¿El alquilar un auto te resulta muy caro?, hay una solución: Wow, la nueva propuesta de lo creadores de Flybondi, esta vez para automóviles

El nuevo servicio se implementará en los principales puntos turísticos del país, basado en el mismo sistema que el de Flybondi, pero con vehículos propios

Julián Cook es el ex-CEO de Flybondi, donde sigue estando, tanto como accionista como Vicepresidente. Él comenta que la empresa low cost de viajes no sólo surgió como respuesta al alto costo de los pasajes en avión, sino a experiencias propias de amigos que declaraban que para ahorrar, preferían ir en auto, por ejemplo, hasta Bariloche, y eso le resultaba una locura.

Hoy la empresa tiene más de 500 empleados, en un proyecto que Cook declara haber armado desde cero con una idea en la que estuvo trabajando tres años. Hoy invierte su tiempo no en el día a día, sino en pensar estratégicamente el negocio, con actitud de emprendedor.

Para el tema de vehículos, comenta que el precio promedio de alquiler local es de USD 50 por día. En Chile es la mitad y en España, un tercio. Por lo que hay márgenes para bajar los costos y dar un buen servicio. Asegura Cook que van a estar un 50% más abajo.

La primera cosa que va a hacer se llama Wow Rent a Car, algo que define como un "servicio complementario y de nueva generación de alquiler de autos" que comenzará a funcionar este año, con 1.000 unidades de alquiler en los principales puntos turísticos del país, y con la que facturará en el primer año, según estima el empresario, unos USD 5 millones.

O sea, autos de alquiler baratos en puntos turísticos. "Vamos a hacer lo mismo que con los aviones, pero con este mercado", promete Cook.

El nuevo negocio se llama Wow

Te puede interesar Colapsó Tierra del Fuego: más fábricas paradas, medio millón de TV en stock y la peor venta de celulares en 10 años

La idea surgió hace un año y medio, luego de recorrer con Flybondi las principales ciudades del país. "El mercado aéreo argentino estaba subdesarrollado, y mucho, antes de la llegada de Flybondi y el mercado low cost, pero el de los autos de alquiler es mucho peor. Hoy sólo hay 15.000 vehículos, contra 30.000 de Chile y 700.000 en Brasil. Argentina tendría que tener cuatro o cinco veces más", estima.

La idea de Wow es llegar con servicios a los principales puntos turísticos de la Argentina. "En todos necesitás auto: Salta, Mendoza, Bariloche, Jujuy y Córdoba. Quizás no tanto en Iguazú. Y como la oferta es tan mala, o inexistente, mucha gente sigue manejando desde lejos para llegar", dice Cook. En principio, Wow tendrá acuerdos por paquetes con Flybondi, pero no descartan sumar a otras aéreas y empresas del sector turístico.

Van a lanzar el servicio con solo modelo de auto de una marca, pero aún no lo definieron. Va a ser un auto compacto, que son el 80% del mercado de alquiler. Quizás un SUV de entrada de gama.

Para el empresario a nivel global la experiencia de alquiler de autos no cambió en los últimos 20 años. Uno llega, tiene que hacer cola, esperar más de media hora. Se hacen muchos trámites con el pasaporte o el documento, alguien te da una llave.

Pero con la tecnología que existe hoy y la experiencia de las empresa de car sharing, es evidente que se puede hacer todo mejor, más ágil y friendly, además, con menos costos. Wow se va manejar desde una app que te dirá dónde está el auto, lo abrís desde el teléfono y te vas. Todo más eficiente. Vamos a tener locales en los aeropuertos y en el centro de las principales ciudades. Apuntamos al mercado turístico y no vamos a competir con el car sharing, declara Cook.

Cook estima que en 5 años tendrán en su flota unos 5.000 autos, y que es el paso lógico luego de las low cost: llegás barato y seguís viaje con tu propio medio de transporte alquilado a un precio razonable. Con Flybondi triplicaron el mercado aéreo en 10 años. Entonces, ¿para qué manejar tanto? Te tomás una low cost y alquilás un auto.

La movida requerirá una fuerte inversión porque en este caso se convertirán en los duelos de los vehículos, comprándolos. Y están en proceso de hacerlo: "estamos hablando ahora con las automotrices, que están muy mal, con ventas que están al 50% del año pasado. Estamos eligiendo en mayo a nuestro socio estratégico. Serán unas 1.000 unidades para los primeros 12 meses. Para el startup, unos 800". Desde ya, con el tamaño de la operación, están negociando un gran descuento en la adquisición.

En cuanto a los inversores, "Estamos cerrando la primera ronda de inversión. Hay algunos accionistas ya confirmados, pero no puedo decirlos aún. Tengo un socio que es también del rubro de los viajes, pero por ahora la cara visible del proyecto soy yo. Todo lo que tiene que ver con préstamos en este momento es muy complicado, con las tasas por las nubes. Quizás tomemos equity para comprar los primeros autos, depende del crédito", comenta Cook



"Igual, el financiamiento, está: no va ser menos de USD 5 millones para comenzar, sin contar los autos. Es un proyecto local para los dos primeros años y luego planeamos expandirnos a la región y, quizás, hacer acuerdos con otras marcas de autos también. No queremos tener a una automotriz como socia porque nos limitaría el crecimiento y otros posibles acuerdos", concluyó para Infobae.