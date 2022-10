Llega el Mundial y vos, ¿ya tenés dónde verlo?: las mejores TV del mercado y cuál te conviene según tu presupuesto

Los fabricantes lanzan una batería de dispositivos cada cuatro años para aprovechar la fiebre mundialista que despierta el esperado certamen

A menos de dos meses para el inicio del Mundial Qatar 2022 organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado​ (FIFA), la euforia y la expectativa por conseguir ser parte del torneo, de una u otra forma, crecen cada día.

Pero no sólo entre los hinchas y fanáticos del deporte más popular del planeta es que la ansiedad crece con el correr de las horas. El año mundialista sirve para apuntalar el surgimiento de nuevos negocios y otorgarle un fuerte empujón a varios nichos ya consolidados.

En ese contexto, los televisores representan uno de los rubros que se prepara especialmente para la "cita", ya que sus fabricantes conocen que es una oportunidad única para ganar una mayor porción de mercado. Así, buscan aprovechar de distintas formas el fanatismo que suele generar la participación de la Selección Argentina.

En ese sentido, el torneo que se desarrollará en Qatar es muy especial por un par de motivos:

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en alza: ganó la Copa América Brasil 2021, en el Maracaná; y la Finalissima ante Italia, en Wembley, y tiene chances concretas de realizar un buen papel

Mundial Qatar 2022: cómo lo viven los fabricantes de TV

Antes del comienzo del Rusia 2018, las firmas presentes en el país lanzaron varios modelos nuevos para seducir a los fanáticos.

De acuerdo con un informe de la Federación de Comercio e industria de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (Fecoba), en aquella ocasión se vendieron 2.400.000 aparatos durante el primer semestre de 2018, cifra que representó un incremento de 35% en comparación con el mismo período de 2017.

Según ese informe, se observó un incremento de venta de Smart TV, tecnología hoy presente en un buen porcentaje de los hogares argentinos.

Por último, la entidad puntualizó que en aquel primer trimestre de 2018 se vendieron más de 1.000.000 de televisores, cifra que representó una suba superior al 20% en comparación con igual lapso de 2017. Para el segundo trimestre de 2018, el efecto mundialista se hizo presente y las ventas crecieron 31% respecto al primer trimestre y se alcanzó un récord histórico de 1.370.000 de unidades.

En el mundial pasado, el 76% del mercado de televisores en el país se concentró en cinco proveedores: Newsan, BGH, Mirgor, Fapesa, y Radio Victoria.

En 2022, las ventas de Smart TV’s crecieron en el primer semestre más de 25% comparado con el mismo período de 2021. Y, como en esta ocasión, el certamen arrancará en noviembre, los fabricantes consideran que aún tienen un buen tiempo para comercializar sus nuevos dispositivos.

Mundial Qatar 2022: las mejores TV para verlo en Argentina

Antes de Rusia 2018, Samsung ostentaba un récord de 12 años como líder en la venta de pantallas. Este año, el gigante surcoreano lanzó una serie de pantallas provistas con tecnología Neo QLED.

Eliseo Outes, director de TV, monitores y audio para Samsung Argentina explica que "entender al consumidor es fundamental para brindarle soluciones adaptadas a sus necesidades".

"Nuestro objetivo es acercarle a la gente una variedad de opciones de pantallas que incluyan la última tecnología", añade el directivo, en diálogo con iProUP.

Actualmente, se encuentran disponibles en tamaños de 85 pulgadas y 75" con resolución 4K y 8K, respectivamente. Próximamente, se sumarán al lineal Neo QLED sus nuevos TV 4K y con 120hz de tasa de refresco en tamaños de 55", 65" y 75".

"Además, para los gamers que buscan una experiencia de juego inmersiva, contamos con Gaming TV, también con tecnología Neo QLED, en 43 y 50 pulgadas, que presentan como diferencial la compatibilidad con Xbox Game Pass, procesador de 14 bits y Dolby Atmos para una experiencia audiovisual inmersiva", precisa.

Samsung Neo QLED de 75" 8K, la gran estrella de la compañía con vistas al Mundial ($1.189.999)

Además, Samsung cuenta con la categoría "Non Panel TV" donde se destacan los proyectores The Freestyle ($236.999) y The Premiere ($949.999 -mod LSP7T- y $1.749.999 -mod LSP9T-), que proyectan en hasta 100" y 130", respectivamente.

"Para aquellas personas que buscan versatilidad, The Freestyle, ofrece toda la comodidad y adaptabilidad de un proyector smart tv portátil para disfrutar de tus contenidos preferidos, cuando y donde quieras", resalta.

Mundial Qatar 2022: cuáles son las propuestas de Newsan

Christian Stuhldreher, Gerente de TV de Newsan, remarca a iProUP que "en años como este con grandes eventos deportivos, las marcas robustecen su oferta para conquistar al fanático".

"Estamos viendo que los usuarios se están inclinando por productos de mayor calidad, tanto de imagen como de sonido, que permita apreciar en detalle cada partido que se disputa, como por ejemplo nuestro Lineal Black Series de Noblex", subraya.

"El Mundial ya está en el radar de la gente y ya estamos viendo un gran movimiento en las ventas. Nuestras marcas están en un gran momento, junto a Noblex, como proveedor oficial de la selección argentina y con Hisense como sponsor oficial de la FIFA. Hace algunos meses Motorola lanzó su line up de TV que, junto a Philco, acompañarán a la demanda".

