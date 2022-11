Twitter es un caos y hace tendencia a Taringa!: en qué anda la plataforma que todos daban por muerta

Lejos de la fama de sus años de oro, la red social ultima detalles para su esperado regreso, donde incluirá cripto y blockchain. Los detalles

Taringa! se transformó en tendencia este viernes18 de noviembre en Twitter debido a los miles de comentarios realizados por los usuarios de la red social de Elon Musk -en contra del nuevo dueño de la compañía y su política de despidos-, donde se la postulaba como un foro alternativo para todos los que se encuentren disconformes con la plataforma del pajarito.

Tuits con frases como "Nos veremos en Taringa! cómo en los viejos tiempos", "Bueno, no queda otra que ir Taringa! y hacer lo mismo..." o "Recuerdo con nostalgia mis noches navegando en Taringa!", hasta quienes se negaban al cambio ("En serio, no puedo pensar en volver a Taringa!"), y los burlones "Taringa!, ¿todavía no han cerrado ese antro?" transformaron a la plataforma en Trending topic.

Y entre las publicaciones con esta singular proposición, también comenzó a ganar fuerza una pregunta de los internautas: ¿qué es de la vida de Taringa!?

La plataforma creada en 2004 por el programador Fernando Sanz y adquirida años más tarde por los hermanos Matías y Hernán Botbol -junto a Alberto Nakayama- logró algo único en la escena nacional: generó desde sus propios códigos hasta un lenguaje específico y se mantuvo vigencia pese a la llegada de otros productos que prometían superarla.

Aunque con el correr del tiempo el fenómeno se fue apagandio y en la actualidad está muy lejos de sus años dorados, lo que provocó que muchos ya la dieran por muerta.

Pero gracias al empujón que recibió por parte de sus nuevos dueños (IOV Labs) y el impulso de la tecnología blockchain y las criptomonedas, 2023 se perfila como el año de su relanzamiento.

Cristina Sancho, Managing Director de Taringa!, explicó a iProUP cómo será la nueva plataforma

Qué novedades tendrá el nuevo Taringa!

En diálogo con iProUP Cristina Sancho, Managing Director de Taringa!, brinda detalles de las nuevas características que sumará la popular plataforma: blockchain, criptomonedas, Web3 y más.

Sancho señala que en el modelo actual entre redes sociales y creadores de contenido "está roto, porque existen múltiples plataformas masivas cuya fuente principal de ingresos es la publicidad, pero muy pocos creadores pueden vivir del contenido que producen".

Ante este panorama, desde la plataforma vieron una oportunidad para este relanzamiento, basado en tres pilares:

El sentimiento de pertenencia , donde los creadores no necesitan tener miles de seguidores para obtener ganancias (como el modelo True Fan o un Verdadero Fan)

, donde los creadores no necesitan tener miles de seguidores para obtener ganancias (como el modelo True Fan o un Verdadero Fan) Un nuevo algoritmo para ayudar al creador y que no esté enfocado en audiencia y marcas, sino que genere conexión

para ayudar al creador y que no esté enfocado en audiencia y marcas, sino que genere conexión La monetización

"En este último punto es donde ingresa a la ecuación la parte cripto y que le permitirá a un desarrollador de contenidos argentino recibir, por ejemplo, u$s1 desde España o los Estados Unidos, con bajas comisiones y en una stablecoin para quitarle volatilidad", subraya la Managing Director de Taringa!.

Además esta moneda estable será del ecosistema RootStock (RSK).

"Taringa!, tal y como esta ahora, es la misma de siempre. Pero se viene una reconversión y la Argentina será el primer país donde la presentemos en 2023. Y esta nueva plataforma será Mobile First, donde tendremos todo lo que los creadores demanden", añade la experta.

Y sentencia: "Taringa! fue pionera y cuna de muchas comunidades, donde se generó esa cultura ‘taringuera’. Nuestro objetivo es que Taringa! vuelva a ser reconocida y tenga millones de usuarios en toda la región".