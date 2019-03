Supervivencia on demand: la próxima serie interactiva de Netflix pondrá al espectador en la piel de Bear Grylls

La estrella de shows de supervivencia de Discovery Channel tendrá su propia tira interactiva donde los espectadores podrán decidir cómo sobrevive

Luego del éxito y furor generado por Black Mirror: Bandersnatch, Netflix descubrió que el modelo de series interactivas podría darle buenos frutos. Por eso comenzó a trabajar con nuevas propuestas para llevar a su plataforma.

Y parece que la próxima tira de "elige tu propia aventura" será protagonizada por el aventurero Bear Grylls.

La estrella de shows de supervivencia de Discovery Channel tendrá su propia tira interactiva donde los espectadores podrán decidir sobrevive en ambientes hostiles y naturales.

"You vs Wild será tan oscura como Bandersnatch", explicó la vicepresidenta de series originales de Netflix, Cindy Holland, cuando se le preguntó si la audiencia podrá "matar" al protagonista.

Esta serie es el segundo proyecto de Netflix con estas características. Si bien ya había sumado algunas experiencias como Puss in Book: Trapped in an Epic Tale y Minecraft: Story Mode, es la segunda vez que la firma hace su propias series con actores reales y decisiones con impacto.

Cabe destacar que el vicepresidente del producto de Netflix, Todd Yellin, comentó la semana pasada que la compañía está "duplicando sus esfuerzos" con la narración interactiva, por lo que es probable que You vs. Wild marque el comienzo de una nueva era de medios interactivos de la compañía.