Noblex, proveedor oficial de la Selección Argentina, presenta el Smart TV 50" por $124.999

Entre los productos destacados que llegan a la Argentina de la mano de Hisense, se puede mencionar el Laser TV L9, un proyector de tecnología Trich Roma láser capaz de desarrollar 120" a una muy corta distancia con definición 4K UHD. Está dotado de X-Fusion Laser Night, un sistema que permite colores más naturales con alta pureza y saturación.

También se destacan los modelos ULED U7 de 55" y 65", con definición en 4K, sistema operativo VIDAA, procesador de imágenes en alta definición Hi-View Engine y la opción Quantum Dot Colour, que reproduce distintos colores de luz, entre otras características.

Próximamente se incorporarán al portfolio de productos televisores de 70" y 75" Smart 4K y un modelo Mini LED que devuelve imágenes con colores únicos graciasa su tecnología de retroiluminación.

Mundial Qatar 2022: cuáles son las propuestas y promos de LG

LG aprovechó su promoción denominada Promo Oled Week para apuntalar la venta de sus dispositivos. Mariela Coda, Gerente de Marketing LG Argentina, explica a iProUP que a la firma le fue "muy bien" con la campaña, en el contexto de lo que es un "producto aspiracional".

"Son promos que venimos trabajando y que son muy bien recibidas por el público. Ya estamos planificando sorteos y estén atentos por qué es probable que hagamos algo más", adelantó.

LG OLED A1 AI ThinQ 4K 65", la propuesta aspiracional de LG

Los equipos más destacados de LG en la actualidad son el LG Oled A1 AI ThinQ 4K de 65", que tiene un panel OLED: Auto-Iluminación de Píxeles, un procesador Inteligente α7 generación 4 de 4K, función 4K Cinema HDR con Dolby Vision IQ; Sonido Dolby Atmos, e Inteligencia artificial LG ThinQ AI. Su valor asciende a $ 514.999.

El otro producto es el LG NanoCell TV de 65" con 4K Real Nanocell, creado por colores puros, procesador de cuatro núcleos 4K, Filmmaker Mode, sonido Ultra Surround, e inteligencia artificial ThinkQ AI. Su precio alcanza los $ 309.999.

La empresa incorporó a su amplio lineal de televisores un nuevo modelo de pantalla grande: el TV LED 75" UHD SMART ANDROID. Entre sus diferenciales cuenta con Modo Deporte, una función con refuerzo de sonido y adaptación de imagen para una experiencia inmersiva única.

Ramiro Martín, gerente de Producto de BGH, resaltó que en la compañía "tenemos el compromiso de ofrecer las mejores prestaciones de imagen y sonido para estar a la altura de las exigentes necesidades de un consumidor cada vez más experto".

El nuevo televisor BGH LED 75" UHD SMART ANDROID

Los años mundialistas se caracterizan por incorporar adelantos tecnológicos en la categoría TV. En el anterior, celebrado en Rusia, por ejemplo, la incorporación de los paneles 4K marcaron la tendencia.

Desde la firma resaltaron que "actualmente, el foco está puesto en los sistemas operativos, su versatilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor son claves en la elección de un nuevo TV, junto a los clásicos drivers de consumo como la calidad de imagen y sonido".

Actualmente, Android TV es el que gana fuerte participación en el mercado por su familiaridad y probado funcionamiento. Desde BGH esperan que este sistema operativo alcance un 45% del total de la oferta en TV en 2022.

El nuevo TV de BGH incorpora timeshift para grabar programas y wifi 2,4 y 5 GHz para conexión más rápida a internet. También suma los servicios de Netflix UHD, Disney+, Amazon Prime, Youtube UHD, Chromecast integrado y acceso al Play Store.

Cuenta con dos micrófonos para el uso del Asistente de Google (comandos por voz): uno en el control remoto y otro en el sector inferior del panel. De esta manera, el lineal completo de televisores de BGH está comprendido por los modelos de 32" TV HD y 43" Android TV FHD; los 50", 55", 65" y 75" Android TV 4K.

Mundial Qatar 2022: cuáles son las propuestas de RCA

Natalia Estévez, Marketing Manager de RCA, comenta a iProUP que "a nivel general, notamos que la demanda preMmundial en estos meses va en aumento".

"Se ven productos de última tecnología a precios accesibles ofreciendo una amplia variedad de modelos Android TV y Google TV que van de 32 a 65 pulgadas", precisa.

Estévez resalta que desde RCA "se trabaja constantemente en la reducción y optimización de costos, desde la fabricación, la entrega y todos los procesos que involucran vender un producto de esta índole".

"En la compañía trabajamos en el desarrollo de dispositivos con mejor tecnología a nivel hard y soft ofreciendo una gama súper amplia de modelos que van desde 32" a 65 pulgadas", completa.

Para los fabricantes locales de televisores queda clara que un Mundial representa una ocasión única para lanzar sus nuevas series de productos.

"Siempre decimos que ojalá hubiese mundiales más seguido", resume en una frase un alto ejecutivo de uno de los fabricantes más importantes de la Argentina consultado por iProUP.