Samsung presenta su nuevo portfolio de pantallas con la mira puesta en el Mundial de Qatar

El nuevo lineal está integrado por cuatro productos que buscan conformar a los diferentes consumidores vía innovación y características diferenciales

Samsung presentó en la Argentina su nuevo portofolio de pantallas y televisores, con la mirada puesta en el próximo Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

El nuevo lineal está integrado por cuatro productos, a partir de la decisión del gigante surcoreano de brindar a cada consumidor el dispositivo que necesita.

Los productos son:

Neo QLED, el nuevo lineal de televisores 4K y 8K que mejora visiblemente la calidad de imagen

The Premiere, un proyector de hasta 130" para poder disfrutar de todo el entretenimiento en 4K y vivir una experiencia de cine en el hogar

The Frame, el icónico televisor de Samsung que simula una obra de arte en 55" y 65"

, el icónico televisor de Samsung que simula una obra de arte en 55" y 65" The Freestyle, un proyecto portátil pensado para llevar una pantalla de 30" y hasta 100" a cualquier parte.

"Los consumidores quieren tener una experiencia inmersiva, no solo quieren y escuchar ver bien, sino que quieren vivenciar los diferentes lugares de sus casas. Samsung ya piensa en el Mundial", explicó Lucía Goldberg, Consumer Electronics Marketing Manager en Samsung Argentina, en el arranque del evento.

"Los usuarios ya no se quieren sentar sólo en el sillón para ver una película, sino también usar el celular, y utilizarlo para trabajos de oficina. Y cada vez en pantallas más grandes, con una mayor calidad de imagen", añadió.

Según Goldberg, las nuevas generaciones "nos impulsan a tener cada vez más personalización y productos que se adapten al estilo de vida de cada uno".

Samsung Neo QLED

Durante el evento para la prensa en el que estuvo presente iProUP, se presentaron 2 modelos con tecnología Neo QLED de 75" y 85", con definición en 8K y 4K respectivamente.

Esta nueva línea de televisores incorpora la tecnología Quantum Mini LED, un LED que es 40 veces más pequeño que aquellos presentes en la tecnología QLED, y permite lograr negros más profundos.

Además, también cuentan con la tecnología Quantum Dot, que potencia el brillo y color en cada imagen.

Samsung confirmó que ambos modelos se fabrican en el país y resaltó que, a partir de esto, se convirtió en la única empresa que desarrolla equipos 8K y tecnología Mini LED en Argentina.

El Samsung Neo QLED 8K, el equipo más potente del lineal, ofrece características ideales para el gaming

Neo QLED: ideal para el gaming

Los modelos Neo QLED también aparecen como una opción ideal para disfrutar de los videojuegos e incorporar a un set gamer.

Ofrece la función Super Ultrawide Game View que brinda el área de visualización necesaria para maximizar la experiencia de juego.

Además, el Game Bar incluido permite hacer ajustes en tiempo real en relación al aspecto y configuración.

Neo QLED: Control Remoto Solar

La firma resaltó que el nuevo lineal incorpora el Control Remoto Solar, fabricado con plástico renovable e integrado de celdas solares que reemplazan las tradicionales baterías AA.

De esta forma, los usuarios podrán recargar el control con luz solar, luz ambiente o mediante una conexión USB.

La compañía espera reducir a nivel global 99 millones de baterías AA en 7 años, lo que equivaldría a la disminución de hasta alrededor de 6 mil toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por año.

El lineal Neo QLED ofrece poder de procesamiento, tecnología Mini LED, calidad de colores y sistema de sonido inmersivo

Samsung The Premiere

Este dispositivo pretende llevar una sala de cine al hogar.

Se trata de un dispositivo de corto alcance, con lo cuál se puede ubicar apenas a 11cm de distancia con una pared para que el equipo alcance una calidad de proyección en 4K y de hasta 130", con una eficaz tasa de refresco de 120Hz.

Durante el evento, Samsung detalló que en la Argentina estarán disponibles dos modelos:

The Premiere 4K Láser (LSP7T) con 2200 lúmenes

The Premiere 4K Triple Láser (LSP9T) con 2800 lúmenes de brillo incorporados.

A partir de la potencia de ambos proyectores, los usuarios no necesitarán que los ambientes estén oscuros a un 100%, como sucede con otros proyectores.

The Premiere es un proyector de corto alcance: a solo 11 centímetros de una pared, ofrece imágenes en 4K en 130 pulgadas

The Premiere: detalles de los modelos

El modelo LSP9T además incorpora un Triple Láser (por la combinación de 3 colores: rojo, azul y verde) que otorga una imagen más nítida, con colores reales y contrastes que se adaptan a cada imagen.

Ambos equipos poseen HDR10+, referencia que lo convierte en el único proyector mundial certificado con esta tecnología.

La tecnología HDR10+ mejora significativamente la calidad y brillo de la imagen, logrando aún más realismo en cada escena.

