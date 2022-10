Anthony Hopkins logra un récord de una colección de NFT vendida en OpenSea

Ha habido grandes precios en NFT vendidos, así como grandes cantidades, pero Sir Anthony Hopkins se va a llevar el premio por la venta más rápida de una colección completa de NFT.

Es que el ganador del Oscar puso su colección de NFT "The Eternal Collection" a la venta en la plataforma OpenSea, y a los 10 minutos le habían comprado todo.

Y no estamos hablando de pocas unidades. La colección, creada en colaboración con Orange Comet Inc, tanía 990 piezas originales de arte cinematográfico inspiradas en diferentes actuaciones de la carrera del actor.

Según detalla OpenSea la colección: "conceptualiza una interpretación de los vastos arquetipos de personajes que Sir Anthony Hopkins ha interpretado a lo largo de su ilustre carrera cinematográfica, extrayendo su potente energía de su estimulante cuerpo artístico".

Se representaron diferentes roles del actor, en NFT titulados como "El bufón", "El amante", "El gobernante", "El rebelde", "El dador" y "El eterno", por dar algunos ejemplos.

El propio actor no podía salir de su sorpresa, y lo evidenció en las redes.

THE ETERNAL COLLECTION SOLD OUT IN LESS THAN 7 MINUTES ??THE FASTEST SELL OUT IN @opensea HISTORY ?????Thank you @AnthonyHopkins??? pic.twitter.com/KYH0T1hXeu — Orange Comet (@OrangeCometNFT) October 13, 2022