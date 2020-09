Beat: "En los primeros días de la pandemia nos quedamos sin mercado y tuvimos que reinventarnos"

Patricia Jebsen, gerente general de Beat Argentina, explicó cómo debieron reinventarse con la pandemia y qué planes se vislumbran hacia adelante

Patricia Jebsen es la gerente general de Beat, la app de movilidad que cumple un año en la Argentina y que, a sólo seis meses de su llegada al país debió reinventarse por efecto de la pandemia. Las personas dejaron de circular y entonces hubo que pegarle un giro al negocio: se crearon los servicios de envíos que, desde la Argentina, se llevaron a los otros países de la región donde la plataforma opera. Giro que fue imitado, inclusive, por la competencia.

La reivención de las apps de movilidad fue liderada por Beat. Ejecutiva del mundo digital de la primera hora, Jebsen estuvo en los primeros años de Mercado Libre, en tiempos donde eBay adquirió su participación minoritaria y de ahí pasó a conducir las estrategias de comercio electrónico de Falabella primero y de Jumbo después. Como hace 20 años, hoy dirige una empresa que plantea nuevas formas y desafíos en el mundo económico y laboral con características latinas y la impronta de las grandes automotrices: Beat es una empresa de origen griego que forma parte del grupo Free Now, la empresa conjunta de BMW y Daimler.

-A pocos meses de comenzar a operar en Buenos Aires vino la pandemia ¿qué pasó con Beat en estos seis meses?

-Como se redujo la movilidad salimos con el servicio de Beat Envíos para que los usuarios pudieran trasladar cosas, y luego agregamos Beat Moto inmediatamente, a los que les sumamos el servicio Lite con los autos más viejos en la misma zona de cobertura. Hoy tenemos cuatro servicios en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y ya estamos operando al 70% de la previa del covid. Esto se nota semana a semana en los reportes de movilidad, cómo a medida que se abre una nueva actividad lo notamos, y empiezan a cambiar los horarios.

En la plena pandemia el servicio estaba acotado entre las 6 de la mañana y las 18 pero ahora ya se notan las aperturas. También sucede porque viene el verano, en el invierno la gente se guarda más, pero en la cuarentena se notaba mucho.

-¿Y cuáles son los cambios más notorios?

-Hacemos mediciones constantes, y en la última de septiembre preguntamos a los usuarios cuánto estaban cambiando su forma de moverse y casi el 60% nos dijo que estaba modificando eso; la forma de trasladarse cambió radicalmente y se nota un montón. Al no haber transporte público para los no esenciales quienes debieron moverse y hoy ya comienzan a hacerlo cambiaron a otras alternativas, una de ellas la bicicleta y las aplicaciones.

No creo que esto vaya a perdurar para siempre porque lo que se ve hoy muestra que todavía hay un montón de gente que sigue trabajando desde su casa o muchos no están yendo a sus lugares de trabajo todos los días. Pero sí se ve un cambio radical porque no se pueden usar los medios de transporte público y porque también hay miedo de utilizarlos.

-¿En este tiempo también se sumaron más conductores dada la situación laboral y de ingresos?

-Los conductores activos están al mismo nivel prepandemia, y también hay mucha gente nueva sea porque quedaron desocupados o porque su trabajo ya no existe o porque su actividad no arranca, o son taxistas. Hay personas que buscan un segundo ingreso, por eso tenemos muchos nuevos conductores.

Siempre les preguntamos por qué se suman: la mayoría de los conductores lo hacen porque buscan un ingreso adicional en primer lugar, y porque valoran mucho la flexibilidad de encender y apagar la aplicación cuando quieren, algo que muy pocos trabajos lo permiten. Y manejar el horario fue un gran tema en la pandemia, porque quien, por ejemplo, terminaba de trabajar en un supermercado y tenía dos horas, podía encender la aplicación para generar algo más. Eso hizo que creciera la oferta de conductores.

-¿Las expectativas previstas para este año se cumplieron, tuvieron que hacer mucho ajuste?

-Tuvimos que hacer ajustes porque en los primeros días nos quedamos sin mercado y tuvimos que reinventarnos. Tenemos cuatro servicios y no teníamos previsto tener cuatro servicios para comenzar. La realidad es que nos dimos cuenta que teníamos que hacer cosas distintas porque el mercado era distinto. Y así como el delivery explotó en este período más allá de que a los argentinos les gusta mucho la comodidad, tuvimos que adaptarnos y por eso hoy tenemos cuatro servicios que al principio no imaginábamos. Eso nos hizo cambiar, mirar desde otro lugar las zonas geográficas.

Lanzamos Lite porque nos dimos cuenta que había gente que tenía autos más viejos y que la gente tenía que trasladarse de manera segura. La Ciudad de Buenos Aires brinda muchas oportunidades y en la compañía están contentos con nuestros resultados.

-En esta reinvención, estos cuatro servicios que hoy tenés y no estaban previstos, tal como están las cosas ¿van a perdurar en el tiempo, van a recorrer su consolidación?

