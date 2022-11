NFT de lujo: Tiffany & Co. y Cryptopunk ya venden colgantes exclusivos

El mundo de los tokens no fungibles crece a pasos agigantados en diferentes rubros. Esta vez, desde ambas firmas se animaron a sacar colgantes exclusivos

Tiffany & Co., la empresa de joyería de alta gama, pronto comenzará a vender tokens no fungibles (NFT), que permitirán a los propietarios de CryptoPunk convertir sus NFT (tokens no fungibles por sus siglas en inglés) en un colgante único adornado con diamantes y piedras preciosas.

Alexandre Arnault, vicepresidente de la firma y poseedor del CryptoPunk #3167, convirtió su NFT en un colgante y lo subió a las redes sociales a principios de abril, dando inicio a su campaña.

Los poseedores de CryptoPunks podrán comprar uno de los 250 pases NFTiff habilitados por Chain para Tiffany, hasta tres veces por persona, lo que les permitirá acuñar un colgante único basado en su CryptoPunk.

Según la firma, los diseñadores de Tiffany’s utilizarán las 159 tonalidades y 87 características presentes en los 10.000 NFT de CryptoPunk para hacer coincidir el color de la piedra preciosa o del esmalte más comparable.

Cada collar tendrá al menos 30 joyas y diamantes, y en la parte posterior de cada uno se grabará el número de edición del CryptoPunk. También se entregará a los propietarios una imagen digital del colgante y un certificado de autenticidad.

¿Qué es un NFT?

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) son activos digitales que representan bienes únicos e irrepetibles. Pueden ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video.

Estos tokens generaron un nuevo furor entre coleccionistas por la posibilidad de contar con piezas únicas e irrepetibles

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, en diálogo con iProUP los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido desde Binance detallan a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

"La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente", añaden desde BuenBit.

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo -aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo-, los NTF no pueden ser divididos". "Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador del exchange nacional Satoshi Tango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

NFT: ¿Dónde se compra y dónde se vende?

Actualmente, existen varias plataformas que permiten no sólo la creación de un NFT, sino que también se pueden comercializar. Algunas de ellas son:

Opensea: es el marketplace de NFT más importante de la actualidad. Permite comprar, vender y subastar obras de arte y coleccionables.

Nifthy Gateways: una de las comunidades más activas de compraventa de arte digital.

Theta: tiene blockchain y moneda digital propia y se presenta como una plataforma que cambiará la forma en que se transmiten videos.

Enjin Coin: integra a los videojuegos en el negocio de los NFT.

Decentraland: ofrece un mundo virtual en el que los usuarios pueden subir sus propios objetos, desarrollar aplicaciones y monetizar sus creaciones.

Flow: creada por los responsables de CriptoKitties, se enfoca en la distribución de juegos, apps, y activos digitales. Tiene como partners a NBA, Ubisoft y Warner Music.

Binance: el gigante de las criptomonedas acaba de lanzar un marketplace para la compraventa de NFT.