argentino no se ha quedado atrás, y piensa en el tema también.

Es por ello que la Cámara de Senadores de la República Argentina discutió en preliminares un proyecto de ley sobre la regulación de la publicidad sobre las criptomonedas.

¿El objetivo?: proteger al consumidor ante potenciales situaciones engañosas, según dijera el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri.

También participó de la reunión de la comisión permanente de Economía Nacional e Inversión el director de la Comisión de Valores, Martín Breinlinger, y el subgerente de Protección al Inversor.

Uno de los impulsores del proyecto es el Senador Guillermo Eduardo Andrada, de la provincia de Catamarca, que dejó en claro que no se habla en esta instancia de regular las cripto, sino su publicidad.

En la ponencias se estudió de los variados casos que ha sucedido en Argentina en que se utilizaron esquemas Ponzi con cripto para engañar a la gente y cometer fraudes diversos.

Negri participando de la reunión en el Senado

En esa instancia, Negri comentó: "Más allá de que la posibilidad de la publicidad está en las calles, en afiches en las calles, una de las cosas que se prevé, porque ocurrió en varias partes del mundo, es que, con la subida del Bitcoin de 10.000 a 69.000 dólares, lo que hacían era prometerle a la gente que esa rentabilidad que se dio el año anterior se iba a repetir para los que entrasen ahora. Eso es publicidad engañosa. Uno no puede prometer ganancias aseguradas. Esa es una regla básica, pero estaba ocurriendo. Los bancos no pueden hacer ese tipo de cosas, pero acá tenemos un ecosistema con baja regulación".

Parte del proyecto es educar y evangelizar a lapblación sobre criptomonedas, para que con más conocimientos no puedan ser engañados fácilmente. También que la publicidad que se pueda realizar lleve consignas bien claras y leibles como "Es una inversión de riesgo y usted tiene la posibilidad de perder toda su inversión".

Pero hubo gente en contra de una posible ley sobre este tema, como evidenció la voz de la senadora Álvarez Rivero, que comentó que "A mí no me gusta este proyecto. No me gustan las regulaciones y no entiendo muy bien cómo se va a hacer para regular algo que no está regulado. A mí me suena que es un primer paso para ir a una regulación. Pero, para meternos un poquito en todo este mundo de los Bitcoins, lo primero que les diría es que nadie del mundo de esos criptoactivos tan innovadores nos pide esto; al contrario", y remató con que la "inflación nos come: nos come el sueldo, nos come los activos, inclusive se los come a los estados".

Hasta se cuestionó a la CVN por querer intervenir en esto, cuando no lo hace en otros temas similares o de índole económica. También se hablo de la participación de personalidades de todo tipo e influencers para promocionar cripto, y que nunca advierten sobre los riesgos de hacerlo.

Otropunto intesresante de Negru fue: "en un caso que no puedo nombrar porque es objeto de investigación judicial, pero en un caso concreto muy, pero muy conocido, que salió en todos los medios, se pagaba a influencers de todo tipo. La denuncia penal no la hizo un organismo público, sino que la hizo la ONG Bitcoin Argentina. ¿Por qué? Porque el sector privado de esta industria, de este ecosistema, promueve la confianza, y son ellos mismos los que intentan separar la paja del trigo. Entonces, a ellos también les sirve no solamente que el Estado tenga una mirada sobre los que operan empujando a la gente a invertir en cosas que no conoce".

La discusión sobre el tema seguirá en el próximo período legislativo, indicó Cointelegraph.