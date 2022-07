Turistas extranjeros y dólares: así es el cambio a cotización MEP

El Banco Central brindó los detalles del mecanismo para incentivar a quienes visiten la Argentina a operar en el mercado formal. Los detalles

El Banco Central (BCRA) brindó detalles sobre la nueva normativa aprobada este jueves por la cual habilita a los bancos y casas de cambios a cambiar divisas a turistas extranjeros por un monto de hasta u$s5.000 a valor del MEP y así captar a través de canales institucionales una operatoria que se realiza mayoritariamente en el mercado informal.

El objetivo de la entidad dirigida por Miguel Pesce es que los turistas extranjeros puedan acudir a las instituciones habilitadas sus dólares en efectivo y los cambien por pesos a valor del "bolsa", que este viernes se encuentra en la órbita de los $317 por unidad.

"El turista va con dólares a una casa de cambios o banco y se lleva los pesos. Le dan una cotización que está referenciada MEP", explicaron desde la autoridad monetaria.

Además, desde el BCRA agregaron que el turista no hace la operación de compra de títulos y venta con liquidación en moneda extranjera: "Llega y se va, no se queda a esperar que se haga esa operación. La casa de cambios o el banco después tiene que vender esos dólares en el MEP y tiene dos días para hacerlo".

Sobre este último punto aclararon que el banco o la casa de cambio "puede juntar los dólares que compró a lo largo de la jornada y hacer una única operación de MEP", ya que "no está obligado a hacer una operación de MEP por cada compra de dólar a un turista".

"En caso de que el cliente no residente entregue una moneda extranjera distinta del dólar estadounidense, a los efectos de la realización de la compra de los títulos valores se tomará el monto equivalente en dólares estadounidenses resultante de concretar un arbitraje", agregaron desde el BCRA.

¿Por qué se escogió el MEP y no el CCL?

Cuando se realiza una operación con "Contado con liquidación" (CCL) lo que se hace es comprar un bono en pesos en la Argentina y venderlo a cambio de dólares en el exterior.

En el caso del dólar MEP, la operación es similar, pero los dólares quedan depositados en el país.

Desde los bancos públicos y privados coincidieron en que están a la espera de que el Banco Central dé a conocer la comunicación con la que oficializará la operatoria y que, una vez que lo haga, "trabajarán para adaptarse en el menor plazo posible".

Los dólares financieros están en alza tras los anuncios del Gobierno

El Banco Central lanzó el jueves una serie de medidas que para que frenar la escalada de los dólares alternativos luego de que el blue cerrar en $337 por unidad y marcara un nuevo récord histórico.

De esta forma, incluyó la tenencia de Cedear que tiene cada compañía en el límite de disponibilidad de u$s100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios y dispuso que esos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al momento en el que la empresa tuvo acceso al mercado oficial.

La medida tenía por objeto frenar que las compañías compren estos instrumentos ante la restricción de acceder a dólares financieros. Pero si bien los Cedear si bien se compran y venden en pesos, al subir la demanda se deben crear más y alguien tiene que disponer de dólares para "traer" esos títulos al mercado local.

Pero también liberó el mercado de cambio para las compañías que deban abonar por insumos en tránsito, aunque con un párrafo especial para los criptoactivos.

Si bien el Gobierno habilitó a las empresas a operar hasta u$s100.000 por sus mercaderías en tránsito, pero también enumeró una serie de "peros" que inhabilitan el acceso al dólar oficial para importaciones.

Más detalles de la nueva medida del Gobierno para conseguir dólares "frescos"

Entre esas cláusulas, la Comunicación A 7552 del BCRA habilita a cualquier empresa que : "no ha adquirido títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera; vii) no ha entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

De hecho, Pymes sin acceso al mercado de cambio han optado por usar estos activos para girar fondos al exterior para abonar insumos, licencias y otros ítems cotizados en divisa dura.