Sí, 100%. De hecho fuimos los primeros en salir con Envíos a nivel regional, pese a ser el país más nuevo. Y fuimos el primero en salir con Envíos y con Moto y ahora lo tienen en todos los países. Los servicios siempre que sean incrementales y den valor al consumidor final los dejás, participan menos o más, pero quedan. Ahora el servicio de Envíos baja un poco porque hay más gente en la calle pero luego se van acomodando: se usa más en la semana y tanto durante los fines de semana. Vamos a seguir con todos los servicios y tenemos en vista salir con otros, tal vez más premium. Siempre pensamos cómo trasladás a una persona un producto, tal vez el día de mañana también sean bicicletas.

-¿Cómo evolucionó el servicio de vouchers para empresas para que se trasladen los empleados que debían ir a trabajar?

-Súper bien. Sirvió mucho para las empresas que tenían que tenían que pagarle el traslado a sus empleados. También a los empresas que debieron darle logística o distribución a sus vendedores, por ejemplo, y eso amplifica mucho. Otro segmento es el de los emprendedores, que debían hacer entregas de pedidos por e-commerce. Al poder pagar con tarjeta de crédito y tener el vínculo de pago en la Argentina porque somos una empresa argentina y fue posible hacer alianzas con los bancos locales. En estos meses creció mucho el pago con tarjeta que, además, fue recomendado para evitar tocar el efectivo por el covid.

-¿Y van a tener su propia billetera virtual para otras cosas más allá de los viajes?

-No sé, no vamos por ahí, nosotros estamos muy enfocados en la movilidad, acá usamos Mercado Pago para los drivers, y PayU para los pasajeros. Y la verdad es que son buenos los medios de pago de la Argentina y somos uno de los más avanzados en billeteras, creo que hay muchos compitiendo por esa manzana.

-¿Qué escenarios vislumbran para lo que resta del año y 2021?

-No tenemos materias primas ni insumos en dólares. Sí hay una parte de tecnología que está afuera, el hosting y esas cosas que se pagan en dólares. Sí, lógicamente, que nuestro ingreso se ve afectado por la devaluación. Pero mi insumo en la Argentina no está en dólarese. Tenemos cosas que son muy importantes para esta industria: en primer lugar, y en la medida en que haya más desocupación habrá más gente que va a tener la necesidad de salir a trabajar y a gener un ingreso adicional (N. de la R: en la charla se colaron los datos de desempleo del INDEC). Somos parte de una industria que necesita conductores.

En segundo lugar, no vamos a volver para atrás en término de aislamiento de acá a fin de año, habrá cambios en los hábitos de movilidad que subirá un poquito cada semana y vamos a ir acompañando ese proceso. Y en tercer lugar, a medida que se habiliten nuevas actividades habrá más movimiento en la Ciudad de Buenos Aires que es muy grande. Vamos a ir acompañando esa curva. En todos los países en los que se produjeron aperturas la industria vuelve muy rápido, lo hemos visto en Europa. La de servicios no es una industria que tarda en reactivarse como ocurre con la industria.

-¿Y qué planes tienen?

-Estamos más cortoplacistas que antes. Vamos a seguir creciendo en Buenos Aires y, luego, en la medida en que se pueda, vamos a expandirnos a nivel nacional. Pero queremos estar fuertes acá porque hay mucho mercado para crecer.

-¿Y prevén algún tipo de impacto en el uso del servicio vinculado con la pérdida de poder adquisitivo?

-Somos la app de movilidad más barata. El 50% de quienes nos usan comparan los precios con otras apps. La desocupación no es buena para nadie. También es verdad que la Argentina pasa muchas crisis que también son una oportunidad y surgen industrias que en otro momento ni se imaginaban. Rappi y PedidosYa son ejemplos de cómo explotaron esos servicios.

-¿Y en este mercado puede haber consolidación como en el de las apps de delivery?

-No sabía contestarte. Las apps de movilidad somos bien diferentes a las de delivery, no lo veo. En las de delivery está como el mismo grupo detrás de todas.

-¿Cuántos conductores trabajan con Beat en el país?

-Beat tiene hoy más de 19 millones de pasajeros y más de 600.000 pasajeros registrados hasta la fecha en los países de la región en que opera. Durante el aislamiento social los conductores de Beat en el país manejaron más de 2.000.000 de kilómetros, sumados los servicios Beat Misión, Beat Envío y Beat Envío Moto desde su lanzamiento, en abril hasta el 8 de mayo de 2020).En pocos días, los 750 colaboradores trabajaron desde sus hogares y expandieron la comunidad de conductores activos, que creció más del 32% mes a mes.

Además de la ciudad de Buenos Aires ya tenemos servicio en La Plata y Pilar. Las zonas de mayor movimiento son Belgrano, Palermo, Recoleta, La Matanza, Laferrere, Balvanera y Caballito.