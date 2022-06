Esta app de movilidad te ayuda a superar los obstáculos digitales y ganar hasta $70.000 por semana

Si bien continúa en ascenso la cantidad de conductores, muchos se encuentran con obstáculos desde el aspecto tecnológico. Esta app ayuda a superarlos

Con el regreso de una mayor cantidad de gente a las calles, cada día más conductores deciden trabajar con alguna app de movilidad.

Según datos de Beat, desde su lanzamiento, en 2019, alrededor de 148.000 usuarios conductores se dieron de alta en la app, y acumularon un total de ingresos superior a los $6.149 millones.

Según la app, el 27% de sus usuarios conductores tiene entre 45 y 54 años y el 14%, más de 54 años. Entre los taxistas, este rango etario es el más frecuente, ya que de los 4.000 taxistas que manejan con la app, el 41% tiene más de 55 años.

En este contexto, uno de los obstáculos más grandes que detectaron desde Beat es la adaptación a la digitalización para algunos conductores.

"Adecuarse a la digitalización en este sector es un proceso que puede tomar tiempo. Más aún si consideramos que muchos conductores, en especial aquellos que manejan taxis hace muchos años, están acostumbrados a buscar a pasajeros por la calle y hacer trámites presenciales o manejarse exclusivamente con efectivo. Es por esto que desde las apps tenemos que ofrecer asistencia para que la adaptación sea sencilla y no los aleje de manejar con nosotros", resaltó Serafín Sánchez Lacoste, Gerente de Experiencia al Cliente de Beat Argentina, en diálogo con iProUP.

Cómo superar los obstáculos digitales para los conductores de app de movilidad

En Beat, el equipo de Atención a los Usuarios Conductores recibió, en lo que va del año, más de 2.100 consultas sobre cómo usar la aplicación.

Los problemas más frecuentes que llevan a los conductores a consultar son:

Pagos, comisiones y cómo vincular su cuenta bancaria o billetera virtual : el 14% de los conductores registró su CVU para cobrar las ganancias que generan manejando con Beat

Visualización de la información en la aplicación : Dónde encontrar información sobre ganancias e incentivos disponibles y las zonas de alta demanda

: Consultas por los picos de demanda: La aplicación constantemente dispara pedidos de viajes, lo que puede abrumar a los conductores y quieren entender cómo maximizar sus ganancias

En octubre de 2020, Beat abrió su primer Driver Center en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio físico de atención permite a los conductores realizar trámites presenciales y realizar consultas con los agentes especializados.

"Para nuestro equipo de agentes de Beat, es muy importante el canal de atención presencial porque los usuarios se van más satisfechos y aprecian la calidad de atención que les brindamos. Los agentes valoran las posibilidades de brindar esa experiencia única. Además, contamos con estacionamiento de cortesía y snacks que hacen que su estadía sea placentera", añadió Sánchez Lacoste.

Capacitaciones: cómo aprovecharlas

Además, Beat constantemente realiza capacitaciones para sus conductores sobre el buen uso de la app, introducción para nuevos usuarios y prácticas que hacen a los mejores conductores.

Los agentes de la oficina presencial también disfrutan las instancias de capacitación a conductores donde se generan encuentros constructivos y se intercambian dudas que pueden ser compartidas.

"A raíz de estas consultas, mejoramos la información brindada a la hora de recibir un viaje para que los conductores tomen decisiones informadas sobre qué viajes aceptar. Por este motivo, flexibilizamos los incentivos para conductores, que hoy no tienen tasa de aceptación, lo cual significa que no pierden esa oportunidad de potenciar sus ganancias por rechazar viajes que no desean aceptar", agregó Sánchez Lacoste.

Actualmente, un conductor que maneja a través de Beat puede alcanzar una ganancia de hasta $70.000 por semana.

La clave para aprovechar las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance en pos de una mejor movilidad para toda la comunidad está en la integración de todos los usuarios.

Es por esto que las apps de movilidad como Beat, deben ser las primeras en comenzar a integrar a aquellos que tienen más dificultades para adaptarse a la digitalización de un sector que, tradicionalmente, tuvo muy pocos avances tecnológicos.

Los interesados en formar parte de Beat deben hacer clic acá para sumarse a la comunidad de conductores