Ganá tokens moviéndote con Step App: la aplicación que patrocina Usain Bolt

La app permite ganar tokens KCAL con cada paso que de el usuario y se une a la tendencia donde el mundo virtual y real van cada vez más de la mano

La Web3 está en pleno auge y FitFi es una de sus tendencia más nuevas. Esta aprovecha la industria del fitness que mueve unos u$s100.000 millones e introduce la economía Move to Earn, donde los usuarios son recompensados con criptomonedas por realizar actividad física.

Se trata de Step App, una de las más reconocidas del mercado, que debido a su lanzamiento oficial de su versión beta privada para un metaverso de fitness gamificado, logró una alianza con Usain Bolt.

Con este nuevo elemento de descentralización, la plataforma M2E de Step App pretende ser la próxima frontera en el mercado de metaverso y GameFi, para así convertirse en una empresa que apuesta por la experiencia física vinculada directamente con el mundo digital.

Además, la appa está construida sobre la blockchain de Avalanche y es el primer producto en el ecosistema que ayuda a llevar los beneficios de FitFi a las masas.

Usain Bolt: el embajador de Stepp App

En su rol de embajador de la marca, Bolt deberá agregar a millones de usuarios en todo el mundo. Pero también, el deportista intentará atraer a otros miembros de marcas premium y organizaciones gubernamentales que comparten visiones similares con la aplicación Step.

"No solo estamos construyendo una plataforma Web3 líder en la industria, sino que, lo que es más importante, defendiendo un movimiento global para lograr que millones de personas en todo el mundo se vuelvan más saludables", expresó Kirill Volgin, CEO de Step App.

Y añadió: "Nuestro mandato es inspirar a las personas a hacer ejercicio a diario, para que se sientan mejor física y mentalmente, y sentir que lo lograremos incentivando su ejercicio pagándoles en criptomonedas".

Al incentivar a que los usuarios hagan ejercicio, socialicen, jueguen y ganen, la aplicación Step permite ganar tokens KCAL con cada paso.

Esta apuesta por parte de la app abre todo un nuevo negocio que parece salido de un capitulo de Black Mirror, según un informe de Beincrypto.

¿Qué son los juegos move to earn y cómo funcionan?

Mientras los juegos play to earn (P2E) brindan un rédito económico a partir de habilidades y tiempo invertido, las plataformas move to earn premian a los que realizan ciertas actividades "físicas", como caminar, trotar o correr en el "mundo real". Para ello, combinan:

GPS: con información satelital rastrean el desplazamiento del jugador para otorgarles los beneficios

Tokens no fungibles: al igual que en el play to earn, los personajes con los que se participan son NFT

Blockchain: todo el funcionamiento del juego y gestión de fondos se realiza a través de la cadena de bloques

GameFi: acrónimo de juegos y finanzas, es el paradigma de los nuevos juegos que recompensan a los usuarios

Ahora bien, ¿cómo funcionan los títulos move to earn?. Existen varias formas, según la propuesta de cada plataforma:

Juegos de rol: en los que el usuario se mete en la piel del personaje

Ejercicios físicos: al mover el avatar de la realidad virtual se generan

Desafíos: se puede desafiar a un oponente en la vida real, pero en el terreno virtual

Es tal el potencial de esta industria que incluso OliveX, la compañía de entrenamiento físico detrás del juego The Dustland, adquirió un terreno en The Sandbox, uno de los principales metaversos cripto, el año pasado para abrir su gimnasio 4.0.

La firma utiliza otro concepto de las monedas digitales: así como Bitcoin recompensa a los mineros en base a Proof of Work (Prueba de Trabajo, es decir, el procesamiento que ofrecen a la red), The Dustland premia a los jugadores en base a la Proof of Workout (Prueba de Entrenamiento).

¿Cuál es el principal juego move to earn que pagan por ejercitarse?

Martin Furst, CEO de Fanstactic, revela a iProUP que uno de los mejores juegos del universo M2E es Stepn, que es el que más capitalización de mercado posee en la actualidad.

Se trata de una aplicación de salud y fitness que es free-to-play, es decir, no hace falta invertir para usar su versión "básica".

Sin embargo, para ganar tokens en sus actividades de fitness, el usuario necesita comprar un entrenador en NFT.

Cada "personal trainers cripto" se negocia, en promedio, por 9 SOL (Solana), que equivalen a u$s350.

Además, pueden ser mejorados y vienen en diferentes tipos, calidades y modelos.