El equipo cuenta con un diseño elegante y minimalista, y un sistema de audio de excelente calidad, sin necesidad de equipos adicionales para lograr una experiencia inmersiva.

El modelo LSP7T cuenta con 30W de audio de 2.2 canales integrados mientras que el LSP9T tiene 40W de 4.2 canales.

En el modelo LSP9T también se incluye la tecnología Acoustic Beam que optimiza aún más la experiencia auditiva al utilizar 22 ventilaciones acústicas y emitir el sonido de forma independiente.

The Premiere tiene integrado la tecnología NFC, con lo cual un simple toque es todo lo que se necesita para que el contenido de cualquier teléfono inteligente se proyecte.

Asimismo, incorpora las mismas aplicaciones que cualquier Smart TV, puede conectarse a un proveedor de cable o TV de aire, posee 3 salidas de HDMI y cuenta con comandos de voz como Bixby, Alexa y Air Play 2.

The Premiere es un producto pensado para los "cinéfilos" que buscan tener un verdadero cine de nivel en el living de su casa

Samsung The Frame: el arte en todo momento

La pantalla The Frame es un producto que se destaca por su diseño estético y minimalista.

Cuenta con un único cable visible One Connect y, gracias al soporte "Non Gap Wall Amount" que elimina el espacio entre la pared y la TV, The Frame ofrece un aspecto sofisticado y adaptable a cualquier espacio.

Este nuevo modelo presentado mejora significativamente la calidad de la pantalla para aumentar la autenticidad y originalidad de las obras de arte.

Además, el dispositivo es un 46% más delgado que el modelo anterior y ofrece una mejor experiencia al usuario del Art Store de Samsung, donde será más fácil encontrar las piezas de arte que busque.

The Frame ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre miles de obras de arte a la hora de decorar una habitación

Samsung The Frame: nuevos diferenciales

Este año además se suman tres colores de marcos para elegir: beige, nogal y blanco (exclusivo en el canal online).

The Frame permite exhibir grandes obras de arte o fotos cuando la TV se encuentra apagada.

Además, gracias a la conectividad del ecosistema Samsung, se pueden cargar las fotos a la TV desde un smartphone o mediante un cable USB.

Este modelo también cuenta con el Control Remoto Solar, que reemplaza por completo el uso de baterías tradicionales AA y permite recargar el control con el sol, luz ambiente o mediante una conexión USB.

The Frame ofrece la posibilidad de elegir entre miles de obras de arte

Samsung The Freestyle: contenidos favoritos en cualquier lugar

Se trata de un proyector compacto, portátil, cómodo, liviano, versátil, y muy fácil de transportar.

The Freestyle, que arribará al país en las próximas semanas, pesa apenas 700 gramos y se puede proyectar desde cualquier ángulo y sobre cualquier superficie, sin necesidad de contar con una base plana o ajustada a determinada posición.

Sin mover el dispositivo, permite ajustar automáticamente la pantalla de 30" y hasta 100", gracias a la tecnología Auto Keystone se proyecta siempre en una proporción de 16:9.

Por otra parte, la función Auto Focus logra mantener la imagen enfocada con claridad.

Tiene también un Nivelador Automático que presenta la imagen derecha y horizontal, aunque el proyector esté inclinado.

The Freestyle pese apenas 700 gramos, ofrece una gran conectividad y llegará al país en las próximas semanas

The Freestyle: conectividad y portabilidad

The Freestyle puede ser usado como cualquier otro Smart TV, pero fuera del hogar.

Gracias a su conectividad, el usuario puede disfrutar de todos sus contenidos favoritos, como series, películas o deportes, ya que incluye las aplicaciones certificadas OTT al igual que cualquier Smart TV convencional.

The Freestyle posee una función de Sonido Premium 360°, el cual llena el ambiente con alta potencia de salida.

Además, gracias al ecosistema Samsung se puede conectar el proyector a tu TV y/o a tu smartphone mediante Wi Fi o a cualquier consola gracias a un puerto micro HDMI.

The Freestyle es un proyecto compacto, liviano y versátil que permite disfrutar los contenido favoritos en cualquier parte

Precio, disponibilidad y financiación

El nuevo lineal Neo QLED ya se encuentra disponible en el país.

El Neo QLED 4K de 84" tiene un valor de $699.999 y el Neo QLED 8K de 75", de $999.999

Desde Samsung resaltaron que al ser equipos fabricados en el país cuentan con importantes beneficios de financiación.

Además, la empresa también puso en funcionamiento un Plan Canje similar al que ofrece con su línea de smartphones Samsung Galaxy.

De esta forma, los usuarios que quieran cambiar su antiguo televisor Samsung podrán hacerlo y obtener de un descuento de hasta 52% en el nuevo producto.

Ese porcentaje, de todos modos, dependerá de las características que posea la pantalla que entregue, entre otros factores.

The Premiere, The Frame, y The Freestyle arribarán en el transcurso de las próximas semanas al país.