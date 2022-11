El CEO de este unicornio local se solidarizó con Elon Musk, elogió a Twitter y su mensaje se viralizó

El mensaje del fundador de una de las firmas con mayor crecimiento en los últimos años no pasó desapercibido y muchos usuarios expresaron su opinión

Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, consigue siempre –de forma o no voluntaria- estar en el centro de la escena. En los últimos días, su nombre volvió a aparecer en medios de todo el planeta a partir de los rumores sobre los nuevos planes que el magnate posee implementar en la red de microblogging.

En este escenario, el fundador de un unicornio argentino decidió utilizar su cuenta personal de la red del pajarito para expresar su solidaridad con el fundador de Tesla y Space X.

Se trata de Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, fintech que el viernes 4 de noviembre pasado, confirmó que ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de comprar y vender criptomonedas desde la plataforma.

En esta ocasión, Barbieri usó su cuenta (@pbarbieri) para enviar un mensaje de apoyo a Musk y, como suele suceder en muchas ocasiones, su mensaje se viralizó y consiguió que muchos otros usuarios interactuaran con el posteo.

El CEO de Ualá se solidarizó con Musk: ¿qué fue lo que dijo?

El posteo de Barbieri comenzó con el apoyo a Musk: "No entiendo a todas las personas aquí que quieren que @elonmusk fracase".

Y añadió: "@Twitter es la mejor red social, pero el desarrollo y la iteración de productos ha sido lento y mediocre durante años".

"Está cambiando eso, rápido. Quiero que tenga éxito", completó el fundador de Ualá al referirse a las metodologías implementadas por Musk.

I don’t understand all the people here who want @elonmusk to fail. @Twitter is the best social network, but product development and iteration has been slow and mediocre for years. He’s changing that, fast. I want him to succeed. — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) November 7, 2022

El mensaje consiguió rápidamente llamar la atención de muchos usuarios de Twitter e, incluso, muchos de ellos, decidieron responderle a Barbieri. A continuación, algunos ejemplos.

I share this sentiment. The publications by several media outlets are biased and blame him for things he inherited and is making an effort to fix. #teamwinfor @elonmusk — Armchair Economist (@DamaineThomasJM) November 7, 2022

Also, all the moaning about The KG impersonating him and the banning of her account. It has been a reason for banning since the beginning. — OtraPiti (@pitiperezalati) November 7, 2022

en TODAS las empresas lo trataron igual cuando arrancó. Buen augurio que le estén pegando tan fuerte... ???????? — Mardoqueo Sueldo (@mardoqueo1986) November 7, 2022

I do agree with you. I cannot understand why the 8$ dollar volunteer subscription has fueled such a violent debate on @elonmusk and #Twitter. This is one of the best social networks out there; it allows us to follow exciting people like you. — Elia Preto Martini (@epretomartini) November 7, 2022

Politicians don’t like to loose social power. So they’re trying to force all of this bad news on Elon Musk. And what’s the best way to do it? Yep, controlling all the company network around of this control that politicians have. — Jose Luis Guerra ???????????????????????? (@JLGuerraInfante) November 7, 2022

En los últimos días, trascendió la decisión de Musk de imponer diferentes decisiones a los trabajadores de Twitter como, por ejemplo, presencialidad obligatoria, al menos 40 horas semanales.

Ualá permitirá la compra de Bitcoin y Ethereum en la Argentina

El unicornio Ualá fue el protagonista de la bomba del año el viernes pasado cuando confirmó que se podrá comprar y vender criptomonedas en su plataforma.

La noticia fue confirmada por el CEO de la compañía, quien tomó la palabra desde su cuenta de Twitter para revelar más detalles.

"Hoy en Ualá Argentina lanzamos Cripto. Lo pidieron, lo hicimos. Más fácil, más rápido, en el mejor ecosistema", destacó Barbieri.

Ualá permitirá comprar y vender Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas con mayor valor del mercado, desde dentro de la plataforma

Además, el CEO del unicornio explicó que se podrán adquirir las monedas con mayor capitalización de mercado: Bitcoin y Ethereum, con una inversión mínima de $250.

"Ya está habilitado para nuestros usuarios más fieles", completó Barbieri en su posteo.

La compañía acompañó su desembarco en el mundo cripto a través de un evento exclusivo realizado en el metaverso.

Hoy en @uala_arg lanzamos Cripto. ???? Lo pidieron, lo hicimos. Más fácil, más rápido, en el mejor ecosistema. Podés comprar y vender Bitcoin y Ether. YA está habilitado para nuestros usuarios más fieles — y si lo querés te podés sumar acá ???? https://t.co/axMDhxTqoH pic.twitter.com/TIXaXRPuX5 — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) November 4, 2022