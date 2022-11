Turistas extranjeros siguen sin acceder al dólar preferencial para fortalecer las reservas

La medida anunciada por el Gobierno, y que aproxima el valor del dólar al MEP al momento de pagar con tarjetas de crédito o débito, aún no fue implementada

Las turistas que visitan Argentina aún no pueden acceder a una tasa de cambio preferencial, que aproxima el valor del dólar al MEP al momento de pagar con tarjetas de crédito o débito, días después de que se anunciara la medida.

En declaraciones publicadas por la agencia de noticias AP, Joel Roossin (68), quien llegó a Buenos Aires la semana pasada desde Seattle (Estados Unidos), explicó que salió a almorzar e hizo el cargo a su tarjeta de crédito después de leer sobre la nueva regulación que se anunció el día anterior, la cual le permitiría a los visitantes usar sus tarjetas de crédito y débito para recibir más pesos en comparación con el tipo de cambio oficial.

Pero cuando el turista revisó su estado de cuenta, no tardó en darse cuenta que su almuerzo de 4.400 pesos se cobró a la tasa de cambio oficial de 157 pesos por dólar, en lugar de la tasa preferencial de cerca de 290 pesos por dólar.

Tras comunicarse con su banco y Mastercard no obtuvo una respuesta satisfactoria.

Por su parte Fernando Bernini (34) tuvo una experiencia similar después de viajar desde Uruguay el fin de semana con algunos amigos: siempre que hacía un pago con su tarjeta de débito Visa emitida en su país, se daba cuenta de que las conversiones se hacían al tipo de cambio oficial.

Indignado, también llamó a su banco y comentó que los empleados no estaban al tanto de las nuevas regulaciones. "El viernes me comuniqué con Itaú Uruguay y me dijeron cualquier cosa al principio", declaró Bernini, añadiendo que el banco refirió su queja a Visa.

Argentina necesita de los dólares que traen los turistas para fortalecer las reservas del Banco Central

Un alto funcionario del Banco Central, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a tocar el tema de manera pública, dijo que este tipo de problemas se debe a que las compañías se están ajustando al cambio, reportó AP.

Nuevo dólar tarjeta: de qué se trata la medida

La medida fijará un nuevo valor para las divisas que gaste el visitante del exterior con su tarjeta en Argentina.

Y es que, según indicó a iProfesional Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, hace algunas semanas, "la cuenta de Servicios dentro del balance del BCRA es un cuarto de la demanda de dólares del rubro Bienes y el Turismo es un poco más de la mitad de ese monto".

El dólar Qatar ataca ese problema, pero el analista advirtió que esa medida no atiende el problema de la oferta.

Y consideró que ese no es un tema menor porque, según sus datos, "desde la salida de la convertibilidad hasta acá, nunca entraron tan pocos dólares por turismo como en este momento".

Es decir que nunca ingresaron tan escasos niveles de billetes de manos de extranjeros que vienen al país y esto se debe, según Albornoz, a la falta de incentivos para el visitante a ir hacia el dólar oficial.

Alrededor de un 15% o 20% del gasto de los turistas en el país los hacen con tarjeta

Así, el economista sugería hace unos días que habría que ofrecerle al extranjero un tipo de cambio similar que al turista que va al exterior para que le interese cambiar sus dólares en el mercado oficial y no en el paralelo. Parece que el Gobierno también tomó nota de esa situación y ya ajustó las clavijas para actuar en ese sentido.

La medida, que se elaboró en forma conjunta entre Economía, Turismo y el BCRA, la había anticipado el ministro Sergio Massa en un acto con gobernadores provinciales.

Los objetivos del dólar para extranjeros

El turismo receptivo se está recuperando y se estima que, en la actualidad, alrededor de un 15% o 20% del gasto de los turistas en el país los hacen con tarjeta. La intención es captar alrededor del 80% u 85% en el sistema financiero, ya que Argentina necesita de los dólares que traen los turistas para fortalecer las reservas del Banco Central.

Con ese objetivo en mente esta nueva modalidad habilitará que el proveedor de la tarjeta pueda liquidar los dólares que gasta el extranjero al valor del MEP (o dólar bolsa), que cotiza en la actualidad en torno a los $290 para la compra y $293 para la venta. Esto les permite reconocerle un mejor tipo de cambio.

Cabe recordar que, hoy, las tarjetas le cobran al turista extranjero y liquidan esos gastos en el mercado oficial a un precio mucho menor. Con la nueva propuesta, lo que se habilita es que puedan hacerlo en los mercados de los dólares financieros.

De esta manera, dado que los dólares que entran al MEP quedan siempre depositados en cuentas bancarias y se consideran para las reservas brutas, la medida busca ayudar a compensar la salida de divisas por turismo incentivando la demanda.

Ahora habrá que ver, en los hechos, qué efecto tendrá, ya que no es la primera vez que el Gobierno implementa este tipo de medidas. El año pasado había anunciado la creación de las cuentas especiales para turistas extranjeros en los bancos, que no tuvo buenos resultados. Luego, se habilitó la posibilidad de que los turistas del exterior pudieran cambiar sus dólares al valor del dólar bolsa en bancos y casas de cambio, una resolución que tampoco tuvo gran éxito. ¿Tendrá mejor suerte este dólar tarjeta para extranjeros?