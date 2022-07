Inteligencia Artificial: el desafío en el futuro de los seguros

Gino Bustamante, Fundador y CEO de LISA Insurtech, analiza el avanza exponencial de la nueva herramienta y cómo modifica el mundo de los negocios

Es un hecho, la incorporación de la Inteligencia Artificial implica una revolución necesaria para la industria de seguros.

Y eso conlleva modificar la mirada que algunas aseguradoras aún tienen respecto a la innovación y a la automatización de los procesos. Pero si hay algo que la pandemia nos demostró es que nunca es tarde para digitalizarse.

A raíz de la inclemencia del COVID-19, todas las industrias debieron adaptarse a la virtualidad, entender cómo incorporar nuevas tecnologías a sus procesos productivos, y a partir de allí descubrir las ventajas estratégicas que esto les significa.

Por supuesto, la industria de seguros no fue la excepción y se encuentra frente a la posibilidad de resolver sus conflictos, incluso algunos anteriores a la pandemia, aprovechando las ventajas de la tecnología.

Uno de los principales desafíos que atraviesan las aseguradoras es lograr que los procesos sean cada vez más humanos y empáticos para sus clientes.

Así, a un momento tan doloroso como puede ser el sufrimiento de un accidente o la pérdida de un ser querido, no deben sumarle trámites engorrosos y burocracia que no hacen más que agravar la angustia del momento.

En este sentido, las aseguradoras que decidan centrar su estrategia en el cliente deben valerse de las oportunidades que les brinda la Inteligencia Artificial para automatizar los procesos y, de esta forma, brindar un acompañamiento ágil ante la denuncia de un siniestro.

Esta apuesta por alcanzar la innovación requiere de una generación continua de ideas y una constante prueba del mercado.

Por qué invertir en una Insurtech

El camino evolutivo que transitan las aseguradoras es más fácil de recorrer apostando al trabajo en conjunto con las Insurtech, aquellas empresas cuyo modelo de negocio se basa en la convergencia entre el sector asegurador y las estrategias de innovación tecnológica.

Ya sea orientado a la atención de siniestros, a la evaluación de riesgos o a las ventas de pólizas, las insurtech utilizan la tecnología para resolver los problemas de las aseguradoras y automatizar sus procesos.

LISA Insurtech: el nacimiento de la startup global que revoluciona el rubro asegurador

Llevo 27 años en el mundo de la programación, por lo que he vivido gran parte de la revolución tecnológica y he visto cómo fueron cambiando las tecnologías y las ventajas que las mismas fueron aportando a la hora de resolver problemas cotidianos.

Luego de tantos años de experiencia en el rubro IT, fue en 2018 cuando surgió la idea de crear esta startup, que nació a partir de un accidente automovilístico que me tocó vivir y ante el cual noté la falta de empatía y comprensión por parte de la aseguradora. Fue por esto que me interesé en cambiar la industria a partir de la tecnología, para sumar empatía a un proceso que, hoy por hoy, no es tan comprensivo o humano en algunas compañías.

Frente a esta adversidad, encontré una necesidad latente en el mundo asegurador, por lo que empecé a trabajar en un software que ayudara a automatizar la liquidación de reclamos, resolviendo la denuncia de siniestros de la manera más simple y rápida posible, teniendo en cuenta la situación especial que atraviesan las personas afectadas en los mismos.

Trabajar a partir de la Inteligencia Artificial le permite a LISA liquidar siniestros en tan solo dos minutos, un proceso que de formas más rudimentarias puede tomar hasta 40 días.

Se trata de una innovación disruptiva que analiza fotos, videos y documentos que permiten evidenciar el tamaño del siniestro y obtener una solución en tan solo 120 segundos, de la mano del producto LISA Claims.

Esta solución trae aparejada una reducción de un 60% en costos de liquidación y costos fijos para nuestros clientes y disminuye en un 80% el tiempo de liquidación de los siniestros, lo que permite mejorar la calidad y aliviar el trauma de la experiencia para el cliente final y repercute, por lo tanto, en garantizar en un 20% la fidelización de los clientes, aumentando el NPS (Net Promoter Score).

Este es el diferencial de valor que identifica a LISA. Automatizar los procesos teniendo en perspectiva las necesidades de los clientes finales, en búsqueda de que transiten un momento complicado de la mejor manera posible.

Trabajamos sobre cuatro ramos dentro de la industria de seguros:

hogar

autos

salud

vida

Además, nos encontramos desarrollando nuevos productos, ya que la Inteligencia Artificial permite hacer más eficientes otros procesos dentro del funcionamiento de una aseguradora, tales como la captación de suscriptores y ventas.

Una compañía en proceso de expansión constante

Si bien LISA surgió en Chile y fue probada en el mercado chileno en búsqueda de un product market fit, fue expandiéndose gracias a la confianza de nuestros clientes, por lo que hoy en día trabajamos con compañías de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, España y Estados Unidos, mientras planeamos continuar ganando mercados en el corto y mediano plazo.

El hecho de que los productos de LISA puedan adaptarse a las necesidades que las aseguradoras tienen en distintos países, nos demuestra que la solución por medio de la Inteligencia Artificial y la automatización de las tareas es transversal para las compañías en múltiples mercados.

Conclusión

Para concluir quisiera expresar que atravesamos un cambio de paradigma en cuanto a la experiencia y necesidades de los clientes en el mundo de los negocios.

Por supuesto, esto impacta en el mundo asegurador, y en consecuencia toda empresa que desee ganar clientes y desarrollar relaciones más duraderas con estos, deberá tomar un rol sumamente estratégico con visión de innovación constante.

Colaborar y vincularse con las Insurtech es una propuesta de valor para las aseguradoras que les permitirá ganar en cuanto a reducción de tiempos y fidelización de clientes y ofrecer un servicio más eficiente y empático que tenga en consideración el factor humano que debe mediar entre el servicio y el consumidor final. ¿Están listos para el desafío?

*Por Gino Bustamante, Fundador y CEO de LISA Insurtech